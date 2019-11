BVB, News und Gerüchte: Jadon Sancho fühlt sich als Sündenbock, Marco Reus appelliert an seine Mitspieler

Jadon Sancho ist nicht glücklich mit der Art und Weise, wie er zuletzt behandelt wurde. Marco Reus fordert mehr Bereitschaft. Alle BVB-News.

Nach der Länderspielpause wollten die Spieler von eine Reaktion auf das 0:4 beim zeigen. Das misslang mit dem 3:3 gegen -Schlusslicht . Vor allem im ersten Durchgang präsentierte sich die Elf von Trainer Lucien Favre desolat.

Damit dürfte die Mitgliederversammlung am Sonntag auch zur Aufarbeitung der sportlichen Talfahrt genutzt werden. Einige Fans fordern bereits den Rauswurf Lucien Favres und auch Klublegende Bruno Knust wünscht sich die Ablösung des Schweizers.

Um 11 Uhr beginnt heute die Mitgliederversammlung in den Westfalenhallen. pic.twitter.com/DAFvsDKMpz — Borussia Dortmund (@BVB) 24. November 2019

Neues gibt es auch von Jadon Sancho: Der junge Engländer soll einen Weggang aus Dortmund anstreben. Er fühlt sich nach der frühen Auswechslung gegen Bayern München gemäß eines Medienberichts als Sündenbock.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Jadon Sancho fühlt sich offenbar als Sündenbock - Barca, Liverpool, Real und United interessiert?

BVB-Star Jadon Sancho fühlt sich offenbar als Sündenbock für die aktuelle Situation bei Borussia Dortmund, während vier europäische Topklubs eine Verpflichtung des 19-Jährigen im kommenden Sommer anstreben sollen. Das berichtet The Athletic.

Demnach sei Sancho nach seinem schwachen Auftritt beim 0:4 gegen Bayern München vor zwei Wochen von den Dortmunder Verantwortlichen aus seiner Sicht nicht ausreichend geschützt worden und fühle sich erniedrigt. Der Flügelspieler hatte in der Allianz Arena gegen Bayerns Alphonso Davies kaum Land gesehen und war bereits nach 36 Minuten ausgewechselt worden. Trainer Lucien Favre hatte nach dem Spiel erklärt, dass Sancho "nicht gut genug" gewesen sei.

Sancho hat in Dortmund zwar noch Vertrag bis 2022, über einen teuren Abgang am Ende dieser Saison wurde zuletzt aber vermehrt spekuliert. Laut The Athletic melden der , , der und konkretes Interesse an dem englischen Nationalspieler an. Sancho habe aktuell aber noch keine Tendenz, zu welchem dieser Vereine er am liebsten gehen würde.

BVB-Kapitän Marco Reus: "Es fehlt an der Bereitschaft zu leiden"

Kapitän Marco Reus fordert von seinen Mitspielern bei Borussia Dortmund und sich selbst nach der blamablen Leistung gegen den SC Paderborn (3:3) eine klare Reaktion. "Das Problem ist, dass wir immer dann gut spielen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben nichts mehr zu verlieren. Es fehlt an der Bereitschaft, von Beginn an zu leiden", sagte Reus während der Mitgliederversammlung am Sonntag in den Westfalenhallen. Die Mannschaft wurde mit Pfiffen empfangen.

Die #BVB-Profis sind eingetroffen. Sie werden mit Pfiffen, Buh-Rufen - aber auch Applaus empfangen. pic.twitter.com/GjhkoE4erH — Sebastian Weßling (@fluestertweets) 24. November 2019

Es gehe nun darum, ab dem Champions-League-Spiel beim FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) "auf dem Platz zu zeigen, dass wir das besser können. Da gehören gewisse Tugenden dazu: einfach die Bereitschaft zu zeigen", sagte Reus.

BVB: Konkurrenz im Werben um Emre Can

Der spanische Erstligist Real Betis hat offenbar als erster Klub ein Angebot für Mittelfeldspieler Emre Can von Juventus Turin abgegeben. Wie Calciomercato berichtet, kommt ein Wechsel nach Sevilla für Can aber nicht in Frage.

Die Hauptkandidaten seien deshalb weiterhin der FC Barcelona, der den deutschen Nationalspieler möglicherweise mit Ivan Rakitic verrechnen könnte, sowie und der FC Bayern München.

Die Bild hatte zuletzt außerdem berichtet, dass auch Borussia Dortmund Interesse an Can bekundet hat. Der Ex-Liverpooler wird die Alte Dame im Winter höchstwahrscheinlich verlassen.

"Er hat fertig" - BVB-Legende fordert Rauswurf von Lucien Favre

BVB-Legende Bruno Knust ist mit Trainer Lucien Favre nach dem 3:3 gegen den SC Paderborn hart ins Gericht gegangen. Der ehemalige Stadionsprecher der Borussia fordert in einem Posting bei Facebook die Ablösung des Schweizers.

Knust schrieb unter anderem: "Ich habe die Nase voll vom ewigen rumeiern, der kalte Schlag muss her. Langsam ist es doch egal wer auf der Trainerbank sitzt, ob es einer von uns hier ist oder Mauricio Pochettino oder der Belgier Voll von der Rolle. Zieht endlich einen Schlußstrich unter das Kapitel Favre. Er hat fertig!"

BVB: Lucien Favre sitzt gegen den FC Barcelona auf der Bank

Der heftig kritisierte Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund wird am Mittwoch in der Champions League beim spanischen Meister FC Barcelona nochmals auf der Bank der Westfalen sitzen.

"Es ist ja klar, dass das Thema öffentlich diskutiert wird, denn unsere Situation ist mehr als unbefriedigend. Natürlich analysieren wir das sehr intensiv. Aber wir gehen mit Lucien Favre in das Spiel in Barcelona und erwarten, dass wir da eine deutliche Leistungssteigerung sehen", sagte Sportdirektor Michael Zorc Funke Sport.

Favre vor dem Aus? Die Zahlen der BVB-Misere

Mariano Diaz verlässt Real Madrid: Schlägt der BVB zu?

Stürmer Mariano Diaz steht vor einem Abgang bei Real Madrid. Wie sein Berater David Aranda gegenüber dem italienischen Portal LAROMA24 ankündigte, werde sich der 26-Jährige verleihen lassen.

"Er wird für zwei Jahre auf Leihbasis wechseln, auch wenn wir uns noch für keinen Klub entschieden haben", so Aranda, der gleichzeitig bekräftigte, dass die keine Option sei.

Seit mehreren Wochen wird der Nationalspieler der Dominikanischen Republik auch mit Borussia Dortmund und dem in Verbindung gebracht.

BVB-Kapitän Marco Reus: "Man hat sich richtig geschämt für die Zuschauer"

Der schwer angezählte Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund hat von Kapitän Marco Reus und Führungsspieler Mats Hummels Rückendeckung erhalten. "Jeder muss sich an die eigene Nase fassen. Darüber müssen wir reden, nicht über unseren Trainer", sagte Reus nach dem enttäuschenden 3:3 (0:3) gegen Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn.

Reus schimpfte vor allem wegen des Auftritts in der ersten Halbzeit: "Keine Ahnung, was wir im ersten Durchgang fabriziert haben. Man hat sich richtig geschämt für die Zuschauer. So dürfen wir nie, nie wieder auftreten. Das war richtig bitter. Das war absolute Scheiße."

Auch Hummels nahm Favre in Schutz. "Wir sind es auf dem Platz, die diese Fehler machen. Ich will ganz deutlich sagen, dass es nichts mit der Trainerposition zu tun hat, wenn wir ohne Druck die Bälle herschenken", sagte der Rio-Weltmeister.

Die Noten der BVB-Spieler nach dem 3:3 gegen den SCP: Nur Mats Hummels überzeugt

Paderborn stellt den BVB vor große Probleme und legt die Schwächen der Dortmunder offen. Nur Mats Hummels spielt gewohnt solide.

Lucien Favre nach dem 3:3 des BVB gegen den SC Paderborn: "Kann so nicht weitergehen"

BVB: Die nächsten vier Partien von Borussia Dortmund