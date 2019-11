BVB, News und Gerüchte: "Intensive" Gedankenspiele um Emre Can, Lucien Favre äußert sich zu Mario Mandzukic

Zwei Juve-Stars sind beim BVB im Gespräch und Lucien Favre erklärt, wo Jadon Sancho sich steigern muss. Alle BVB-News.

Nach der Länderspielpause eröffnet den zwölften Spieltag in der . Der BVB tritt gegen Aufsteiger an und es ist der erste Auftritt der Schwarz-Gelben seit der 0:4-Klatsche beim .

Zahlreiche Personalien werden aktuell bei den Borussen gehandelt und diskutiert. Besonders interessant im Moment: Gerüchte um die Juve-Spieler Emre Can und Mario Mandzukic sowie die Situation von Jadon Sancho.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Interesse an Mandzukic: Favre gibt hohes Alter zu Bedenken

Borussia Dortmund hält die Augen nach einer Verstärkung für den Angriff im Januar offen. Angeblich gibt es erneut Gedankenspiele um Vizeweltmeister Mario Mandzukic von . Lucien Favre gibt aber das hohe Alter des Kroaten zu Bedenken.

Der Bild sagte der Schweizer auf einen möglichen Mandzukic-Transfer angesprochen: "Vor drei, vier Jahren hätte sich die Frage gar nicht gestellt. Er ist ein sehr guter Spieler. Nun ist er 33 Jahre alt, das darf man bei der Bewertung und den Summen, die heutzutage im Spiel sind, nicht vergessen.“

Emre Can zum BVB? Gerüchte um Januartransfer werden heißer

Die Gerüchte um ein Interesse von Vizemeister Borussia Dortmund an Mittelfeldstar Emre Can von Juventus Turin nehmen weiter Fahrt auf. Nachdem am vergangenen Wochenende der italienische Corriere dello Sport berichtet hatte, neben dem FC Bayern München denke auch der BVB über die Verpflichtung des Nationalspielers nach, meldet die Bild , die Verantwortlichen der Borussia beschäftigten sich nun "intensiv" mit einem Can-Transfer im Januar.

Die Chancen auf einen Wechsel des 25-Jährigen stehen nicht schlecht. Can kommt nach ordentlicher erster Saison in Turin unter dem neuen Trainer Maurizio Sarri nicht mehr regelmäßig zum Zug und wurde für die nicht nominiert . In der bringt er es in der laufenden Saison auf vier magere Einsätze.

Der 25-malige Nationalspieler ist im defensiven Mittelfeld zuhause, wo Thomas Delaney in Dortmund vor seiner Verletzung eine enttäuschende Saison spielte und seinen Stammplatz zwischenzeitlich verlor. Can kann zudem auf der Position des Rechtsverteidigers eingesetzt werden.

BVB-Trainer Lucien Favre: "Sancho muss lernen, ein professionelles Leben zu führen"

Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund erwartet von Jadon Sancho eine Entwicklung hin zu einem professionelleren Lebensstil. Nach einer hervorragenden vergangenen Saison und einem guten Saisonstart hängt der 19-jährige Engländer aktuell durch.

"Schon vor der Saison war uns klar, dass das alles für uns eine große Herausforderung wird", sagte Favre der Bild . "Jadon ist dabei, erwachsen zu werden. Er muss wie alle Spieler in seinem Alter erst lernen, ein professionelles, fokussiertes Leben zu führen. Wenn er das schafft, kann er einer der Besten werden."

BVB-Trainer Favre: 0:4 gegen Bayern München war "schwer zu verdauen"

Wer zeigt BVB vs. Paderborn live im TV und LIVE-STREAM?

Bundesliga, 12. Spieltag. Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt am Freitagabend den SC Paderborn 07. Die Partie steigt im Signal-Iduna-Park. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

ℹ️ Das sind die Schiedsrichter für #BVBSCP :



👮‍♂️ Christian Dingert

🚩 Tobias Christ

🚩 Timo Gerach

4⃣ Dr. Robert Kampka

📺 Günter Perl

📺 Nicolas Winter pic.twitter.com/MYjXgKpaKw — Borussia Dortmund (@BVB) 20. November 2019

David Villa schwärmt von BVB-Stürmer Paco Alcacer

Ex-Barca-Star David Villa, der zum Jahresende seine Karriere beendet, hat in höchsten Tönen von BVB-Angreifer Paco Alcacer geschwärmt. Im ausführlichen Interview mit dem Sportbuzzer sagte der 37-Jährige, der BVB-Star mache es "richtig gut, nicht nur im Nationalteam, sondern auch in Dortmund."

Villa ist mit 59 Treffern in 98 Länderspielen Rekordtorschütze Spaniens. Alcacer traut er sogar zu, seinen Rekord zu knacken. Er sei ein Spieler, "der die Möglichkeit hat, meinen Rekord zu brechen", sagte der ehemalige Valencia- und Barca-Torjäger.

Paco Alcacer wechselte im Sommer 2018 von Barca nach Dortmund. In bislang 34 Bundesligaspielen gelangen ihm 23 Treffer.

BVB und Puma einig über neuen Millionen-Vertrag

Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Ausrüster Puma langfristig verlängert und damit ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Dies gab der Klub am Donnerstagvormittag bekannt.

Die Verantwortlichen des Bundesligisten und des Sportartikel-Herstellers einigten sich vorzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2028. Der Deal soll dem BVB nach Information von kicker und Bild insgesamt rund 250 Millionen Euro einbringen, die jährliche Einnahme des achtmaligen deutschen Meisters verdreifache sich auf etwa 30 Millionen Euro.

BVB: Mittelfeldspieler Thomas Delaney fällt für restliche Hinrunde aus

Bundesligist Borussia Dortmund muss den Rest der Hinrunde ohne Thomas Delaney auskommen. Der Däne habe sich in der EM-Qualifikation mehrere Bänder im rechten Sprunggelenk gerissen, hieß es am Mittwoch von Vereinsseite.

Damit kann Trainer Lucien Favre erst im Januar wieder auf den Mittelfeldspieler zurückgreifen. Delaney hatte sich die Verletzung am vergangenen Montag beim 1:1 in Irland zugezogen .

Vor Paderborn: BVB-Trainer Favre hofft auf Reus-Rückkehr

BVB: Die nächsten vier Partien von Borussia Dortmund