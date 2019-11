BVB-Kapitän Marco Reus kritisiert: "Es fehlt an der Bereitschaft zu leiden"

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus appelliert an seine Mannschaftskameraden, mit einer anderen Einstellung in die Spiele zu gehen.

Kapitän Marco Reus fordert von seinen Mitspielern bei und sich selbst nach der blamablen Leistung gegen den (3:3) eine klare Reaktion. "Das Problem ist, dass wir immer dann gut spielen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben nichts mehr zu verlieren. Es fehlt an der Bereitschaft, von Beginn an zu leiden", sagte Reus während der Mitgliederversammlung am Sonntag in den Westfalenhallen. Die Mannschaft wurde mit Pfiffen empfangen.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Es gehe nun darum, ab dem Champions-League-Spiel beim am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVE-TICKER ) "auf dem Platz zu zeigen, dass wir das besser können. Da gehören gewisse Tugenden dazu: einfach die Bereitschaft zu zeigen", sagte Reus.

BVB: Marco Reus nimmt Lucien Favre erneut in Schutz

Die Mannschaft habe das Paderborn-Spiel aufgearbeitet: "Es war zwingend notwendig, gewisse Dinge anzusprechen, die aber intern bleiben."

Die #BVB -Profis sind eingetroffen. Sie werden mit Pfiffen, Buh-Rufen - aber auch Applaus empfangen. pic.twitter.com/GjhkoE4erH — Sebastian Weßling (@fluestertweets) 24. November 2019

Den angezählten Trainer Lucien Favre nahm der Nationalspieler erneut in Schutz. "Wir schieben die Verantwortung nicht weiter. Wir auf dem Platz müssen in der Lage sein, so ein Spiel zu gewinnen", betonte er.