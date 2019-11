BVB, News und Gerüchte: Sturmkandidat Mariano Diaz verlässt Real Madrid, Marco Reus schämt sich für Auftritt gegen Paderborn

Dortmund enttäuscht gegen Paderborn und holt einen glücklichen Punkt. Sturmkandidat Mariano Diaz wird Real im Winter verlassen. Alle BVB-News.

Nach der Länderspielpause wollten die Spieler von eine Reaktion auf das 0:4 beim zeigen. Das misslang mit dem 3:3 gegen -Schlusslicht . Vor allem im ersten Duchrgang präsentierte sich die Elf von Trainer Lucien Favre desolat.

Gegen den SCP musste Paco Alcacer verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nicht nur deshalb gilt es als wahrscheinlich, dass die Dortmunder im Winter einene neuen Stürmer verpflichten. Mariano Diaz von wird als Kandidat gehandelt und der Angreifer wird die Blancos gemäß seines Beraters auch verlassen.

Mariano Diaz verlässt Real Madrid: Schlägt der BVB zu?

Stürmer Mariano Diaz steht vor einem Abgang bei Real Madrid. Wie sein Berater David Aranda gegenüber dem italienischen Portal LAROMA24 ankündigte, werde sich der 26-Jährige verleihen lassen.

"Er wird für zwei Jahre auf Leihbasis wechseln, auch wenn wir uns noch für keinen Klub entschieden haben", so Aranda, der gleichzeitig bekräftigte, dass die keine Option sei.

Seit mehreren Wochen wird der Nationalspieler der Dominikanischen Republik auch mit Borussia Dortmund und dem in Verbindung gebracht.

BVB-Kapitän Marco Reus: "Man hat sich richtig geschämt für die Zuschauer"

Der schwer angezählte Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund hat von Kapitän Marco Reus und Führungsspieler Mats Hummels Rückendeckung erhalten. "Jeder muss sich an die eigene Nase fassen. Darüber müssen wir reden, nicht über unseren Trainer", sagte Reus nach dem enttäuschenden 3:3 (0:3) gegen Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn.

Reus schimpfte vor allem wegen des Auftritts in der ersten Halbzeit: "Keine Ahnung, was wir im ersten Durchgang fabriziert haben. Man hat sich richtig geschämt für die Zuschauer. So dürfen wir nie, nie wieder auftreten. Das war richtig bitter. Das war absolute Scheiße."

Auch Hummels nahm Favre in Schutz. "Wir sind es auf dem Platz, die diese Fehler machen. Ich will ganz deutlich sagen, dass es nichts mit der Trainerposition zu tun hat, wenn wir ohne Druck die Bälle herschenken", sagte der Rio-Weltmeister.

Paderborn stellt den BVB vor große Probleme und legt die Schwächen der Dortmunder offen. Nur Mats Hummels spielt gewohnt solide.

Lucien Favre nach dem 3:3 des BVB gegen den SC Paderborn: "Kann so nicht weitergehen"

BVB-Interesse an Mandzukic: Favre gibt hohes Alter zu Bedenken

Borussia Dortmund hält die Augen nach einer Verstärkung für den Angriff im Januar offen. Angeblich gibt es erneut Gedankenspiele um Vizeweltmeister Mario Mandzukic von . Lucien Favre gibt aber das hohe Alter des Kroaten zu Bedenken.

Der Bild sagte der Schweizer auf einen möglichen Mandzukic-Transfer angesprochen: "Vor drei, vier Jahren hätte sich die Frage gar nicht gestellt. Er ist ein sehr guter Spieler. Nun ist er 33 Jahre alt, das darf man bei der Bewertung und den Summen, die heutzutage im Spiel sind, nicht vergessen.“

Emre Can zum BVB? Gerüchte um Januartransfer werden heißer

Die Gerüchte um ein Interesse von Vizemeister Borussia Dortmund an Mittelfeldstar Emre Can von Juventus Turin nehmen weiter Fahrt auf. Nachdem am vergangenen Wochenende der italienische Corriere dello Sport berichtet hatte, neben dem FC Bayern München denke auch der BVB über die Verpflichtung des Nationalspielers nach, meldet die Bild , die Verantwortlichen der Borussia beschäftigten sich nun "intensiv" mit einem Can-Transfer im Januar.

Die Chancen auf einen Wechsel des 25-Jährigen stehen nicht schlecht. Can kommt nach ordentlicher erster Saison in Turin unter dem neuen Trainer Maurizio Sarri nicht mehr regelmäßig zum Zug und wurde für die nicht nominiert . In der bringt er es in der laufenden Saison auf vier magere Einsätze.

Der 25-malige Nationalspieler ist im defensiven Mittelfeld zuhause, wo Thomas Delaney in Dortmund vor seiner Verletzung eine enttäuschende Saison spielte und seinen Stammplatz zwischenzeitlich verlor. Can kann zudem auf der Position des Rechtsverteidigers eingesetzt werden.

