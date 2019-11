BVB - Marco Reus schimpft nach 3:3 gegen Paderborn: "Man hat sich richtig geschämt"

Beim BVB steht Lucien Favre mehr denn je in der Kritik. Marco Reus und Mats Hummels kritisieren dagegen die Mannschaft für den Auftritt gegen den SCP.

Der schwer angezählte Trainer Lucien Favre von hat von Kapitän Marco Reus und Führungsspieler Mats Hummels Rückendeckung erhalten. "Jeder muss sich an die eigene Nase fassen. Darüber müssen wir reden, nicht über unseren Trainer", sagte Reus nach dem enttäuschenden 3:3 (0:3) gegen Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Reus schimpfte vor allem wegen des Auftritts in der ersten Halbzeit: "Keine Ahnung, was wir im ersten Durchgang fabriziert haben. Man hat sich richtig geschämt für die Zuschauer. So dürfen wir nie, nie wieder auftreten. Das war richtig bitter. Das war absolute Scheiße."

BVB-Abwehrchef Hummels: "Das war komplett inakzeptabel"

Auch Hummels nahm Favre in Schutz. "Wir sind es auf dem Platz, die diese Fehler machen. Ich will ganz deutlich sagen, dass es nichts mit der Trainerposition zu tun hat, wenn wir ohne Druck die Bälle herschenken", sagte der Rio-Weltmeister.

Trotz der Aufholjagd in der zweiten Halbzeit durch die Tore von Jadon Sancho (47.), Axel Witsel (84.) und Reus (90.+2) gerät Favre immer mehr unter Druck. Der BVB hinkt den eigenen Ansprüchen mit 20 Punkten nach zwölf Spielen weit hinterher.

Sportdirektor Michael Zorc war nach den Gegentoren von Streli Mamba (5., 37.) und Gerrit Holtmann (43.) bedient. "Die erste Halbzeit war komplett inakzeptabel. Dafür muss man sich bei den Zuschauern entschuldigen", sagte Zorc. Mehr wollte er vor der Jahreshauptversammlung am Sonntag nicht sagen: "Morgen ist auch noch ein Tag."