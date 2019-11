BVB, News und Gerüchte: David Villa schwärmt von Paco Alcacer, neuer Mega-Deal mit Ausrüster Puma

Beim BVB ruhen alle Hoffnungen im Sturm auf Paco Alcacer. David Villa schwärmt nun in höchsten Tönen von seinem Landsmann. Alle BVB-News.

Paco Alcacer startete furios bei . Allerdings hatte der Spanier zuletzt häufiger mit Verletzungen und Ausfällen zu kämpfen. Ex-Barca-Spieler David Villa Alcacer findet dennoch nur lobende Worte für den Torjäger.

Ebenfalls ins Schwärmen gerät BVB-Verteidiger Hummels bei Bayern-Star Robert Lewandowski. Außerdem: Der BVB und Puma schließen einen neuen Mega-Deal ab und Thomas Delaney fällt für die restliche Hinrunde aus.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

David Villa schwärmt von BVB-Stürmer Paco Alcacer

Ex-Barca-Star David Villa, der zum Jahresende seine Karriere beendet, hat in höchsten Tönen von BVB-Angreifer Paco Alcacer geschwärmt. Im ausführlichen Interview mit dem Sportbuzzer sagte der 37-Jährige, der BVB-Star mache es "richtig gut, nicht nur im Nationalteam, sondern auch in Dortmund."

Villa ist mit 59 Treffern in 98 Länderspielen Rekordtorschütze Spaniens. Alcacer traut er sogar zu, seinen Rekord zu knacken. Er sei ein Spieler, "der die Möglichkeit hat, meinen Rekord zu brechen", sagte der ehemalige Valencia- und Barca-Torjäger.

Paco Alcacer wechselte im Sommer 2018 von Barca nach Dortmund. In bislang 34 Bundesligaspielen gelangen ihm 23 Treffer.

BVB und Puma einig über neuen Millionen-Vertrag

Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Ausrüster Puma langfristig verlängert und damit ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Dies gab der Klub am Donnerstagvormittag bekannt.

Die Verantwortlichen des Bundesligisten und des Sportartikel-Herstellers einigten sich vorzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2028. Der Deal soll dem BVB nach Information von kicker und Bild insgesamt rund 250 Millionen Euro einbringen, die jährliche Einnahme des achtmaligen deutschen Meisters verdreifache sich auf etwa 30 Millionen Euro.

BVB: Mittelfeldspieler Thomas Delaney fällt für restliche Hinrunde aus

Bundesligist Borussia Dortmund muss den Rest der Hinrunde ohne Thomas Delaney auskommen. Der Däne habe sich in der EM-Qualifikation mehrere Bänder im rechten Sprunggelenk gerissen, hieß es am Mittwoch von Vereinsseite.

Damit kann Trainer Lucien Favre erst im Januar wieder auf den Mittelfeldspieler zurückgreifen. Delaney hatte sich die Verletzung am vergangenen Montag beim 1:1 in Irland zugezogen.

BVB-Verteidiger Mats Hummels lobt Bayern-Stürmer Robert Lewandowski: "Bester Spieler der "

BVB-Rückkehrer Mats Hummels hat Bayern-Star Robert Lewandowski in höchsten Tönen gelobt. Auf die Frage, wer in seinen Augen der talentierteste oder auch beste Spieler der Liga sei, antwortete der Weltmeister von 2014 im Interview mit bundesliga.de: "Aktuell ist Lewy der Beste. Ich glaube, da gibt es kaum andere Meinungen."

Es sei schwer mit dem mitzuhalten, so der 30 Jahre alte ehemalige Nationalspieler. "Wenn einer Jahr für Jahr so liefert und so viele Tore schießt, ist es schwer da mitzuhalten", erklärte Hummels und schob nach: "Er ist außerdem immer gesund, fit und ein absoluter Profi."

BVB: Mario Götze macht Zukunft wohl von Favre-Abschied abhängig

Die Zukunft von Mario Götze beim BVB hängt offenbar eng mit der von Trainer Lucien Favre zusammen. Der Weltmeister von 2014 will seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben wohl nicht verlängern, wenn der Schweizer auch über den kommenden Sommer hinaus Dortmund-Trainer bleibt. Das berichtet die Sport Bild.

Grund dafür sei Götzes begrenzte Spielzeit unter Favre. Der 27-Jährige war zu Saisonbeginn ein Dauerreservist und lediglich der Backup von Paco Alcacer beim BVB. In der aktuellen Saison stand Götze trotz der Verletzungsprobleme des Spaniers bislang nur in fünf Liga-Spielen in der Startelf.

Der Vertrag von Götze läuft zum Saisonende aus, Borussia Dortmund verhandelte seit der Sommerpause offenbar zweimal erfolglos mit ihm über eine Verlängerung des Kontraktes. Nach Angaben der Sport Bild wurden weitere Gespräche ins kommende Jahr verlegt.

Borussia Dortmund: Angeblich U18-Nationalspieler Karim Adeyemi als Sancho-Ersatz im Visier

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung des 17-jährigen Angreifers Karim Adeyemi, der derzeit von RB Salzburg an den österreichischen Zweitligisten FC Liefering verliehen ist. Das berichtet transfermarkt.de.

Demnach sieht der BVB in dem aktuellen deutschen U18-Nationalspieler einen möglichen Ersatz für Jadon Sancho, sollte der Engländer die Schwarz-Gelben kommenden Sommer verlassen. Der 19-Jährige hat in Dortmund zwar noch Vertrag bis 2022, gilt nach zuletzt unglücklichen Leistungen aber als Kandidat für einen teuren Verkauf.

Neben dem BVB sollen auch die PL-Top-Klubs Arsenal und Liverpool sowie der Interesse am Stürmer zeigen.

Adeyemi spielte einst auch im Nachwuchs des FC Bayern, wechselte als Zehnjähriger jedoch zur SpVgg Unterhaching. An die Hachinger überwies Salzburg 2018 rund drei Millionen Euro für den damals 16-Jährigen. Von RB ist Adeyemi seit Sommer 2018 an Liefering verliehen. In der aktuellen Saison kommt der gebürtige Münchner bisher auf fünf Tore und vier Assists in elf Einsätzen in Österreichs zweiter Liga.

