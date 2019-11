BVB, News und Gerüchte: Götze macht Zukunft wohl von Favre-Aus abhängig

Edelreservist Mario Götze macht seine Zukunft offenbar von der seines Trainers abhängig und zwei Youngster könnten bereits im Winter wechseln.

Weltmeister Mario Götze kommt beim BVB in dieser Saison bis dato erneut kaum zum Zug. Auch die Spekulationen um seine Zukunft halten an. Nun soll er diese angeblich von Trainer Lucien Favre abhängig machen.

Alle BVB-Highlights aus Bundesliga und CL auf DAZN

Ebenfalls in der Reservisten-Rolle: Mittelfeldspieler Thomas Delaney. Der Däne verlor nicht nur seinen Stammplatz sondern verletzte sich auch im letzten EM-Quali-Spiel und fällt wohl vorerst aus.

Außerdem: Bruun Larsen und Sancho könnten den BVB im Winter verlassen, ein deutscher U18-Nationalspieler die Dortmunder im Sommer verstärken.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Mario Götze macht Zukunft wohl von Favre-Abschied abhängig

Die Zukunft von Mario Götze beim BVB hängt offenbar eng mit der von Trainer Lucien Favre zusammen. Der Weltmeister von 2014 will seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben wohl nicht verlängern, wenn der Schweizer auch über den kommenden Sommer hinaus Dortmund-Trainer bleibt. Das berichtet die Sport Bild.

Grund dafür sei Götzes begrenzte Spielzeit unter Favre. Der 27-Jährige war zu Saisonbeginn ein Dauerreservist und lediglich der Backup von Paco Alcacer beim BVB. In der aktuellen Saison stand Götze trotz der Verletzungsprobleme des Spaniers bislang nur in fünf Liga-Spielen in der Startelf.

Der Vertrag von Götze läuft zum Saisonende aus, verhandelte seit der Sommerpause offenbar zweimal erfolglos mit ihm über eine Verlängerung des Kontraktes. Nach Angaben der Sport Bild wurden weitere Gespräche ins kommende Jahr verlegt.

Borussia Dortmund: Angeblich U18-Nationalspieler Karim Adeyemi als Sancho-Ersatz im Visier

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung des 17-jährigen Angreifers Karim Adeyemi, der derzeit von RB Salzburg an den österreichischen Zweitligisten FC Liefering verliehen ist. Das berichtet transfermarkt.de.

Demnach sieht der BVB in dem aktuellen deutschen U18-Nationalspieler einen möglichen Ersatz für Jadon Sancho, sollte der Engländer die Schwarz-Gelben kommenden Sommer verlassen. Der 19-Jährige hat in Dortmund zwar noch Vertrag bis 2022, gilt nach zuletzt unglücklichen Leistungen aber als Kandidat für einen teuren Verkauf.

Neben dem BVB sollen auch die PL-Top-Klubs Arsenal und Liverpool sowie der Interesse am Stürmer zeigen.

Adeyemi spielte einst auch im Nachwuchs des FC Bayern, wechselte als Zehnjähriger jedoch zur SpVgg Unterhaching. An die Hachinger überwies Salzburg 2018 rund drei Millionen Euro für den damals 16-Jährigen. Von RB ist Adeyemi seit Sommer 2018 an Liefering verliehen. In der aktuellen Saison kommt der gebürtige Münchner bisher auf fünf Tore und vier Assists in elf Einsätzen in Österreichs zweiter Liga.

BVB - Thomas Delaney: Vom Stammspieler zum Reservisten

Letzte Saison zählte Thomas Delaney noch zu den Leistungsträgern bei Borussia Dortmund, dieses Jahr findet er sich meist auf der Bank wieder. In der laufenden Spielzeit stand der Däne lediglich sechsmal in der Startformation, letztes Jahr durfte er 27-mal von Beginn an ran.

Zudem verletzte sich der Nationalspieler beim abschließenden EM-Quali-Spiel Dänemarks gegen Irland am Knöchel und musste nach 13 Minuten ausgewechselt werden. Nun droht er für die anstehende Partie gegen den (Freitag, 20.30 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN) auszufallen.

Bereits zu Beginn der Saison zeigte sich Delaney, der die ersten vier Saisonspiele gar nicht zum Einsatz kam, selbst verwundert über sein Reservisten-Dasein. Der Vertrag des ehemaligen Bremers in Dortmund läuft noch bis 2022.

BVB: Jacob Bruun Larsen will wohl bereits im Winter weg von Borussia Dortmund

Youngster Jacob Bruun Larsen will den BVB offenbar unbedingt in der nächsten Wintertransferperiode den Rücken kehren. Das berichtet die Bild . Demnach ist der Däne mit seinen Einsatzzeiten bei Schwarz-Gelb überhaupt nicht zufrieden.

Bruun Larsen ist nach den Verpflichtungen von Julian Brandt und Thorgan Hazard in dieser Saison Dauerreservist bei den Schwarz-Gelben. Nur in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Gladbach stand der 21-Jährige in der Startelf. In der stand er nur insgesamt 21 Minuten auf dem Platz.

Das Blatt bringt auch einen potenziellen Abnehmer für den Offensivmann ins Spiel. Dort soll der , bei dem Bruun Larsen bereits als Leihspieler in der Rückrunde 2017/18 aktiv war, Interesse an einer Verpflichtung des Dänen haben. Allerdings schweigt sich der Bericht darüber aus, ob sich Bruun Larsen überhaupt einen Wechsel in die Zweitklassigkeit vorstellen kann.

BVB: will Jadon Sancho im Winter verpflichten

Englands Rekordmeister Manchester United plant im Winter die Verpflichtung von Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Nach Informationen von Goal und SPOX ist der Klub aus der Premier League bereit, hohe Millionenbeträge zu investieren. Neben Sancho wollen die Red Devils auch im Rennen um Salzburgs Erling Braut Haaland Ernst machen.

Für die Transfers des Stürmers und des Rechtsaußens will Ed Woodward, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klubs, die Verpflichtungen von West Hams Declan Rice und Juves Mario Mandzukic erst einmal zurückstellen.

Bei Sancho, der in Dortmund intern offenbar in Ungnade gefallen ist , erhofft man sich nach dessen jüngster Disziplinlosigkeit und einem Leistungseinbruch einen Vorteil hinsichtlich eines Wintertransfers.

Zuletzt hatte der BVB eine Schmerzgrenze im dreistelligen Millionenbereich ausgerufen .

BVB: Die nächsten vier Partien von Borussia Dortmund