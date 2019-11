BVB, News und Gerüchte: Bruun Larsen hat wohl Zukunftsentscheidung gefällt, Delaney verletzt sich - alles zu Borussia Dortmund

Youngster Jacob Bruun Larsen liebäugelt offenbar mit einem Abschied vom BVB, während Thomas Delaney sich in der EM-Qualifikation verletzt hat.

Beim BVB scheint Offensivyoungster Jacob Bruun Larsen aufgrund fehlender Spielpraxis vor dem Absprung zu stehen. Auch bei Jadon Sancho mehren sich die Gerüchte über einen Wechsel. Nun hat die Jagd auf den englischen Nationalspieler eröffnet.

Sorgen bereitet derweil Thomas Delaney. Der Mittelfeldspieler hat sich im EM-Qualifikationsspiel Dänemarks (1:1 gegen Irland) am Knöchel verletzt und musste den Platz bereits nach 13 Minuten verlassen.

BVB: Jacob Bruun Larsen will wohl bereits im Winter weg von Borussia Dortmund

Youngster Jacob Bruun Larsen will den BVB offenbar unbedingt in der nächsten Wintertransferperiode den Rücken kehren. Das berichtet die Bild. Demnach ist der Däne mit seinen Einsatzzeiten bei Schwarz-Gelb überhaupt nicht zufrieden.

Bruun Larsen ist nach den Verpflichtungen von Julian Brandt und Thorgan Hazard in dieser Saison Dauerreservist bei den Schwarz-Gelben. Nur in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Gladbach stand der 21-Jährige in der Startelf. In der stand er nur insgesamt 21 Minuten auf dem Platz.

Das Blatt bringt auch einen potenziellen Abnehmer für den Offensivmann ins Spiel. Dort soll der , bei dem Bruun Larsen bereits als Leihspieler in der Rückrunde 2017/18 aktiv war, Interesse an einer Verpflichtung des Dänen haben. Allerdings schweigt sich der Bericht darüber aus, ob sich Bruun Larsen überhaupt einen Wechsel in die Zweitklassigkeit vorstellen kann.

BVB: Manchester United will Jadon Sancho im Winter verpflichten

Englands Rekordmeister Manchester United plant im Winter die Verpflichtung von Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Nach Informationen von Goal und SPOX ist der Klub aus der Premier League bereit, hohe Millionenbeträge zu investieren. Neben Sancho wollen die Red Devils auch im Rennen um Salzburgs Erling Braut Haaland Ernst machen.

Für die Transfers des Stürmers und des Rechtsaußens will Ed Woodward, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klubs, die Verpflichtungen von West Hams Declan Rice und Juves Mario Mandzukic erst einmal zurückstellen.

Bei Sancho, der in Dortmund intern offenbar in Ungnade gefallen ist, erhofft man sich nach dessen jüngster Disziplinlosigkeit und einem Leistungseinbruch einen Vorteil hinsichtlich eines Wintertransfers.

Zuletzt hatte der BVB eine Schmerzgrenze im dreistelligen Millionenbereich ausgerufen.

BVB: Thomas Delaney verletzt sich bei EM-Qualifikationsspiel

Thomas Delaney hat sich beim EM-Qualifikationsspiel der dänischen Nationalmannschaft in Irland womöglich schwer am rechten Knöchel verletzt. Der Spieler von Borussia Dortmund musste bereits in der 13. Spielminute ausgewechselt werden.

Bei einem Zweikampf mit Alan Brown an der Außenbahn knickte Delaney um. Anschließend verließ er von zwei Betreuern gestützt den Platz, Jogging-Versuche an der Seitenlinie führten nicht zum Erfolg.

Eine Diagnose gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Delaneys Dortmunder treffen in der Bundesliga am Freitagabend (20.30 Uhr live auf DAZN) auf den .

BVB: Präsident Reinhard Rauball glaubt weiter an die Meisterschaft von Borussia Dortmund

Dr. Reinhard Rauball hält trotz der zuletzt mauen Auftritte des BVB am Ziel, die Schale nach Dortmund zu holen, fest. Der Präsident der Borussia ist der festen Überzeugung, dass im Team genügend Potenzial vorhanden ist.

"Das Spiel in München war eine herbe Enttäuschung. So etwas hatten wir nach dem Sieg über nicht annähernd erwartet", sagte Rauball im kicker. Dennoch sei er "nach wie vor der Auffassung, dass in der Mannschaft mehr steckt, als das Negativ-Erlebnis in München vermuten lässt. Die volle Qualität war doch mitunter sichtbar - gegen Augsburg, Leverkusen, zweimal gegen Gladbach oder gegen Barcelona hat die Mannschaft schon gezeigt, dass sie Qualität hat, teilweise sogar unerwartet hohe Qualität".

Das Problem des BVB sei die fehlende Konstanz, erklärte der 72-Jährige. Dortmund belegt aktuell in der Bundesliga lediglich den sechsten Platz - mit sechs Zählern Rückstand auf Spitzenreiter .

BVB: Die nächsten vier Partien von Borussia Dortmund

SPIEL DATUM UHRZEIT WETTBEWERB Borussia Dortmund - SC Paderborn 22.11.2019 20.30 Bundesliga - Borussia Dortmund 27.11.2019 21.00 - Borussia Dortmund 30.11.2019 15.30 Bundesliga Borussia Dortmund - 07.12.2019 15.30 Bundesliga

BVB-Sportdirektor Michael Zorc über vermeintliche Krisensitzung und Stürmerfrage bei Borussia Dortmund

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat sich zur vermeintlichen Krisensitzung geäußert, die kürzlich bei Borussia Dortmund stattgefunden haben soll. Zudem sprach Zorc über mögliche Neuzugänge im Winter.

Gegenüber dem kicker versicherte Zorc, dass die als vermeintliche Krisensitzung kolportierte Zusammenkunft von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Lizenzspielerchef Sebastian Kehl, Berater Matthias Sammer, Zorc und Präsident Dr. Reinhard Rauball "eine turnusmäßige Sitzung" gewesen sein soll, "bei der alle aktuellen Themen besprochen wurden. Wie sonst auch."

Die herbe 0:4-Niederlage gegen den sei jedoch Bestandteil der Analyse des Ist-Zustands gewesen, wie Zorc zugibt: "Natürlich hat dieser Auftritt noch seinen Niederschlag gefunden."

