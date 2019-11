BVB, News und Gerüchte: Rauball bezieht Stellung zu Lucien Favre, Zorc spricht über Stürmersuche - alles zu Borussia Dortmund

Die BVB-Funktionäre lassen aufhorchen. Der Präsident spricht über Trainer Favre, während sich Michael Zorc zur vermeintlichen Krisensitzung äußert.

Beim BVB geht es auch in der Länderspielpause hoch her und die Gerüchte um Youngster Jadon Sancho und einen potenziellen Abgang reißen nicht ab. Derweil hat Ex-Bayern-Star Xabi Alonso über die schwierigen Duelle mit gesprochen und BVB-Trainer Lucien Favre bekommt Rückendeckung aus der Führungsetage.

Alle BVB-Highlights aus Bundesliga und CL auf DAZN

Michael Zorc hat sich derweil zur vermeintlichen Krisensitzung bei Schwarz-Gelb geäußert und in der Stürmerfrage klar Stellung bezogen.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Rauball kritisiert fehlende Konstanz bei der Mannschaft und stärkt Favre den Rücken

BVB-Präsident Reinhard Rauball hat die Stabilität und die Auftritte von Borussia Dortmund als zu inkonstant kritisiert. Dennoch will Rauball, der sich am kommenden Sonntag erneut zur Wahl für das Präsidenten-Amt aufstellen wird, nicht vom Ziel Meisterschaft abrücken und spricht sich für Trainer Lucien Favre aus.

"Wir erleben eine Mannschaft, die bisher keine Konstanz und keine Dauerhaftigkeit nachgewiesen hat. Daran muss gearbeitet werden", sagte Rauball im Interview mit dem kicker und machte klar, dass auch seiner Sicht "in der Mannschaft mehr steckt, als das Negativ-Erlebnis in München vermuten lässt."

Vor allem die Auftritte zuvor machen dem 72-Järhigen Mut: "Die volle Qualität war doch mitunter sichtbar - gegen Augsburg, Leverkusen, zweimal gegen Gladbach oder gegen Barcelona hat die Mannschaft schon gezeigt, dass sie Qualität hat, teilweise sogar unerwartet hohe Qualität."

Für Trainer Lucien Favre, der zuletzt von medialer Seite Kritik erntete, hatte er indes lobende Worte übrig. "Dass wir gegen Wolfsburg die Leichtigkeit des Spiels gezeigt haben, gegen Inter in der zweiten Hälfte, auch gegen Gladbach, ist meine feste Meinung. Da hat Favre nachgewiesen, dass diese Dinge für uns nicht nur wichtig sind, sondern auch umgesetzt werden", so Rauball weiter, der ergänzte: "Dass die von mir angemahnten Dinge in diesen erwähnten Spielen zu sehen waren, muss deutlich positiv bewertet werden."

BVB-Sportdirektor Michael Zorc über vermeintliche Krisensitzung und Stürmerfrage bei Borussia Dortmund

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat sich zur vermeintlichen Krisensitzung geäußert, die kürzlich bei Borussia Dortmund stattgefunden haben soll. Zudem sprach Zorc über mögliche Neuzugänge im Winter.

Gegenüber dem kicker versicherte Zorc, dass die als vermeintliche Krisensitzung kolportierte Zusammenkunft von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Lizenzspielerchef Sebastian Kehl, Berater Matthias Sammer, Zorc und Präsident Dr. Reinhard Rauball "eine turnusmäßige Sitzung" gewesen sein soll, "bei der alle aktuellen Themen besprochen wurden. Wie sonst auch."

Die herbe 0:4-Niederlage gegen den sei jedoch Bestandteil der Analyse des Ist-Zustands gewesen, wie Zorc zugibt: "Natürlich hat dieser Auftritt noch seinen Niederschlag gefunden."

Was der BVB-Boss über eine mögliche Verpflichtung eines Stürmers im Winter zu sagen hat, lest Ihr in der ganzen News.

Ex-Bayern-Star Xabi Alonso: "Es war kein Genuss, gegen den BVB zu spielen"

Der ehemalige spanische Nationalspieler Xabi Alonso hat verraten, dass die Spiele gegen Borussia Dortmund während seiner Zeit beim FC Bayern München eine ganz besondere Herausforderung dargestellt hätten.

"Es war kein Genuss, gegen sie zu spielen, weil sie das Spiel so intensiv machten, dass man beinahe zerbrochen wäre", sagte der 37-Jährige im Gespräch mit The Athletic.

Diese Intensität sei laut Alonso vor allem der Spielweise des damaligen BVB-Trainers Jürgen Klopp geschuldet gewesen: "Es war, als würde er wollen, dass du dich wie in einem Käfig fühlst. Er wollte dich in die Falle locken. Es war ein organisierter Druck. Ich war die ganze Zeit unter Druck. Ich habe die Stimmung in solchen Spielen genossen, weil sie eine enorme Bedeutung hatte."

BVB: Die nächsten vier Partien von Borussia Dortmund

SPIEL DATUM UHRZEIT WETTBEWERB Borussia Dortmund - 22.11.2019 20.30 - Borussia Dortmund 27.11.2019 21.00 - Borussia Dortmund 30.11.2019 15.30 Bundesliga Borussia Dortmund - 07.12.2019 15.30 Bundesliga

BVB-Star Jadon Sancho wohl auch bei PSG auf dem Zettel

Flügelstürmer Jadon Sancho soll angeblich das Interesse von geweckt haben. Wie der Daily Express am Sonntag berichtet, soll der französische Meister den Dortmunder zum Transferziel Nummer eins auserkoren haben.

Dem Bericht zufolge soll PSG bereit sein, ein angebliches 140-Millionen-Euro-Angebot von für Sancho zu übertrumpfen.

Bei PSG könnte Sancho Superstar Neymar beerben, der immer wieder mit einem Abschied liebäugelte. Erst im Sommer platzte ein möglicher Transfer zum FC Barcelona in letzter Sekunde.