BVB-Talent Youssoufa Moukoko: Wer ist der jüngste Bundesliga-Spieler?

Youssoufa Moukoko ist 16 geworden - nun darf das Ausnahmetalent des BVBs bei den Profis auflaufen. Goal zeigt die jüngsten Spieler der Bundesliga.

Er ist der prominenteste Nachwuchsspieler Deutschlands, möglicherweise Europas - ohne jemals ein Profispiel absolviert zu haben: Der Name Youssoufa Moukoko ist schon jetzt in aller Munde. Dabei ist der Stürmer von erst am 20. November 16 Jahre alt geworden.

Mit einem Einsatz in den nächsten Monaten würde Moukoko zum jüngsten Spieler in der Geschichte der werden. Goal hat sich etwas genauer damit beschäftigt, wer seine Vorgänger waren und was aus ihnen geworden ist.

Das "Jahrhunderttalent" von Borussia Dortmund: Das ist Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko ist schon seit Jahren ein Internetphänomen: Alle paar Wochen tauchten Videos von dem jungen Deutschen auf, wie er in den Jugendligen für Furore sorgte. Kein Wunder also, dass viele Fans das Debüt des jungen Angreifers herbeieifern, besonders Fans seines aktuellen Klubs Borussia Dortmund sind heiß darauf, Moukoko in Aktion zu sehen.

Aufgrund einer Regeländerung durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) dürfen seit dieser Saison Jugendspieler mit 16 Jahren für die Profimannschaft auflaufen. Vor allem Borussia Dortmund hatte Druck auf die DFL ausgeübt, um so Einsätze von Moukoko früh möglich werden zu lassen, woraufhin diese im April die Regeländerung erwirkt hat.

In der Bundesliga spielberechtigt, in der Regionalliga nicht: Darum darf Moukoko in der Bundesliga spielen

Kurios: Obwohl er in der Bundesliga seit seinem 16. Geburtstag spielberechtigt ist, darf er nicht bei der U23 des Vereins auflaufen. Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund spielt nämlich in der Regionalliga West, also in der vierthöchsten Spielklasse - die neuen Regeln für minderjährige Fußballer gelten allerdings nur für die obersten drei Ligen, also Bundesliga, und .

Hätte es diese Regeländerung nicht gegeben, hätte Moukoko erst im Sommer nächsten Jahres sein Spielerdebüt feiern können - allerdings wollen die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund den Youngster möglichst früh zum Back-Up von Erling Haaland trainieren.

"Ich will der Mannschaft halt helfen. Dafür bin ich ja da."

__

📺 Moukokos Vorfreude 👉 https://t.co/dPqblU1vuq | by @1und1 — Borussia Dortmund (@BVB) November 17, 2020

Sahin, Reyna, Bellingham: Das sind die jüngsten Spieler der Bundesligageschichte

Sollte Moukoko am Wochenende oder in den nächsten Wochen und Monaten sein erstes Bundesligaspiel absolvieren, würde er sich mit Abstand an die Spitze der jüngsten Bundesligaspieler katapultieren. Auf Platz Eins rangiert aktuell BVB-Legende Nuri Sahin, welcher 16 Jahre und elf Monate bei seinem Debüt alt war - also fast ein Jahr älter, als es Moukoko jetzt ist.

BVB exzellent: Moukoko ist einer von vielen Dortmunder Jugendspieler

Wenn man sich die Rangliste der jüngsten Spieler anschaut, welche unten zu sehen ist, fällt eines besonders auf: Moukoko ist bei weitem nicht der erste junge Spieler von Borussia Dortmund, der in sehr jungen Jahren zu seinem Profidebüt kam. Mit Sahin, Ibrahim Tanko, Giovanni Reyna und Jude Bellingham sind gleich vier der sieben jüngsten Spieler für den BVB aufgelaufen. Reyna und Bellingham sind nur wenige Jahre älter als Moukoko und gehören beide erst seit kurzem zu Dortmunds Profikader (Bellingham kam beispielsweise vor der Saison aus Birmingham City), sind aus der Mannschaft aber kaum wegzudenken.

Das ist einer der zahlreichen Belege für die vorzügliche Nachwuchsabteilung und das Talentscouting des ehemaligen deutschen Meisters - weitere Beispiele folgen in diesem Artikel, wenn es um die jüngsten Torschützen der Bundesligageschichte geht.

Bundesliga: Warum konnten Sahin und Yann Aurel Bisseck bereits mit 16 Jahren auflaufen?

Wissenswert: Die beiden jüngsten Spieler, die jemals ein Bundesligaspiel bestritten haben, waren auch noch keine 17 Jahre alt, als der große Tag kam. Wie kann das sein? Schließlich wurde doch die Regelung erst vor wenigen Monaten geändert?

Grund dafür ist, dass die Regeln nicht explizit lauteten, dass man 17 Jahre alt sein muss: Um in der Bundesliga zu debütieren musste man entweder 18 Jahre alt sein oder zum jüngeren Jahrgang der A-Jugend gehören. Durch die Regeländerung ist dies allerdings nicht mehr relevant.

Ebenfalls bemerkenswert: Obwohl es die Bundesliga nun in ihre 58. Saison geht, haben sieben der zehn jüngsten Spieler in der letzten vier Jahren ihr Debüt gefeiert. Mit der neuen Regeländerung wird auch dieser Trend verschäft werden, schließlich haben die Vereine nun die Möglichkeit, Jugendspieler früher an die Bundesliga heranzuführen.

Spieler Alter bei Debüt Debütsaison Verein bei Bundesligadebüt Aktueller Verein 1 Nuri Sahin 16 Jahre, 11 Monate, 1 Tag 2005 / 2006 Borussia Dortmund Antalyaspor 2 Yann Aurel Bisseck 16 Jahre, 11 Monate, 28 Tage 2017 / 2018 Vitória Guimarães 3 Florian Wirtz 17 Jahre, 15 Tage 2019 / 2020 Bayer Leverkusen 4 Jürgen Friedl 17 Jahre, 26 Tage 1975 / 1976 Karriereende 5 Ibrahim Tanko 17 Jahre, 1 Monat, 30 Tage 1994 / 1995 Borussia Dortmund Karriereende 6 Giovanni Reyna 17 Jahre, 2 Monate, 5 Tage 2019 / 2020 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 7 Jude Bellingham 17 Jahre, 2 Monate, 21 Tage 2020 / 2021 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 Josha Vagnoman 17 Jahre, 2 Monate, 27 Tage 2017/2018 Hamburger SV 9 Simon Asta 17 Jahre, 3 Monate, 17 Tage 2017 / 2018 Greuter Fürth 10 Maximilian Beier 17 Jahre, 3 Monate, 22 Tage 2019 / 2020 TSG TSG 1899 Hoffenheim

Dass Nuri Sahin seinen Rekord als jüngster Spieler bald los ist ärgert den türkischen Ex-Nationalspieler nicht. Der Mittelfeldspieler glaubt, dass es an der Zeit sei, dass Moukoko bei den Profis spielt: "Youssoufa muss jetzt den nächsten Schritt machen - die U19 ist zu einfach für ihn", erkannte Sahin an.

Wenn ihr schwarz-gelb fühlt und lebt, kommt ihr um diese Spiele nicht herum. #HejaBVB 💛🖤💛



Los geht es diesen Samstag ab 20:15 Uhr gegen Hertha. @BVB pic.twitter.com/5xx7tA6IbP — DAZN DE (@DAZN_DE) November 17, 2020

Von Wirtz bis Havertz: Die jüngsten Torschützen der Bundesliga

Das Moukoko torgefährlich ist, ist kein Geheimnis. Dafür reicht ein Blick auf die Statistik in dieser Saison: Vier Liga- und Pokalspiele bei der U19 des BVBs, 13 Tore. Von einer solchen Quote können auch die gefährlichsten Angreifer der Bundesliga wie Robert Lewandowski oder Erling Haaland nur träumen.

Dortmund wieder Weltklasse: BVB-Youngsters überzeugen mit Torgefahr

Es ist klar, dass die U19 und das Profigeschäft zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, weshalb Moukoko auch nicht alles kurz und klein schießen wird. Dass ihm aber der ein oder andere Treffer gelingen wird ist nicht unwahrscheinlich, daher lohnt sich auch ein Blick auf die bislang jüngsten Torschützen der Bundesligageschichte.

Auch hier sind die Schwarz-Gelben wieder zahlreich vertreten, mit Sahin, Tanko, Christian Pulisic und Lars Ricken trugen auch hier 40 % der Top 10 das BVB-Emblem auf der Brust. Den Rekord hält allerdings keiner aus Dortmund: Florian Wirtz ist nämlich der jüngste Torschütze aller Zeiten in der Bundesliga.

Werner, Havertz, Pulisic, Draxler: Prominente Namen in der Torschützenliste

Der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille 2020 steht ganz oben auf dem Podest, der Rekord ist gerade einmal ein paar Monate alt: Am 6. Juni, den 30. Spieltag der Saison 2019 / 2020, erzielte der Leverkusener bei der 2:4 Niederlage gegen den FC Bayern München sein erster Tor. Ob diese Bestmarke lange halten wird, sei mal dahingestellt: Moukoko hat jetzt über ein Jahr Zeit, um ein Tor zu erzielen. Schafft er es in diesem Zeitraum, wird er erst einmal der jüngste Bundesligatorschütze sein.

In der Liste der jüngsten Torschützen sind einige namhafte Spieler dabei: Gleich drei aktuelle Chelsea-Spieler konnten sich in diese Liste eintragen: Timo Werner, Kai Havertz und Christian Pulisic. Weltmeister Julian Draxler ist hier ebenfalls zu finden, genau wie Vize-Weltmeister Lars Ricken (welcher übrigens Moukokos Nachwuchschef ist). Diese Liste kann sich mehr als sehen lassen!