BVB (Borussia Dortmund) bei Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights und Co. - so wird die Bundesliga heute live übertragen

Borussia Dortmund ist zu Gast in Berlin. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie des BVB gegen die Hertha heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 8. -Spieltag trifft auf . Anstoß der Partie ist am Samstag, den 21. November, um 20.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

Aufgrund der Länderspielpause gibt es an diesem Spieltag keine Begegnung am Freitagabend, entsprechend wird die dafür angedachte Partie zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund am Samstag ausgetragen - die Anstoßzeit bleibt allerdings die gleiche.

Im Vorfeld der Begegnung stellt sich vor allem eine Frage: Wird BVB-Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko, der am Freitag 16 Jahre alt geworden und dadurch nun spielberechtigt ist, erstmals für die Profis auflaufen und zum jüngsten Bundesliga-Debütanten aller Zeiten avancieren? Im Verlauf der 90 Minuten zwischen Hertha und dem BVB wissen wir mehr.

Die Bundesliga heute live: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Hertha BSC: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Duell Hertha BSC vs. Borussia Dortmund Datum Samstag, 21. November 2020 | 20.30 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin

BVB (Borussia Dortmund) bei Hertha BSC: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Ihr möchtet beim Bundesliga-Duell zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund heute live dabei sein? Dann seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Das Streamingportal überträgt die Partie heute live und exklusiv.

Bundesliga: Hertha BSC vs. BVB heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die um 20.30 Uhr angepfiffenen Samstagsspiele der Bundesliga. Somit könnt Ihr Hertha BSC vs. BVB heute ausschließlich dort verfolgen - und zwar via LIVE-STREAM.

Die Vorberichterstattung beginnt bei DAZN um 20.15 Uhr. Moderator Alex Schlüter begleitet Euch durch den Abend und sobald der der Anpfiff ertönt, kommentieren Jan Platte und Experte Sandro Wagner das Spielgeschehen in Berlin.

BVB (Borussia Dortmund) bei Hertha BSC: Die Bundesliga heute kostenlos im LIVE-STREAM von DAZN

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zur Begegnung zwischen Hertha BSC und dem BVB zu bekommen, braucht Ihr lediglich ein DAZN-Abo. Sofern Ihr noch kein Abo besitzt, könnt Ihr Euch als Neukunde einen kostenlosen Probemonat sichern und das komplette Angebot vier Wochen lang einfach mal ausprobieren.

Wenn Ihr Euch für den DAZN-Gratismonat entschieden habt, könnt Ihr natürlich nicht nur Hertha vs. BVB live und kostenlos erleben, sondern bekommt die komplette Programmvielfalt von DAZN vier Wochen lang gratis. Neben der Bundesliga hat der Streamingdienst viele weitere Wettbewerbe im Angebot, darunter beispielsweise die Champions League und Europa League, Serie A , LaLiga oder Ligue 1.

Nach dem Probemonat kostet ein DAZN-Abo pro Monat 11,99 Euro. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen - somit spart Ihr Euch hochgerechnet knapp 24 Euro.

Die DAZN-App ist in allen gängigen App-Stores kostenlos zum Download verfügbar:

BVB (Borussia Dortmund) bei Hertha BSC: Die Bundesliga heute live im TV sehen - geht das?

Der LIVE-STREAM zu Hertha BSC vs. Borussia Dortmund ist für Euch keine Option, weil Ihr das Ganze gerne auf dem Fernsehen verfolgen wollt? Kein Problem, denn es gibt auch eine Möglichkeit, die Begegnung Hertha BSC vs. Borussia Dortmund heute auf eurem eigenen TV-Gerät anzuschauen.

Zwar wird das Spiel heute nicht von gängigen TV-Sendern gezeigt, allerdings könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Hertha und dem BVB auch bequem auf Eurem Smart-TV verfolgen.

DAZN zeigt das Bundesliga-Duell auch auf dem Smart-TV, wenn Ihr Euch die DAZN-App auf den Bildschirm ladet und dann dort das Spiel anschaut. Die kostenlose DAZN-App gibt es nämlich für alle modernen Fernseher mit Internetverbindung.

Hertha BSC vs. BVB im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV sehen - so funktioniert's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an .

Meldet Euch bei DAZN an . Schritt 4: Genießt Hertha BSC vs. Borussia Dortmund im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

BVB (Borussia Dortmund) bei Hertha BSC: Die Highlights auf DAZN

Ihr könnt Hertha gegen Borussia Dortmund heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM anschauen? Macht nichts, denn DAZN hat die Highlights der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff parat.

Wenn Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet seid, könnt Ihr Euch jetzt einen Gratismonat sichern und habt damit vier Wochen lang kostenlos Zugriff auf die Bundesliga-Highlights sowie die komplette Programmvielfalt von DAZN.

Wie oben bereits erwähnt, kostet ein DAZN-Abo im Anschluss an den Probemonat 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Hier findet Ihr eine Übersicht der angebotenen Live-Übertragungen von DAZN.

Bundesliga: Hertha BSC vs. BVB heute im LIVE-TICKER verfolgen

Sobald die Aufstellungen von Hertha BSC und Borussia Dortmund bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Wer keine Möglichkeit hat, das Duell zwischen Hertha und Borussia Dortmund heute im LIVE-STREAM zu verfolgen, muss natürlich trotzdem nicht auf das Spiel verzichten: Der LIVE-TICKER von Goal zu Hertha BSC vs. BVB versorgt euch mit allen wichtigen Infos zum Duell.

Abgesehen von blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren und Großchancen bleibt Ihr mit dem kostenlosen LIVE-TICKER ständig auf dem Laufenden und werdet über interessante Fakten und Statistiken rund um das Spiel informiert. Klickt Euch mal rein!