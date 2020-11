Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga am Samstagabend

In der Bundesliga kommt es am Samstag zum Duell Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund). Goal verrät, wer live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Ungewöhnliche Anstoßzeit, interessantes Spiel: Am Samstagabend um 20.30 Uhr treffen im Olympiastadion Berlin und der BVB ( ) aufeinander. Der 8. Spieltag der steht auf dem Programm.

Hertha BSC hat bisher eine eher schwache Saison gespielt. Das Team von Bruno Labbadia sammelte in sieben Spielen ebenso viele Punkte, ging dabei aber insgesamt viermal als Verlierer vom Platz. Umso größer war der Jubel bei Cunha, Mittelstädt und Co. vor der Länderspielpause, als man beim drei Punkte entführen konnte (3:0). Gegen den BVB ist die Alte Dame jedoch nur Außenseiter.

Denn: Borussia Dortmund scheint sich in den vergangenen Wochen etwas stabilisiert zu haben. Zwar ging das Top-Spiel gegen den FC Bayern München mit 2:3 unglücklich verloren, dennoch hat man 15 Punkte von möglichen 21 geholt und damit nur drei Punkte weniger auf dem Konto als der Klassenprimus.

Am Samstagabend kommt es im leeren Olympiastadion zum Duell zweier Traditionsklubs. Wer hat die Nase vorne?

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) am Samstag live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Infos rund um die Übertragung der vollen 90 Minuten und verrät Euch außerdem jede Menge Details rund um die Partie in Berlin.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Bundesliga auf einen Blick

Begegnung Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga, 8. Spieltag Ort Olympiastadion Berlin (keine Zuschauer) Datum 21. November 2020 Anpfiff 20.30 Uhr

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Am Samstagabend um 20.30 Uhr kommt es zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit zum Bundesligaduell Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund). Sogleich stellt sich vielen Fans also die Frage, wo denn die vollen 90 Minuten live im Fernsehen gezeigt / übertragen werden. Denn: Die Rechtelage in der Bundesliga ist - wie Ihr sicherlich wisst - nicht ganz einfach.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt / überträgt normalerweise alle Spiele am Samstag und am Sonntag (15.30 Uhr und 18 Uhr). Zudem gibt es da noch den Ismaninger Streamingsender DAZN, der alle weiteren Spiele am Freitag, Montag oder sonntags um 13.30 Uhr live ausstrahlt. Doch am Samstag ist es bei Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) etwas anders.

Zeigt / überträgt Sky Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Sky ist wie bereits beschrieben der Sender für die Bundesliga am Samstag. Doch das gilt nur für die Spiele um 15.30 Uhr in der Konferenz als auch im Einzelspiel, sowie für das tipico Topspiel um 18.30 Uhr. Diese Spiele zeigt / überträgt Sky auch an diesem Samstag live im TV.

Beim Spiel Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) wenige Stunden später kann der Unterföhringer Fernsehsender aber nicht mit einer Übertragung dienen. Denn: Für das Spiel des BVB in der Hauptstadt fehlen Sky die Übertragungsrechte. Ausnahmsweise ist es also so, dass Sky die Partie am Samstag nicht live und in voller Länge zeigt / überträgt.

Dennoch könnt Ihr am Samstag Fußball live auf Sky im Fernsehen sehen. Der Kanal zeigt unter anderem das Spiel des gegen den SV live im TV (Einzelspiel und als Teil der Konferenz).

Noch ein Wermutstropfen ist, dass die vollen 90 Minuten von Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) auch nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen werden. Das bedeutet, dass Ihr im Fernsehen keine Gelegenheit bekommt, das Bundesligaspiel am Samstag anzuschauen. Aber keine Sorge! Im nächsten Abschnitt stellen wir Euch eine andere Option vor.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Im deutschen Fernsehen kommt das mit Spannung erwartete Bundesligaspiel Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) nicht live, weil weder der Pay-TV-Kanal Sky noch ein deuscher Free-TV-Sender Rechte an der Übertragung hält. Das bedeutet wiederum, dass es im Internet mit einem LIVE-STREAM die Möglichkeit gibt, die ganze Begegnung anzuschauen.

Denn: Wenn Sky ein Spiel aus dem deutschen Oberhaus nicht live zeigt, dann ist es der Ismaninger Streamingdienstleister DAZN, der am Start ist. Und so ist es auch an diesem 21. November!

DAZN zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

DAZN hat an diesem Bundesliga-Spieltag die Übertragungsrechte für genau ein Spiel - und das ist das Duell Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund). Die vollen 90 Minuten werden im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr rund um die Übertragung wissen müsst.

DAZN zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM: Die Details zur Übertragung

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Sandro Wagner

DAZN zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) kostenlos im LIVE-STREAM: Der Gratismonat

Wenn Ihr bei DAZN Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM anschauen wollt, dann geht das also am Samstag nur mit DAZN. Und: Kostenlos! Beim Streamingdienst aus Ismaning erhaltet Ihr einen Gratismonat, sofern Ihr noch nicht beim Kanal angemeldet wart. DAZN schenkt jedem Neukunden eine 30-Tage-Kostenlos-Zeit.

In diesen Tagen könnt Ihr den Service von DAZN testen und Euch anschauen, ob Ihr den Dienstleister für gut befindet. Danach kostet Euch der Dienst entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro (Jahresabo).

Jahresabo | Jährlich kündbar | 119,99 Euro pro Jahr | Heruntergerechnet: 10 Euro pro Monat

Monatsabo | Monatlich kündbar | 11,99 Euro pro Monat | Hochgerechnet: 143,88 Euro pro Jahr

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Übertragung auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live im... TV? DAZN (via Smart TV) LIVE-STREAM? DAZN LIVE-TICKER? Goal.com oder in den Highlights? Ab 23:00 Uhr bei DAZN