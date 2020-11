BVB: Kevin Großkreutz liebäugelt mit Dortmund-Rückkehr, Einsatz von Raphael Guerreiro gegen Hertha BSC auf der Kippe - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Kevin Großkreutz liebäugelt mit einer Rückkehr nach Dortmund und Raphael Guerreiro ist gegen Hertha BSC fraglich. Alle News zum BVB heute.

Die Länderspielpause neigt sich dem Ende zu. Am kommenden Samstag steht für den BVB ( ) das -Duell gegen auf dem Programm (20.30 Uhr live auf DAZN).

Ob die Westfalen dabei auf Raphael Guerreio zurückgreifen können, ist derzeit unklar. Der Portugiese musste verletzungsbedingt von der Nationalmannschaft abreisen - sein Einsatz steht damit auf der Kippe.

Unterdessen könnte Youngster Youssoufa Moukoko gegen die Berliner sein Bundesliga-Debüt geben- und dabei den 15 Jahre alten Rekord von Nuri Sahin als jüngster Spieler knacken. Am Freitag feiert er seinen 16. Geburtstag und damit spielberechtigt in der deutschen Eliteliga. Sahin zeigt sich glücklich, mahnt gleichzeitig allerdings zur Vorsicht.

Und: Kevin Großkreutz liegäugelt mit einer Rückkehr nach Dortmund.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Montag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB (Borussia Dortmund): Raphael Guerreiro verletzt von portugiesischer Nationalmannschaft abgereist

Borussia Dortmund bangt um den Einsatz von Raphael Guerreiro in der Bundesliga am kommenden Wochenende. Der Linksverteidiger ist wegen muskulärer Probleme von der portugiesischen Nationalmannschaft abgereist.

Dies bestätigte der Verband. Guerreiro fehlt den Portugiesen damit beim Spiel gegen in der (Dienstag ab 20.45 Uhr live auf DAZN).

Ob der BVB beim Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) auch auf Guerreiro verzichten muss, ist noch unklar. Dem kicker zufolge liegt jedoch keine schwerwiegende Verletzung vor.



Bild: Getty Images / Pool

Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz kann sich Wechsel in Dortmunder Amateurfußball vorstellen

Rio-Weltmeister Kevin Großkreutz ist derzeit zum Nichtstun verurteilt. Der 32-Jährige befindet sich mit dem Drittligisten KFC Uerdingen im Rechtsstreit, bis Oktober stand er bei den Krefeldern unter Vertrag. Großkreutz geht derzeit juristisch gegen die Kündigung durch den Ex-Bundesligisten vor.

Wann er wieder spielen könne, stehe derzeit in den Sternen, sagte Großkreutz in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten: "Ich weiß ja gar nicht, wie es bei mir weitergeht, ob ich weiter Profi bleiben möchte oder nicht."

Allerdings kann sich der Weltmeister von 2014 durchaus einen Einstieg in den Dortmunder Amateurfußball vorstellen. "Warum sollte ich zum Beispiel nicht bei Brünninghausen mit meinem Cousin zusammenspielen oder bei Bövinghausen, die das überragend machen?", meinte der langjährige Profi von Borussia Dortmund.

Auch der ASC Dortmund könnte eine Möglichkeit sein: "Warum sollte man denen nicht helfen, vielleicht mal in die Regionalliga aufzusteigen?"



Bild: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund): schlug einst Transfer von Erling Haaland aus

Der FC Barcelona hat einst den Transfer von BVB-Stürmer Erling Haaland abgelehnt. Das verriet Ex-Barca-Sportdirektor Javier Bordas in einem ausführlichen Interview mit der Mundo Deportivo.

Demnach habe Bordas in seiner Funktion als Vorstandsmitglied Haaland als möglichen Kandidaten für Barca vorgeschlagen. "Sie sagten mir, er sei nicht der richtige Spielertyp für Barca", erinnerte sich der 59-Jährige. Heute werden sich die Blaugrana über diese Entscheidung womöglich ärgern. So avanciert der ehemalige Salzburger Haaland bei Borussia Dortmund mit bisher 27 Toren in 29 Einsätzen derzeit zum Shootingstar.

Ob der Norweger bei Barca die gleiche Entwicklung genommen hätte, stellt Bordas jedoch in Frage: "Ich verstehe, dass [der damalige Präsident, Anm. d. Red.] Bartomeu auf die technische Seite achtet. Die Wahrheit ist, dass Spieler wie dieser hätten kommen können. Aber man weiß nicht, welche Leistung sie abgerufen hätten."



Bild: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund): Nuri Sahin hält die U19 für "zu einfach für Moukoko"

Seinen Rekord als jüngster Spieler in der Bundesliga ist Nuri Sahin bald los - und gar nicht traurig darüber. "Es macht mich glücklich, dass es einer von uns ist", sagte der Ex-Dortmunder dem kicker. Denn aller Voraussicht nach wird ihm das BVB-Supertalent Youssoufa Moukoko diese Bestmarke, die er seit mehr als 15 Jahren hält, abjagen.

Der Nachwuchsstürmer wird am kommenden Freitag 16 Jahre alt und darf dann nach dem Beschluss der Deutschen Fußball Liga (DFL) aus dem Frühjahr in der Bundesliga spielen. "Als die neue Regel kam, war mir schnell klar, dass mein Rekord bald gebrochen wird", sagte Sahin, der 2005 im Alter von 16 Jahren und 335 Tagen debütiert hatte.

"Youssoufa muss jetzt den nächsten Schritt machen - die U19 ist zu einfach für ihn", betonte Sahin. Auch Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl sagte: "Youssoufa bringt sehr viel Talent mit, aber sein Weg beginnt jetzt erst."

Das in Kamerun geborene Talent dominierte mit 90 Toren in 56 Spielen bei den B-Junioren und 44 Treffern in 23 Partien in der A-Jugend die Nachwuchs-Bundesligen. "Bisher scheint bei ihm nur die Sonne, Regentage hatte er bisher nicht", stellte Sahin fest: "Aber diese Regentage werden kommen. Wichtig ist dann, dass man Leute um sich hat, die einen begleiten und einem bewusst machen, dass negative Schlagzeilen dazugehören."



Bild: Imago Images / Kirchner Media

