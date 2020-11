BVB: Erling Haaland könnte gegen Hertha BSC doch auflaufen, Manchester United will Sancho-Deal vor EM 2021 fixieren - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Erling Haaland könnte gegen Hertha BSC nun doch auflaufen und Manchester United lässt in Sachen Jadon Sancho nicht locker. Alle News zum BVB heute.

Nur noch wenige Tage, dann steht wieder die vor der Tür. Für geht es nach Berlin, dort trifft das Team von Cheftrainer Lucien Favre am Samstagabend auf (20.30 Uhr live auf DAZN).

Nach einem positiven Coronafall in der norwegischen Nationalmannschaft war zunächst unklar, ob BVB-Stürmer Erling Haaland gegen die Alte Dame auflaufen kann. Entgegen anderslautender Meldungen kann die Borussia bei einem negativen Testergebnis auf ihren Torjäger zählen.

Unterdessen lässt bei Jadon Sancho nicht locker. Die Red Devils haben sich offenbar ein neues Ziel für den englischen Nationalspieler gesetzt.

Außerdem: Giovanni Reyna feiert in seinem zweiten Länderspiel seinen ersten Treffer und die Wetsfalen buhlen gemeinsam mit Erzrivale Schalke 04 offenbar um ein -Talent.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Dienstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB (Borussia Dortmund): Manchester United will Transfer von Jadon Sancho offenbar vor EM 2021 fixieren

Der englische Rekordmeister Manchester United will offenbar noch weit vor der im Sommer anstehenden Europameisterschaft den bereits im vergangenen Sommer anvisierten Transfer von Jadon Sancho fixieren. Das berichtet das Portal 90min.com unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach sei man sich bei den Red Devils zwar darüber im Klaren, dass ein Winterwechsel des europaweit begehrten Flügelspielers nahezu ausgeschlossen ist, allerdings wolle man bereits im Winter eine Einigung mit Borussia Dortmund über einen Wechsel im kommenden Sommer erzielen, um der Konkurrenz zuvor zu kommen.

Anfang Oktober hatte der Independent berichtet, dass sich auch der mit dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp um Sancho bemühe. Dies deckt sich allerdings nicht mit den Informationen von Goal und SPOX.

Quelle: imago images / Kirchner-Media

Sancho wird erst dann ein heißes Transfer-Thema bei den Reds werden, sollten entweder Sadio Mane (Vertrag bis 2023) oder Mohamed Salah (Vertrag bis 2023) den Klub im kommenden Sommer verlassen. "Solange Salah bei Liverpool spielt, wird der Klub keinen rechten Flügelspieler auf absolutem Top-Niveau verpflichten", schätzte Goal-Korrespondent Neil Jones das Transfergerücht aus ein.

Außerdem hatte der Independent auch den als potenziellen Abnehmer für Sancho ins Spiel gebracht. Angesichts der vom BVB aufgerufenen 120 Millionen Euro Ablöse, an der auch die Red Devils im vergangenen Sommer gescheitert waren, ist das jedoch wenig wahrscheinlich. Die Bayern haben außerdem in Leroy Sane erst kürzlich ihren Königstransfer auf den Flügeln getätigt und darüber hinaus in Kingsley Coman und Serge Gnabry zwei weitere Optionen der internationalen Klasse auf den Außenbahnen.

BVB (Borussia Dortmund) - Nach Quarantäne-Anordnung: So steht es um Erling Haalands Einsatz gegen Hertha BSC

Nach einem positiven Coronafall in der norwegischen Nationalmannschaft hieß es zunächst, dass sich BVB-Stürmer Erling Haaland auch in Deutschland in eine zehntägige Quarantäne begeben müsste. Wie der norwegische Verband mitteilte, haben die Spieler bei ihrer Abreise einer Isolation zugestimmt.

Verbandsdirektorin Lisa Klaveness bestätigte nun, dass außerhalb Norwegens die jeweiligen Regeln des Landes gelten. "Die Zuständigkeit der norwegischen Behörden und der Geltungsbereich des norwegischen Regelwerks hören auf, wenn die Spieler das Land verlassen", erklärte sie.

Für Haaland bedeutet dies, dass er bei einem negativen Coronatest am Samstag (20.30 Uhr live auf DAZN) im Bundesligaduell gegen Hertha BSC auflaufen kann.



Quelle: imago images / uwe kraft

BVB (Borussia Dortmund) und Schalke 04 buhlen offenbar um Türkei-Talent Ömer Beyaz von

Die Bundesligisten Borussia Dortmund und Schalke 04 sind offenbar an Ömer Beyaz von Fenerbahce Istanbul interessiert. Das berichtet Sky unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach könne sich Beyaz, dessen Vertrag im kommenden Sommer bei Fenerbahce ausläuft, einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen und sei bereit, andere, lukrativere Angebote auszuschlagen.

Neben dem BVB und den Königsblauen sei auch der FC Barcelona bereits beim 17 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler vorstellig geworden. Nach Informationen von Gazetefutbol habe es sogar bereits ein erstes Angebot der Katalanen gegeben, das jedoch am Veto der Eltern gescheitert sein soll.

Schalke und Dortmund schielen nach Sky-Angaben ab der Wintertransferperiode auf einen ablösefreien Transfer des türkischen U21-Nationalspielers. Aufgrund seiner Vertragssituation ist es Beyaz ab dem 1. Januar erlaubt, für den kommenden Sommer bei einem neuen Verein zu unterschreiben.

Ex-BVB-Star Mario Götze über seine Stoffwechselerkrankung: "Ich habe zu viel trainiert"

Mario Götze (28) von der PSV Eindhoven hat die Gründe für seine Stoffwechselerkrankung im Frühling 2017 erklärt. Als Spieler von Borussia Dortmund musste er damals fast ein halbes Jahr lang passen.

"Ich habe zu viel trainiert und mir nie Ruhephasen gegönnt. Mein Körper hatte einfach zu viele Einflüsse von außen", sagte Götze bei Sport1. "Das war aber nur temporär und hat sich wieder gelegt. Dieses Thema ist seit zweieinhalb Jahren Geschichte, gedanklich total abgehakt und begleitet mich nicht mehr. Sie wurde durch mich ausgelöst und ich selbst konnte das wieder korrigieren."

Bei Borussia Dortmund fand er in der Folge jedoch nie mehr zu alter Stärke zurück, weswegen sein auslaufender Vertrag im vergangenen Sommer nicht verlängert wurde. Nach einigen Wochen der Vereinslosigkeit unterschrieb er im Oktober bei der PSV Eindhoven mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt. In seinen ersten sechs Pflichtspielen gelangen ihm drei Treffer.

Quelle: imago images / ANP

"Ich wusste, dass ich fit bin und ein gutes Level habe. Aber natürlich ist es etwas anderes, mit der Mannschaft zu trainieren, Spiele und Englische Wochen zu haben. Das war ein ganz schönes Mammutprogramm", sagte Götze. "Anfangs habe ich meinen Körper an der einen oder anderen Stelle gemerkt, weil alles sehr schnell ging und musste daher auch mal aussetzen."

Mittlerweile erlebt Eindhoven nach dessen Auskunft aber den fittesten Mario Götze aller Zeiten: "Ich fühle mich aktuell sehr gut und bin im Rhythmus. Ich habe zwischen Training und Ernährung eine gute Balance gefunden und glaube auch, dass man mir das körperlich ansieht. Ich habe in der Vergangenheit viel gemacht und ausprobiert."

BVB (Borussia Dortmund): Giovanni Reyna mit Debüt-Tor bei US-Sieg gegen Panama

Die Nationalmannschaft der USA hat dank ihrer Jungstars um Giovanni Reyna ihr letztes Länderspiel des Jahres gewonnen. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund erzielte beim 6:2 (3:1) gegen Panama in der Wiener Neustadt seinen ersten Treffer. Mit 18 Jahren und drei Tagen ist Reyna der drittjüngste Torschütze in der Geschichte der US-Nationalmannschaft.

Der Rechtsfuß verwandelte in der 18. Minute einen Freistoß aus 20 Metern zum 1:1. Nicholas Gioacchini (22./26.) und der eingewechselte Ex-Hannoveraner Sebastian Soto (82./90.+1) erzielten ebenfalls ihre ersten Tore im Nationaltrikot.

In der 80. Minute wurde Chris Richards vom FC Bayern eingewechselt. Der 17-Jährige ist der neunte Spieler, der in dieser Länderspielpause seine Premiere im US-Team feierte. Mit im Schnitt 22 Jahren schickte Trainer Gregg Berhalter wie am Donnerstag gegen (0:0) eine sehr junge Startelf ins Spiel.

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick