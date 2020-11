BVB-Boss Watzke verteidigt Marco Reus, Haaland will nicht weg - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Auf der virtuellen Hauptversammlung wird Marco Reus angegangen, was seinem Chef Hans-Joachim Watzke gar nicht gefällt. Alle News zum BVB.

Endlich geht es in der weiter: Für steht am Samstagabend das Auswärtsspiel bei in Berlin an. Dort könnte Youssoufa Moukoko dann sein Bundesliga-Debüt für den BVB geben (20.30 Uhr live auf DAZN).

Aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen ist Dortmunds Kapitän Marco Reus auf der Hauptversammlung des Klubs kritisiert worden. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wollte das nicht so stehen lassen und stellte seinen Standpunkt zu diesem Thema dar.

Erling Haalands Vater macht deutlich, dass sein Sohn nicht vor einem schnellen Abschied aus Dortmund stehe. Der Norweger wolle sich bei den Schwarz-Gelben erst einmal weiterentwickeln, bevor der nächste Schritt in seiner Karriere ansteht.

Außerdem: Die Corona-Krise trifft den BVB weiterhin finanziell hart.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Freitag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Watzke beantwortet Reus-Kritik: "Hat 50-mal das wichtige 1:0 gemacht"

Auf der virtuellen Hauptversammlung von Borussia Dortmund hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor allem Stellung zur wirtschaftlichen Lage des BVB in Zeiten von Corona bezogen.

Aber er hat auch auf eine provokante Frage eines Aktionärs reagiert. "Wann wird Marco Reus endlich verkauft? Er ist ständig verletzt und in den meisten Spielen abgetaucht. In all den Jahren beim BVB hat er nicht viel gerissen. Lieber würde ich einen Reus verkaufen statt Sancho oder Haaland", sagte der Dortmund-Anhänger.

Watzkes Replik war eindeutig und unmissverständlich: "Marco Reus ist unser Kapitän und hat als BVB-Urgestein eine ganz wichtige Funktion für unseren Klub. Marco war lange verletzt. Das passiert leider im Fußball. Offensivspielern passiert das öfter. Man muss jemandem, der sieben Monate raus war, die Zeit geben, in eine Top-Verfassung zu kommen."

Zudem betonte der BVB-Boss die Wichtigkeit des Dortmunder Kapitäns und meinte, dieser habe schon häufig - wie in dieser Saison gegen Hoffenheim und den FC Bayern - das Tor zum 1:0 geschossen. "Er hat in seiner Zeit beim BVB bestimmt 50-mal das wichtige 1:0 gemacht. Er wird für den BVB noch wichtig sein und seine sportliche Qualifikation steht für mich völlig außer Frage. Wir sind sehr froh, dass er für den BVB spielt", sagte Watzke.

Quelle: imago images / Kirchner-Media

Haaland-Vater sichert Verbleib zu: "Wollen noch nicht weiterschauen"

Alf-Inge Haaland, Vater von BVB-Stürmer Erling, hat in einem Interview mit Sport1 über die Zukunft seines Sohns gesprochen. "Wenn man gut spielt, ist es nur logisch, dass große Vereine anklopfen. Aber wir sprechen hier über Spekulationen", erklärte er, angesprochen auf das internationale Interesse.

Momentan sei es "weder in Erlings noch in meinem Kopf, dass ein anderer Klub um ihn buhlen wird". Der 47-Jährige sagte weiter: "Wir haben einen langen Vertrag mit Dortmund unterschrieben und der BVB hat ein fantastisches Team für Erling in diesem Moment. Wir wollen noch nicht weiterschauen."

Haaland ist noch bis 2024 an den BVB gebunden. Eine vorzeitige Ausstiegsklausel soll es nicht geben, dafür aber eine mündliche Vereinbarung, dass Haaland ab 2022 wechseln dürfte. Mit einem Abgang bereits im kommenden Sommer rechnet Haaland senior nicht: "Man weiß nie, was passiert. Wir haben bisher nicht über so einen Schritt gesprochen."

Quelle: Getty Images

BVB droht wegen Corona Verlust von mehr als 75 Millionen Euro

Dem börsennotierten Bundesligisten Borussia Dortmund droht aufgrund der Corona-Pandemie ein höherer Verlust als bisher angenommen. "Es können bei uns auch mehr als die 70 bis 75 Millionen Euro Verlust werden. Aber wir sind mit ausreichend Liquidität versorgt, dass uns keine Gefahr droht", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei der virtuellen Hauptversammlung der Aktionäre im Signal-Iduna-Park.

Jedes Heimspiel ohne Zuschauer kostet den BVB laut Watzke "vier Millionen Euro". Daher scheint auch ein weiterer Gehaltsverzicht der Profis möglich. "Der Gehaltsverzicht gilt bis zum 31. Dezember - er beläuft sich auf rund elf Millionen Euro. Es laufen Gespräche, den Gehaltsverzicht bis Saisonende fortzuführen", sagte Watzke. Der Aufsichtsrat beteiligt sich am Gehaltsverzicht mit rund 80.000 Euro.

Quelle: Getty Images

BVB: Trio um Haaland wieder im Training

Beim BVB sind drei Nationalspieler schon früher von der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Laut den Ruhr Nachrichten trainierten Erling Haaland, Axel Witsel und Raphael Guerreiro bereits am Mittwoch wieder mit dem Team.

Guerreiro hatte zuletzt an muskulären Problemen laboriert. Sein Einsatz am Samstag gegen die Hertha (20.30 Uhr live auf DAZN) ist aber wahrscheinlich.

Gleiches gilt für Erling Haaland. Der Stürmer hat vom Dortmunder Gesundheitsamt grünes Licht bekommen. Zuvor hatte es bei der norwegischen Nationalmannschaft einen Corona-Fall gegeben, weshalb die norwegischen Behörden angeordnet hatten, dass er am Wochenende nicht spielen dürfe.



Quelle: Getty Images

BVB befasst sich wohl mit Chelsea-Talent Emran Soglo - auch Stuttgart dran?

Borussia Dortmund beobachtet offenbar die Situation des 15-jährigen Toptalents Emran Soglo beim . Das berichtet fussballtransfers.com.

Die Blues wollen den technisch begabten Offensivspieler langfristig an den Klub binden, doch das Umfeld Soglos soll zuletzt nicht immer zufrieden gewesen sein, wie mit Soglo in London umgegangen wird.

Andere Klubs wittern deshalb ihre Chance, den Linksfuß, der sowohl vom englischen als auch vom französischen Fußballverband umworben wird, von Chelsea loszueisen.

Aus der Bundesliga soll neben dem BVB auch der ein Auge auf Soglo geworfen haben.

BVB: Sebastian Kehl erklärt Formtief von Jadon Sancho

Jadon Sancho befindet sich aktuell in einem Formtief. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl sieht den Top-Scorer der Borussia aus der vergangenen Saison einen Reifeprozess durchlaufen.

"Jadon fehlt etwas die Leichtigkeit, und [...] sein natürliches Spiel ist daher im Moment nur in Ansätzen zu erkennen", erklärte Kehl dem kicker die schwachen Leistungen des Engländers.

Dramatisieren will der 40-Jährige das aber nicht. Stattdessen spricht er von einer "temporären Erscheinung, die sich recht bald in Luft auflösen wird". Eine Ablenkung durch den geplatzten Wechsel zu Manchester United sieht Kehl überdies nicht.

Sancho sei fokussiert auf die Saison in Dortmund. "Da müssen wir zusammen durch. Wir haben alle das Gefühl, dass auch Jadon daran arbeitet. Es ist ihm nicht egal", sagte Kehl.



Quelle: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund): Details zu Youssoufa Moukokos angeblichem Gehalt enthüllt

Youssoufa Moukoko verdient offenbar bereits jetzt eine enorme Summe beim BVB. Laut der Bild beträgt sein Jahresgehalt 350.000 Euro. Für seinen ersten Bundesligaeinsatz kassiert er dem Bericht zufolge darüber hinaus einen Bonus im mittleren sechsstelligen Bereich. Am kommenden Samstag könnte es gegen Hertha (20.30 Uhr live auf DAZN ) soweit sein.

Hinzu kommen bereits lukrative Sponsoren-Deals wie der mit Nike. Der Vertrag, den er im April 2019 unterschrieben hat, hat ein Gesamtvolumen von bis zu zehn Millionen Euro. Alleine für die Unterschrift soll Moukoko damals ein Handgeld in Höhe von einer Million Euro erhalten haben.

Quelle: imago images / Kirchner-Media

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick