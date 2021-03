BVB, News und Gerüchte: Haaland setzt in Norwegen ein Zeichen, Dragowski-Berater bestätigt Interesse - alles zu Borussia Dortmund heute

Emre Can ermahnt seine Mitspieler, Erling Haaland setzt ein Zeichen und Youssoufa Moukoko muss zuschauen. Die BVB-News.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.



BVB, News: Youssoufa Moukoko bei der U21 nur leicht verletzt

DFB-Trainer Stefan Kuntz rechnet für das zweite EM-Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen die Niederlande mit einem fitten Youssoufa Moukoko. "Ich gehe aktuell davon aus, dass er uns am Samstag zur Verfügung steht", sagte Kuntz nach dem 3:0 (0:0) zum Auftakt gegen Gastgeber Ungarn, bei dem der 16-Jährige von Borussia Dortmund angeschlagen auf der Tribüne saß.

"Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Er hat im Training einen Schlag auf die Muskulatur am Schienbein bekommen. Das gibt ein Taubheitsgefühl, und das dauert so ein, zwei Tage", sagte Kuntz.

Stürmer Moukoko steht erstmals im U21-Aufgebot und könnte bei der EM zum jüngsten Spieler in der Geschichte des DFB-Teams werden. "Er war erstmal enttäuscht, das ist klar. Aber er ist auch reflektiert und weiß, dass das so keinen Sinn macht. Er hat schnell gemerkt, dass wir große Fachleute dabei haben und hat Vertrauen, dass die ihn bis Samstag hinbekommen", sagte Kuntz.

Deutschland kann mit einem Sieg gegen die Niederlande vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale lösen. Bei dem Turnier in Ungarn und Slowenien ist Moukoko der mit Abstand jüngste Akteur aller 16 Mannschaften.

BVB, News: Erling Haaland und seine Norweger setzen ein Zeichen

Wunderknabe Erling Haaland und die norwegische Nationalmannschaft habe in der Menschenrechtsdebatte um WM-Gastgeber Katar eine klare Botschaft ausgesandt. Der Stürmer von Bundesligist Borussia Dortmund und seine Teamkollegen trugen bei der Nationalhymne vor ihrem WM-Qualifikationsspiel bei Zwerg Gibraltar weiße T-Shirts mit der Aufschrift: "Menschenrechte - auf und neben dem Platz".

"Wir wollen den Fokus auf die Dinge lenken, über die im Vorfeld diskutiert wurde, darauf hatten auch die Jungs große Lust. Und ich gehe als gutes Beispiel voran", sagte Nationaltrainer Staale Solbakken vor seinem Debüt beim Sender TV2. Auch der Coach und die Ersatzspieler trugen das Shirt.

Man wolle den Weltverband FIFA unter Druck setzen, damit dieser gegenüber Katar härter auftritt, sagte Solbakken bereits am Dienstag, als er die Aktion ankündigte, ohne ins Detail zu gehen. Der norwegische Fußball diskutiert seit Wochen über einen möglichen WM-Boykott. Haaland und Co. wollen 2022 im Falle einer erfolgreichen Qualifikation antreten, aber weiterhin Zeichen setzen.

Die Aktion könnte dem norwegischen Verband, der im Juni über einen Boykott abstimmen lassen will, eine Strafe der FIFA einbringen. Diese untersagt politische Botschaften im Rahmen ihrer Spiele.

Der norwegische Zweig von Amnesty International begrüßte die Botschaft. "Ich bin super froh, dass sie sich dafür entschieden haben", sagte Generalsekretär John Peder Egenaes.

Name Einsätze Tore Assists Scorerpunkte Erling Haaland 21 21 5 26 Jadon Sancho 21 6 11 17 Raphael Guerreiro 20 3 9 12 Marco Reus 24 3 7 10 Giovanni Reyna 24 3 5 8

BVB, Transfers: Dragowski-Berater bestätigt Interesse von Borussia Dortmund

Mariusz Kulesza, Berater von Fiorentina-Keeper Bartlomiej Dragowski, hat dem Portal FirenzeViola.it das Interesse von Bundesliga-Klub Borussia Dortmund an seinem Klienten bestätigt.

"Ja, das kann ich bestätigen", so Kulesza über ein BVB-Interesse. "Es freut mich natürlich sehr, dass große Vereine, die in der Champions League spielen, an Dragowski dran sind", ergänzte er.

Die Schwarz-Gelben sind aktuell auf der Suche nach Alternativen zu Marwin Hitz und Roman Bürki, die in der aktuellen Saison nicht unumstritten sind. Dabei rückte auch Dragowski in den Fokus.

Gleichzeitig bestätigte der Berater des 23-jährigen polnischen Nationalspielers aber auch, dass sein Klient sich in Florenz aktuell sehr wohl fühle. Dragowskis Vertrag bei der Viola läuft noch bis 2023.

