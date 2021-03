BVB: Dragowski-Berater bestätigt Interesse von Borussia Dortmund

Wechselt Florenz-Keeper Bartlomiej Dragowski im Sommer zum BVB? Sein Berater hat nun das Interesse von Borussia Dortmund bestätigt.

Mariusz Kulesza, Berater von Fiorentina-Keeper Bartlomiej Dragowski, hat dem Portal FirenzeViola.it das Interesse von Bundesliga-Klub Borussia Dortmund an seinem Klienten bestätigt.

"Ja, das kann ich bestätigen", so Kulesza über ein BVB-Interesse. "Es freut mich natürlich sehr, dass große Vereine, die in der Champions League spielen, an Dragowski dran sind", ergänzte er.

Dragowski in Florenz bis 2023 unter Vertrag

Die Schwarz-Gelben sind aktuell auf der Suche nach Alternativen zu Marwin Hitz und Roman Bürki, die in der aktuellen Saison nicht unumstritten sind. Dabei rückte auch Dragowski in den Fokus.

Gleichzeitig bestätigte der Berater des 23-jährigen polnischen Nationalspielers aber auch, dass sein Klient sich in Florenz aktuell sehr wohl fühle. Dragowskis Vertrag bei der Viola läuft noch bis 2023.