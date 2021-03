"Star" Baku, Hoffnungsträger Moukoko und die großen Unbekannten: Der Kader der U21-Nationalmannschaft im Check

Die deutsche U21 startet am Mittwoch gegen Ungarn in die EM-Vorrunde. Goal stellt den Kader von DFB-Trainer Stefan Kuntz vor.

HINTERGRUND

In Corona-Zeiten ist alles anders. Auch die U21-Europameisterschaft wird aufgrund der Pandemie durcheinandergewirbelt, ein neuer Modus, strenge Hygiene-Maßnahmen und ungewohnte Zeitpläne sind die Folge.

Am Mittwoch startet die rund einwöchige Vorrunde in Ungarn und Slowenien, die K.-o.-Phase folgt im Sommer. Neben der deutschen Nationalmannschaft kämpfen 15 weitere Teams um das Erreichen der Finalrunde. Goal und SPOX werfen um Vorfeld des Turniers einen Blick auf den Kader von DFB-Coach Stefan Kuntz, der sich aus bekannten Bundesliga-Gesichtern sowie einigen Unbekannten zusammensetzt.

Lennart Grill, Tor, 22, Klub: Bayer Leverkusen, U21-Länderspiele: 7

Wurde im Sommer von Bayer Leverkusen als potenzielle Nummer zwei vom 1. FC Kaiserslautern losgeeist, musste sich aber nach der Verletzung von Werkself-Stammtorwart Lukas Hradecky zunächst hinter Niklas Lomb einreihen. Da dieser mehrfach eklatant patzte, kam Grill Ende Februar gegen den SC Freiburg zu seinem Bundesliga-Debüt. Der 22-Jährige kassierte seither in vier Partien sieben Gegentore, die allesamt nicht auf seine Kappe gingen. Am einzigen Zu-Null-Spiel in Mönchengladbach hatte Grill erheblichen Anteil. Von allen drei Torhütern verbucht der Leverkusener die meisten Einsätze in der U21, ob er als Nummer eins für die diesjährige EM eingeplant ist, ließ Kuntz jüngst offen: "Da warten wir das Abschlusstraining noch ab."

Markus Schubert, Tor, 22, Klub: Eintracht Frankfurt (Leihgabe vom FC Schalke 04), U21-Länderspiele: 6

Das vergangene Jahr lief für den gebürtigen Freiberger alles andere als wünschenswert. Drei Spiele nach dem Re-Start wurde er von der vormaligen Schalke-Nummer-eins Alexander Nübel wieder abgelöst, weil er einen unsicheren Eindruck gemacht hatte, nach seinem Leih-Wechsel zur Eintracht kam Schubert nicht über die Rolle des Ersatzkeepers hinaus. Die schwierige Phase bei den Königsblauen habe ihm "im Nachhinein brutal geholfen", wie er in einem Interview mit dem kicker im Oktober verriet. Ob er für Kuntz die erste Option im Kasten ist, bleibt abzuwarten.

Finn Dahmen, Tor, 22, Klub: Mainz 05, U21-Länderspiele: 2

Besser hätten die ersten 45 Bundesliga-Minuten für Dahmen nicht laufen können: Ausgerechnet gegen den FC Bayern wahrte der Mainzer am Anfang des Jahres eine Halbzeit lang die weiße Weste und wusste mit guten Aktionen zu gefallen. Nach dem Seitenwechsel schluckte der 22-Jährige dann jedoch satte fünf Gegentreffer. "Ein Kindheitstraum" sei für ihn in Erfüllung gegangen, sagte er nach seinem Debüt. Es sollte bis dato sein letzter Auftritt im deutschen Oberhaus sein. Dahmen werden für den Platz zwischen den U21-Pfosten die geringsten Chancen attestiert.

Stephan Ambrosius, Abwehr, 22, Klub: Hamburger SV, U21-Länderspiele: 1

Hat sich beim Hamburger SV als Innenverteidiger festgespielt. Ambrosius wurde nicht nur für die U21-Europameisterschaft nominiert, sondern auch von Ghana, dem Heimatland seiner Eltern, für die Afrika-Cup-Qualispiele berufen. Da es sich dabei um ein Engagement in der A-Nationalmannschaft gehandelt hätte und der gebürtige Hamburger im Anschluss nie mehr für Deutschland hätte spielen dürfen, sagte er den Black Stars (vorerst) ab und entschied sich für die EM-Teilnahme. Ambrosius hatte im November 2020 gegen Slowenien sein Debüt für den DFB-Nachwuchs gefeiert.

Ridle Baku, Abwehr, 22, Klub: VfL Wolfsburg, U21-Länderspiele: 8

Der Wolfsburger ist der einzige Spieler im Kader, der sogar schon ein Länderspiel in der A-Nationalmannschaft vorweisen kann. Bei den starken Niedersachsen zählt Baku zu den unumstrittenen Leistungsträgern, verpasste kein einziges der 27 Pflichtspiele in dieser Saison (26-mal in der Startelf). Mit fünf Toren und vier Vorlagen belegt der ehemalige Mainzer hinter Knipser Wout Weghorst Rang zwei in der klubinternen Scorerliste. Baku ist – nachdem Florian Wirtz von Joachim Löw berufen wurde – der "Star" der deutschen U21.

Ismail Jakobs, Abwehr/Mittelfeld, 21, Klub: 1. FC Köln, U21-Länderspiele: 4

Das Kölner Eigengewächs etablierte sich in der Bundesliga-Mannschaft des Effzeh und durfte am vergangenen Wochenende sein erstes Tor in der Beletage bejubeln. Beim 2:2 gegen den BVB steuerte Jakobs das zwischenzeitliche 2:1 bei. Anfang März berichteten englische Medien vom Interesse der Premier-League-Klubs Leicester City und Brighton & Hove Albion. Unter Kuntz kam Jakobs wahlweise als Linksverteidiger oder Linksaußen zum Einsatz. Er dürfte bei der EM sicherlich eine Rolle spielen.

Maxim Leitsch, Abwehr, 22, Klub: VfL Bochum, U21-Länderspiele: 3

Wechselte mit zehn Jahren in den VfL-Nachwuchs und kann auf die Erfahrung aus 64 Pflichtspielen zurückgreifen. In der laufenden Saison fehlte er lediglich einmal wegen einer Gelbsperre, ansonsten ist Leitsch unter Trainer Thomas Reis gesetzt. Hat erheblichen Anteil daran, dass Bochum derzeit vom tabellarischen Platz an der Zweitliga-Sonne grüßt. Im entscheidenden U21-EM-Qualispiel kam Leitsch nicht zum Einsatz. Beim Turnier in Ungarn und Slowenien wahrscheinlich Reservist.

Amos Pieper, Abwehr, 23, Klub: Arminia Bielefeld, U21-Länderspiele: 4

50.000 Euro zahlte Arminia Bielefeld im Januar 2019 an Piepers Ausbilderklub Borussia Dortmund. Seither nahm die Karriere des Innenverteidigers eine erfreuliche Entwicklung. In der Aufstiegssaison für die Ostwestfalen unverzichtbar, in der Bundesliga setzte ihn eine Oberschenkelverletzung zwei Wochen außer Gefecht. Ansonsten stets in der Startelf. Pieper trat beim turbulenten 3:3 gegen Bayern München erstmals während seiner Profilaufbahn als Torschütze in Erscheinung und darf sich gute Chancen auf einen Stammplatz bei der EM ausrechnen.

David Raum, Abwehr, 22, Klub: SpVgg Greuther Fürth, U21-Länderspiele: 2

Beeindruckende zwölf Vorlagen lieferte der gebürtige Franke in dieser Spielzeit für die starke Truppe vom Ronhof. Seine Leistungen im Dress der Fürther blieben nicht unbemerkt, Hoffenheim sicherte sich Raums Dienste bereits für die kommende Saison. Der Linksverteidiger glänzte auch in der U21 schon als Assistgeber, beim 2:1 über Wales, als Deutschland die Qualifikation für die Europameisterschaft fixierte, legte Raum das 2:0 auf. Raum ist ein Kandidat für die Startelf in der Vorrunde.

Nico Schlotterbeck, Abwehr, 21, Klub: Union Berlin (Leihgabe vom SC Freiburg), U21-Länderspiele: 7

Spielte in seiner Jugend beim VfR Aalen, Karlsruher SC und SC Freiburg. Im Sommer vergangenen Jahres zog es ihn auf Leihbasis zum Freiburger Bundesligakonkurrenten Union Berlin, bei dem er sich prompt durchsetzte. Im Anschluss fiel Schlotterbeck aufgrund einer Oberschenkelverletzung lange aus, kämpfte sich aber zurück ins Team. Vor seiner Verletzung in der U21-Nationalmannschaft unter Kuntz Stammspieler, hat Schlotterbeck auch in Ungarn und Slowenien Aussichten auf einen Platz in der ersten Elf.

Malick Thiaw, Abwehr, 19, Klub: Schalke 04, U21-Länderspiele: 0

Thiaw, der neben der prestigeträchtigen Schalke-Akademie in den Jugendabteilungen von Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde, zählt zu den wenigen Lichtblicken einer königsblauen Seuchensaison. Seine Leistungen animierten den DFB dazu, Thiaw erstmals für die U21 zu nominieren. Ob der gebürtige Rheinländer auch in Zukunft für Deutschland aufläuft, ist allerdings noch nicht sicher: Als Sohn eines senegalesischen Vaters und einer finnischen Mutter könnte er für ebenjene Länder ebenfalls spielen. Als Neuling in der Kuntz-Truppe mit Außenseiterchancen auf viel Spielzeit.

Josha Vagnoman, Abwehr, 20, Klub: Hamburger SV, U21-Länderspiele: 4

Seit Kindesbeinen beim Hamburger SV unterwegs, durchlief Vagnoman sämtlich U-Nationalmannschaften des DFB. In der Zweitligamannschaft der Rothosen kommt der Hamburger Jung zumeist als Rechtsverteidiger zum Einsatz, auch unter Kuntz bekleidete er bislang stets die Position hinten rechts. Hat mit Baku jedoch einen kaum zu übertreffenden Konkurrenten vor der Nase.

Niklas Dorsch, Mittelfeld, 23, Klub: KAA Gent, U21-Länderspiele: 8

Der ehemalige Bayern-Jugendspieler spülte – für Heidenheim-Verhältnisse – eine beachtliche Ablösesumme in die Kasse, als der belgische Erstligist KAA Gent im Sommer 3,5 Millionen Euro für Dorsch springen ließ, nachdem auch ein Wechsel zum HSV im Raum gestanden hatte. Dorsch setzte sich bei Gent durch, stand 37-mal in dieser Saison auf dem Platz (vier Tore, drei Vorlagen). In der Nationalmannschaft wird er aller Voraussicht nach als Stamm-Sechser auflaufen.

Arne Maier, Mittelfeld, 21, Klub: Arminia Bielefeld (Leihgabe von Hertha BSC), U21-Länderspiele: 12

Nachdem Maier bei der Hertha zum Reservisten degradiert worden war, entschied sich der Mittelfeldmann für eine Leihsaison in Bielefeld. Beim Aufsteiger bekam er zunächst kaum Spielzeit eingeräumt, erst seit Frank Kramer die Geschicke an der Seitenlinie leitet, kommt Maier regelmäßig zum Einsatz. Der 21-Jährige wird die Mannschaft von Trainer Kuntz bei der EM als Spielführer aufs Feld führen. "Arne ist unser Kapitän, schon die ganze Zeit", sagte der U21-Coach.

Salih Özcan, Mittelfeld, 23, Klub: 1. FC Köln, U21-Länderspiele: 11

Der älteste Spieler im Kader, wäre Özcan zwölf Tage später geboren worden, hätte er nicht nominiert werden dürfen. Zählt beim Effzeh zum erweiterten Stamm, die Hälfte seiner Einsätze in dieser Saison bestritt er als Einwechselspieler. Dieses Schicksal dürfte ihm zunächst bei der EM nicht blühen. Kuntz bezeichnete den Kölner als Führungsspieler, seit September 2019 kam Özcan in allen elf Länderspielen zum Einsatz. In Ungarn und Slowenien wird er voraussichtlich neben Dorsch und Maier im Dreiermittelfeld agieren.

Mateo Klimowicz, Mittelfeld/Angriff, 20, Klub: VfB Stuttgart, U21-Länderspiele: 0

Der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Diego Klimowicz könnte bei der EM erstmals für eine U-Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. Neben der deutschen verfügt er über die argentinische Staatsbürgerschaft, bislang lief er aber weder für den Nachwuchs der Albiceleste noch für den DFB auf. Sven Mislintat verglich die Spielweise des 20-Jährigen mit der von Marco Reus, Maximilian Philipp und Andrej Kramaric. Beim VfB verbucht Klimowicz in dieser Saison regelmäßig Spielzeit, neunmal durfte er von Beginn an ran. Einen Platz in der Startelf zu ergattern, dürfte sich in der U21-Nationalmannschaft aber erst einmal schwierig gestalten.

Vitaly Janelt, Mittelfeld, 22, Klub: FC Brenford, U21-Länderspiele: 6

Neben Dorsch und Nmecha einer von drei Spielern, die ihr Geld im Ausland verdienen. Janelt wechselte im Oktober für 600.000 Euro aus Bochum auf die Insel, wo er seither das Trikot des Zweitligisten FC Brentford trägt. Sein Wunsch, in der Premier League zu spielen, könnte schon bald Realität sein. Brentford hat auf Rang vier noch beste Chancen, in die laut Janelt "beste Liga der Welt" aufzusteigen. Zur guten Ausgangsposition trägt Janelt seinen Teil bei, besticht er bei den Bees als Stammkraft doch mit guten Leistungen im defensiven Mittelfeld. Steht in der U21-Nationalmannschaft vielleicht nicht in der ersten Reihe, Einsatzminuten wird er bei der EM aber sicherlich bekommen.

Anton Stach, Mittelfeld, 22, Klub: SpVgg Greuther Fürth, U21-Länderspiele: 0

Ein weiterer Debütant, den Kuntz kurz vor der EM aus dem Hut zauberte. Stach sah sich nach seinem Sommer-Wechsel vom VfL Wolfsburg II mit der Rolle des Reservisten konfrontiert, spielte sich aber im Saisonverlauf nach und nach in die Startelf. In den vergangenen 14 Zweitligaspielen verpasste er lediglich 82 Minuten, bei der Niederlage gegen Bochum vor wenigen Wochen gelang ihm sein erstes Profi-Tor. Mit Blick auf die Konkurrenz auf seiner Position wird Stach bei der EM aber eher Joker denn Stammkraft sein.

Jonathan Burkardt, Mittelfeld/Angriff, 20, Klub: Mainz 05, U21-Länderspiele: 5

Legte bisher eine U-Nationalmannschafts-Karriere aus dem Lehrbuch hin: Burkardt spielt seit der U15 für den deutschen Nachwuchs, für die Profis von Mainz 05 kam er saisonübergreifend 39-mal zum Einsatz. Obwohl er bei den Rheinhessen ein ums andere Mal an vorderster Front eingesetzt wird, tut sich Burkardt in der Bundesliga mit dem Toreschießen schwer, traf erst ein einziges Mal in der laufenden Spielzeit. In der U21 läuft es besser, in fünf Spielen schlug er zweimal zu. Zuletzt steuerte er im entscheidenden Quali-Spiel gegen Wales einen Treffer bei. Im Sturm hat Kuntz die Qual der Wahl, gleich fünf gelernte Mittelstürmer buhlen um zwei Plätze, wobei sich Burkardt auch schon Sporen als Zehner unter dem U21-Coach verdiente und dementsprechend eine Option für die Position hinter den Spitzen sein könnte.

Florian Krüger, Angriff, 22, Klub: Erzgebirge Aue, U21-Länderspiele: 5

Das zweite Jahr in Serie bei Aue gesetzt, avancierte Krüger in der laufenden Saison zum verlässlichen Knipser. Elf Tore schoss der 22-Jährige in 26 Spielen, darüber hinaus lieferte er sechs Vorlagen (gemeinsam mit Pascal Testroet Top-Scorer der Veilchen). In den vergangenen fünf U21-Spielen kam er sechsmal zum Einsatz. Bei der EM muss er sich wahrscheinlich hintenanstellen. Lukas Nmecha und Mergim Berisha haben die Nase im Sturm vorn.

Lukas Nmecha, Angriff, 22, Klub: RSC Anderlecht (Leihgabe von Manchester City), U21-Länderspiele: 14

Der gebürtige Hamburger, der bei Manchester City ausgebildet wurde, entschied sich erst relativ spät, im Jahr 2019, für eine Karriere beim DFB. Zuvor hatte Nmecha für sämtliche englische Nachwuchsmannschaften gespielt. In der Kuntz-Mannschaft hat er nicht nur die meisten U21-Spiele auf dem Buckel, sondern erzielte auch die meisten Treffer (8). Trainer Kuntz sieht in dem Anderlecht-Stürmer (13 Tore in 27 Spielen) einen Führungsspieler. Nmecha ist gesetzt.

Mergim Berisha, Angriff, 22, Klub: Red Bull Salzburg, U21-Länderspiele: 7

Neben Nmecha dürfte Berisha stürmen, der mit Ausnahme einer halbjährigen Leihe beim 1. FC Magdeburg seine komplette Karriere in Österreich verlebte. In Salzburg genießt der Berchtesgadener hohe Wertschätzung. Diese zahlt Berisha zurück: Nach 31 Pflichtspielen stehen bereits 16 Tore und zehn Vorlagen zu Buche, allein vier Treffer gelangen ihm in der Champions League. Diese Treffsicherheit wünscht sich Kuntz auch bei der EM.

Youssoufa Moukoko, Angriff, 16, Klub: Borussia Dortmund, U21-Länderspiele: 0

Zum Dortmunder Juwel wurde in der jüngeren Vergangenheit alles geschrieben und gesagt. Mit erst 16 Jahren ist der Angreifer bereits Teil des BVB-Profikaders – nun darf er sich schon bei der U21 zeigen, obwohl er alterstechnisch noch für weitaus jüngere Nationalmannschaften infrage käme. Hinter Nmecha und Berisha definitiv eine Option, sollte das Duo mit Ladehemmungen zu kämpfen haben. Kuntz will Moukoko "ein Wohlfühlgefühl" geben, damit "er frei und intuitiv zeigen kann, was er drauf hat, wenn er eingewechselt wird oder wenn er spielt".