BVB, News und Gerüchte: Brandt kann wohl für 25 Millionen gehen, Neuzugang Coulibaly kritisiert PSG - Borussia Dortmund heute

Julian Brandt wartet beim BVB weiterhin auf den endgültigen Durchbruch. Nun signalisiert der Klub wohl Gesprächsbereitschaft für einen Transfer.

Borussia Dortmund trifft heute auf den 1. FC Köln. Alle News am heutigen Samstag gibt es hier.

Zudem kommen hier noch einmal alle Entwicklungen der letzten Tage zum Nachlesen.

BVB News: Julian Brandt kann wohl für 25 Millionen Euro gehen

Nationalspieler Julian Brandt wartet bei Borussia Dortmund weiter auf den Durchbruch. Der hoch veranlagte Techniker ruft sein Potenzial zu selten ab, was in der Chefetage des BVB nun offenbar dazu führt, dass ein Abgang nicht mehr ausgeschlossen ist. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen die Dortmunder bei einem Angebot ab 25 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Der 24-Jährige war im Sommer 2019 mit reichlich Vorschusslorbeeren von Leverkusen nach Dortmund gewechselt. Er kostete den BVB dank einer Ausstiegsklausel 25 Millionen Euro Ablöse, während sein damaliger Marktwert laut transfermarkt.de doppelt so hoch lag.

In 77 Pflichtspielen für die Borussia war der Mittelfeldspieler an 24 Treffern beteiligt, vor allem in der laufenden Saison ist die Bilanz mit vier Torbeteiligungen bei 35 Einsätzen jedoch ausbaufähig.

BVB News: Neuzugang Coulibaly stichelt gegen PSG

Neuzugang Soumaila Coulibaly hat nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund gegen seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain gestichelt. "Dortmund ist eine Mannschaft, die jungen Leuten vertraut, das ist bei PSG nicht unbedingt der Fall", sagte Coulibaly zu Le Parisien.

Die Dortmunder hatten die Verpflichtung des 17-Jährigen zur neuen Saison am Donnerstag bekanntgegeben. Der Abwehrspieler laboriert derzeit noch an einem Kreuzbandriss, dieser war für den Transfer aber kein Hinderungsgrund.

Coulibaly erklärte, er habe zwar bei den PSG-Profis mittrainiert. "Aber ich war nur da, um die Zahlen auszugleichen, um Ausfälle zu kompensieren, nicht unbedingt mit der Idee, mich zu verbessern", sagte er: "Die Qualität des Kaders von PSG macht es jungen Spielern sehr schwer, erfolgreich zu sein."

Zuletzt hatte PSG-Sportdirektor Leonardo besonders die deutschen Klubs für ihre Transferpolitik, die vor allem junge, französische Spieler ins Visier nimmt, kritisiert.

BVB News: Youssoufa Moukoko keine Option für Olympia

Stefan Kuntz hält eine Nominierung von BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko (16) für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio für unwahrscheinlich. "Wir müssen überlegen, was für den Jungen gut ist. Wenn wir über Olympia reden, wird es schwer. Das wäre für Youssoufa die erste Vorbereitung mit den Profis. Das wäre also kontraproduktiv", sagte der DFB-Trainer am Freitag bei einem ProSieben-Termin.

Für die anstehende Gruppenphase der U21-EM hatte Kuntz den Angreifer von Borussia Dortmund erstmals in sein Team berufen. "Im Moment, wo er nicht ganz so viele Einsätze hat, sind Turniereinsätze gewinnbringend. Wir gehen da sehr behutsam mit den Talenten um", sagte Kuntz.

Das Olympische Fußballturnier soll vom 21. Juli bis zum 7. August stattfinden. Deutschland hatte sich durch die Halbfinalteilnahme bei der U21-EM 2019 zum zweiten Mal in Folge für Olympia qualifiziert.

BVB trifft im Champions-League-Viertelfinale auf Manchester City

Borussia Dortmund hat für das Viertelfinale der Champions League ein Hammerlos zugelost bekommen. Der BVB trifft in der Runde der letzten Acht auf den englischen Tabellenführer Manchester City.

"Ehrlich gesagt habe ich mir zwei Mannschaften nicht gewünscht - eine davon war ManCity, weil ich sie als Topfavoriten sehe", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl: "Das ist ein harter Brocken, ein Hammer-Los."

Das Hinspiel steigt am 6. April, das Rpckspiel acht Tage später. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine erneute Verlegung mindestens einer Partie nicht ausgeschlossen.

