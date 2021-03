BVB, News und Gerüchte: Manchester United hat Sancho-Alternative im Visier, Bellingham rassistisch beleidigt - Borussia Dortmund heute

ManUnited hat eine günstigere Sancho-Alternative im Visier und Jude Bellingham wurde das Ziel rassistischer Beleidigungen. Die BVB-News.

BVB, News: Jude Bellingham rassistisch beleidigt - Dortmund reagiert

Borussia Dortmund hat rassistische Beschimpfungen gegen Mittelfeldspieler Jude Bellingham in den sozialen Netzwerken verurteilt. Der 17-jährige Bellingham hatte rassistische Emojis, die ihm nach dem 2:2 beim 1. FC Köln geschickt worden waren, am Samstagabend auf Instagram mit dem Kommentar "Nur ein weiterer Tag in den sozialen Medien ..." versehen.

Der BVB twitterte daraufhin: "Rassismus ist keine Meinung! Wir verurteilen die rassistischen Kommentare gegen Jude Bellingham."

Auch der englische Verband unterstützte seinen Nationalspieler. Man sei "angewidert" von den diskriminierenden Äußerungen, schrieb die FA auf Twitter. Es "müsse sich etwas ändern". Die FA hatte sich bereits im Februar diesen Jahres in einem Schreiben an Facebook-Gründer Mark Zuckerburg und Jack Dorsey, den CEO von Twitter, gewandt, um über die Löschung solcher Kommentare zu debattieren.

Bellingham war bereits vor seinem Wechsel von Birmingham City nach Dortmund im Internet rassistisch beleidigt worden. "Die Zeiten müssen sich ändern. Es muss mehr getan werden", hatte er schon im Juli des vergangenen Jahres gefordert.

BVB, Transfers: Manchester United hat Alternative zu Jadon Sancho

Englands Rekordmeister Manchester United plant auf der Suche nach einer Verstärkung für die offensiven Außenpositionen zweigleisig. Borussia Dortmunds Jadon Sancho galt seit langer Zeit als Wunschkandidat der Red Devils. Für den kommenden Sommer bereitet United gemäß eines Berichts des englischen Boulevardblatts The Sun eine Offerte für Neto vom Premier-League-Rivalen Wolverhampton Wanderers vor.

Der Portugiese soll rund 50 Millionen Euro Ablöse kosten. Damit wäre er deutlich günstiger als Sancho, für dessen Dienste der BVB im vergangenen Sommer einen dreistelligen Millionenbetrag forderte.

Nach Informationen von Sport1 sollen BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc "fest" mit einem Transfer Sanchos in der kommenden Transferperiode rechnen. 120 Millionen Euro betrage die Dortmunder Forderung weiterhin.

BVB, News: Die Top-Scorer der Saison 2020/21

Name Einsätze Tore Assists Scorerpunkte Erling Haaland 21 21 5 26 Jadon Sancho 21 6 11 17 Raphael Guerreiro 20 3 9 12 Marco Reus 24 3 7 10 Giovanni Reyna 24 3 5 8

BVB, News: Terzic kritisiert Dortmunds Leistung gegen Köln

Bei Borussia Dortmund war der Frust nach dem 2:2 bei Abstiegskandidat 1. FC Köln groß. Die Schwarz-Gelben gaben trotz früher Führung wichtige Punkte im Kampf um die Teilnahme an der Champions League ab. Trainer Edin Terzic war sauer, dass seine Mannschaft nach starkem Start den Faden verloren hatte: "Es war einfach nicht gut. Zwischendurch wurde gefühlt Basketball gespielt: Es ging ohne Kontrolle hin und her."

Ähnlich äußerten sich auch die BVB-Spieler. Marwin Hitz meinte: "Wir haben uns komplett verabschiedet aus der Partie. Wir hatten viele Ballverluste, keinen Zugriff und sind zu tief hinten reingerutscht." Und für Nico Schulz war der Abfall "gar nicht zu erklären. Wir kommen ja aufs Feld und spielen gut."

BVB, News: Dan-Axel Zagadou erneut am Knie verletzt

Beim 2:2 gegen den 1. FC Köln musste Borussia Dortmund kurzfristig auf Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou verzichten. Der Innenverteidiger laboriert wieder an einer Knieblessur. Eine ähnliche Verletzung hatte ihn in dieser Saison bereits mehrere Monate gekostet.

Trainer Edin Terzic erklärte dazu: "Dan-Axel Zagadou hat sein Knie im Training wieder gespürt, die vorherige Verletzung ist wieder aufgekommen. Da müssen wir jetzt die Untersuchungen abwarten und das beobachten."