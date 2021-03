BVB, News und Gerüchte: Haaland reagiert auf Transfergerüchte, Ex-Coach Favre bei Bayer Leverkusen im Gespräch - Borussia Dortmund heute

BVB, News - Erling Haaland reagiert auf Wechselgerüchte: "Mache mir keine Sorgen"

BVB-Stürmer Erling Haaland hat auf die andauernden Wechselgerüchte um seine Person reagiert. "Ich habe noch drei Jahre Vertrag in Dortmund. Darüber mache ich mir keine Sorgen", betonte der 20-Jährige auf einer Pressekonferenz der norwegischen Nationalmannschaft angesprochen auf seine Zukunft.

Zuletzt berichtete die spanische Tageszeitung ABC, dass sich der Torjäger bereits auf einen Sommerwechsel zu Real Madrid festgelegt habe. Die Königlichen müssten dem Blatt zufolge ein Gesamtpaket von 160 Millionen Euro für den Shootingstar schnüren.

BVB, News: Ex-Coach Lucien Favre offenbar bei Bayer Leverkusen als Bosz-Nachfolger im Gespräch

Der ehemalige BVB-Coach Lucien Favre (63) ist offenbar ein Kandidat auf die Nachfolge von Peter Bosz bei Bayer Leverkusen. Das berichtet der kicker.

Demnach sei intern bereits über eine Entlassung des Niederländers, der auch aufgrund mangelnder Alternativen noch im Amt ist, diskutiert worden. Favre wird vom Fachmagazin dabei als "einzig verfügbare Option" genannt.

Allerdings soll es mit Blick auf das "Sicherheitsdenken" des Schweizers Zweifel bei der Werkself geben. Diese passe nicht zu den Vorstellungen der Vereinsbosse, die stattdessen einen offensiven und attraktiven Fußball präferieren.

Leverkusen verlor fünf seiner neun Rückrundenpartien und droht aktuell, die Europapokalplätze zu verspielen. Auch aus dem DFB-Pokal und der Europa League hat sich Bayer bereits verabschiedet.

BVB, News - Erling Haaland über Katar-Boykott der norwegischen Vereine: "Ich will zu Turnieren"

Wunderknabe Erling Haaland steht einem möglichen WM-Boykott der norwegischen Nationalmannschaft kritisch gegenüber. "Ich habe mich darüber noch nicht ausreichend informiert und muss das noch mit meinen Teamkollegen diskutieren. Aber ich habe Lust, mit Norwegen Turniere zu spielen", sagte der Jungstar von Borussia Dortmund am Montag im Trainingslager des Landslager im spanischen Marbella.

"Am Mittwoch geht's los", ergänzte Haaland mit Blick auf das erste Spiel in der WM-Qualifikation bei Fußball-Zwerg Gibraltar: "Ich will mit diesem Land zu Turnieren und hoffe, dass wir das irgendwann schaffen werden."

Mehrere norwegische Erstligisten und eine breite Fan-Basis haben sich der vom Klub Tromsö IL ins Leben gerufenen Boykott-Bewegung angeschlossen. Die Vereine und Anhänger sehen die WM-Vergabe an den Wüstenstaat wegen der dortigen Menschenrechtslage als schwerwiegenden Fehler an. Der norwegische Verband NFF will über die Frage auf einer außerordentlichen Versammlung am 20. Juni abstimmen. (Quelle: SID)

