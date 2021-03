BVB, News und Gerüchte: Barcelona und AC Milan an BVB-Supertalent Vasco Walz dran, Fortuna Düsseldorf scharf auf Edin Terzic? - Borussia Dortmund heute

Barca scoutet Jugendspieler Walz, Düsseldorf ist angeblich scharf auf Terzic und Sammer will vom Mentalitätsproblem nichts wissen. Alle News zum BVB.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.



Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB, Gerücht - FC Barcelona und AC Milan an BVB-Talent Vasco Walz interessiert

BVB-Jugendspieler Vasco Walz soll beim FC Barcelona und der AC Milan auf dem Zettel stehen. Das berichtet die spanische Sport. Demzufolge sollen sich die Rossoneri sogar schon in Gesprächen mit dem 16-Jährigen befinden.

Walz war 2019 vom Karlsruher SC zu Borussia Dortmund gekommen und überzeugt seitdem in den vereinseigenen Jugendmannschaften. Der Vetrag des Deutsch-Italieners läuft in diesem Sommer aus.

BVB, Gerücht: Edin Terzic als Nachfolger von Uwe Rösler bei Fortuna Düsseldorf?

Zweitligist Fortuna Düsseldorf soll über BVB-Coach Edin Terzic als Ersatz für den momentanen Trainer Uwe Rösler nachdenken. Das berichtet die Bild. Demnach wäre neben Terzic auch Uwe Neuhaus, Ex-Coach von Arminia Bielefeld, im Gespräch.

Sportdirektor Klaus Allofs schob dem Gerücht allerdings bislang einen Riegel vor: "Da ist absolut nichts dran. Es ist das alte Spiel, überall, wo die Ergebnisse nicht da sind, wird über Namen spekuliert".

Röslers Vertrag läuft Stand jetzt im Sommer ohnehin aus. Nach den jüngsten Ergebnissen scheint zudem ein direkter Wiederaufstieg der Fortunen in die erste Bundesliga sehr unwahrscheinlich. Während Rösler bei Sky das Ziel Aufstieg zuletzt eher abhakte, forderte Allofs, nicht einmal "einen Millimeter nachzulassen, solange es theoretisch möglich ist".

BVB, News - Matthias Sammer: Mentalitätsproblem "eine Mär"

Matthias Sammer wehrt sich gegen den Vorwurf, die Mannschaft des BVB hätte ein Mentalitätsproblem. "Es ist eine Mär. Die Mannschaft ist sauber, korrekt. Aber sie ist noch nicht so weit wie der FC Bayern", sagte der externe Berater der Borussia und frühere BVB-Meistertrainer im Interview mit der Sport Bild.

"Dieses Gen, das Selbstverständnis, die Hierarchie, die Stabilität: Das ist die Kunst der Champions. Wir haben unser Können immer nur angedeutet", fügte der 53-Jährige an. Er sieht in Marco Reus, Mats Hummels, Emre Can und Thomas Delaney das "Herz des Teams".

Besonders Hummels wird von Sammer gelobt: "Sein Abgang würde den Verein noch mehr schmerzen [als der von Erling Haaland]. Er hat die Mannschaft nicht nur stabilisiert. Mats hat auch Edin Terzic in einer schwierigen Situation in einer Art und Weise verteidigt, die mir total imponiert hat. Das ist ein Charakterzug, den wir in Zukunft ganz dringend brauchen."

Mats Hummels vs. Leipzig 💪



Clearances (8) - Duels Won (8) - Tackles (6) - Interceptions (5) - Blocked Shots (3)



ELITE performance 👏 pic.twitter.com/QHmYUzJgwQ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 11, 2021

Lucien Favre habe es jedoch verpasst, die Führungsspieler mehr in die Verantwortung zu nehmen. "Was ich ganz persönlich bei ihm manchmal ein bisschen vermisst habe, ist die Überzeugung, die Stärke dieser Spieler herauszuarbeiten. Ihnen auf der einen Seite das Vertrauen zu geben, sie auf der anderen aber auch in die Verantwortung zu nehmen", sagte Sammer.

Der ehemalige Trainer des BVB nahm im gleichen Zug aber die Führungsspieler in die Pflicht, die Youngster zu formen: "Mit 17, 18, 19 Jahren brauchst du noch Hilfe, du kannst noch nicht alles verstehen. Wenn diese Spieler nicht aktiv beeinflusst werden, brauche ich mich nicht wundern, dass die jungen Spieler dann ausbrechen. Die Individualität muss anerkannt, aber in eine Gruppe integriert werden."

BVB, News: Raphael Guerreiro kehrt nach Ärger um Abstellung vorzeitig nach Dortmund zurück

Die umstrittene Reise von Borussia Dortmunds Außenverteidiger Raphael Guerreiro zur portugiesischen Nationalmannschaft ist vorzeitig beendet. Der verletzte Defensivspieler sei von der medizinischen Abteilung des portugiesischen Verbands FPF als nicht einsatzfähig eingestuft worden.

Das teilte Nationaltrainer Fernando Santos am Dienstag, einen Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel des Europameisters gegen Aserbaidschan in Turin, mit.

Die Abstellung des Dortmunders hatte im Vorfeld für Ärger gesorgt. "Ich halte das für sinnlos", hatte Sportdirektor Michael Zorc den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Blick auf die Verletzung des BVB-Profis gesagt.

Guerreiro hatte im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach (1:0) am 3. März eine Wadenverletzung erlitten und fällt seitdem aus. Die portugiesischen Ärzte wollten sich aber persönlich ein Bild vom Zustand des 27-Jährigen machen.

BVB, News: Stefan Kuntz will Youssoufa Moukoko ein "Wohlfühlgefühl" geben

Stefan Kuntz will dem erst 16 Jahre alten Youssoufa Moukoko bei der U21-EM ein "Wohlfühlgefühl" geben. "Es besteht ein großer Unterschied zwischen Jugend- und Erwachsenenfußball. Daher wollen wir ihm ein Wohlfühlgefühl geben, damit er frei und intuitiv zeigen kann, was er drauf hat, wenn er eingewechselt wird oder wenn er spielt", sagte der DFB-Trainer einen Tag vor dem EM-Auftakt am Mittwoch gegen Gastgeber Ungarn (21 Uhr LIVE im TICKER).

Borussia Dortmunds Stürmer Moukoko steht erstmals im Aufgebot der deutschen U21 und könnte am Mittwoch zum jüngsten Spieler in der Geschichte des DFB-Teams werden. Bei dem Turnier in Ungarn und Slowenien ist er der mit Abstand jüngste Akteur aller 16 Mannschaften.

Kuntz setzt bei der Integration vor allem auf die Führungsspieler in seiner Mannschaft. "Es ist klar, dass Spieler, die zum ersten Mal dabei sind, eher zurückhaltend sind. Das war auch Thema in meinen Gesprächen mit den Führungsspielern, damit diese auf die jungen Spieler zugehen und versuchen, diese zu integrieren", sagte Kuntz und fügte an: "Wenn ich mir Youssoufa so beim Essen betrachte, glaube ich, dass wir uns keine Sorgen machen müssen."

BVB, News: Die nächsten Pflichtspiele von Borussia Dortmund