BVB, News und Gerüchte: Sancho fällt wohl länger aus als gedacht, Dortmund sauer wegen Guerreiro - die Borussia heute

BVB, News: Jadon Sancho fällt wohl länger aus als gedacht

Borussia Dortmund muss vermutlich länger als erhofft auf Offensiv-Akteur Jadon Sancho verzichten. Laut den Ruhr Nachrichten ist die Oberschenkel-Muskulatur des Engländers an mehreren Stellen beschädigt. Sancho war nach einer Man-of-the-Match-Performance im DFB-Pokal gegen Gladbach (1:0) verletzt ausgewechselt worden.

Der 20-Jährige befindet sich nach Informationen der Ruhr Nachrichten momentan im Ausland, um sich von einem Spezialisten behandeln zu lassen. Zum wichtigen Match gegen Eintracht Frankfurt soll Sancho definitiv ausfallen, im schlimmsten Fall verpasst er auch das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City.

Der sportliche Verlust für den BVB lässt sich an Sanchos Statistik ablesen: Mit zwölf Toren und 13 Assists ist der Flügelspieler in der aktuellen Saison zweitbester Scorer beim deutschen Vizemeister.

BVB, News: Zorc nach Remis gegen Köln enttäuscht

Am Wochenende kam Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln nicht über ein 2:2 hinaus, der Rückstand auf Rang vier und die angestrebte CL-Qualifikation wächst. Sportdirektor Michael Zorc haderte nun mit dem Spielverlauf, der sich angesichts der vergangenen Partien nicht angedeutet hatte. "Wir dachten, wir wären weiter. Aber das war ein Rückfall in alte Zeiten", erklärte Zorc im Gespräch mit dem kicker und schob nach: "Das hat uns die Stimmung verhagelt."

Besonders der Leistungsabfall nach dem frühen 1:0 durch Erling Haaland (3.) gab Zorc zu denken. "Wir hatten Chancen auf das 2:0 und 3:0, aber auf einmal war das Spiel wie abgeschnitten", erklärte der 58-Jährige. Stattdessen geriet die Borussia zwischenzeitlich 1:2 in Rückstand, ehe Haaland in der 90. Minute noch den Ausgleich erzielte.

Der BVB habe das Spiel "aus der Hand gegeben", sagte Zorc gegenüber den Ruhr Nachrichten: "Es war, als sei der Stecker gezogen worden. Wir waren dann überhaupt nicht mehr klar in unseren Aktionen, nicht mit und auch nicht gegen den Ball."

An der Seitenlinie habe man "von Minute zu Minute spüren" können, "wie wir die Kontrolle über das Spiel verloren und den Gegner selbst wieder aufgebaut haben", führte er aus. "Solche Spiele zu verdauen, dauert ein bisschen", sagte Zorc. Er habe an dem enttäuschenden Ausgang in Köln auch einen Tag später "noch ordentlich zu knacken" gehabt.

Auch Lizenzspielerchef Sebastian Kehl fand das Auftreten des BVB nach der frühen Führung "unerklärlich". "Wir haben danach viel zu wenig investiert, hatten zu wenig Tempo und Klarheit in unserem Aufbauspiel, viele Ballverluste, wir haben auf den Ausgleich gewartet", sagte er dem kicker und fügte an: "Dafür wurden wir zu Recht bestraft."

BVB, News: Dortmund wegen Guerreiro-Nominierung wütend auf portugiesischen Verband

Borussia Dortmund muss Raphael Guerreiro zur portugiesischen Nationalmannschaft abstellen. Und das, obwohl der Linksverteidiger seit Anfang März mit einer Muskelverletzung ausfällt.

Ein Umstand, der in Dortmund für viel Unmut sorgt. Zorc bezeichnete die Nominierung von Portugal im kicker als "sinnbefreit".

Kehl wurde ähnlich deutlich: "Es darf nicht sein, dass er dort zum Einsatz kommt, obwohl er uns vorher mehrere Spiele lang nicht zur Verfügung stand."

Der portugiesische Verband will sich offenbar selbst von Guerreiros Verletzung überzeugen. Da ein Verein eine Abstellung nicht ablehnen kann, sind dem BVB die Hände gebunden. Anders sähe es aus, wenn bei der Rückreise eine Quarantäne drohen würde. Auf Portugals Länderspiele gegen Aserbaidschan (24. März in Turin/Italien), in Serbien (27. März) und in Luxemburg (30. März) trifft dies allerdings nicht zu.

