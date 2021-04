BVB, News und Gerüchte heute: Lille-Keeper Mike Maignan günstiger als gedacht? Union Berlin will wohl Luca Unbehaun

Maignan von Lille wäre wohl günstiger als erwartet, Unbehaun könnte nach Berlin wechseln und Akanji soll heimlich verlängert haben. Alles zum BVB.

Borussia Dortmund am Freitag. Hier findet Ihr alle Infos, News und Gerüchte zum BVB heute.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

BVB, Transfers: Wunschkeeper Maignan günstiger zu haben?

Wer steht in der kommenden Saison zwischen den BVB-Pfosten? Zu den Kandidaten, um den Konkurrenzkampf im Dortmunder Tor anzuheizen, zählt laut France Football auch Mike Maignan vom OSC Lille . Wurde zuletzt noch von einer Forderung von etwa 25 Millionen Euro für den bis 2022 gebundenen Schlussmann ausgegangen, ist der 25-Jährige nun offenbar doch billiger zu haben.

Nach Informationen der Tuttosport ruft Lille zwischen zwölf und 13 Millionen Euro für seinen Keeper auf, der auch bei Tottenham Hotspur und Milan auf der Wunschliste stehen soll. Maignan gilt als stark auf der Linie und in der Luft und verfügt über eine gute Spieleröffnung - Eigenschaften, die den Forderungen des neuen BVB-Trainers Marco Rose entsprechen.

Offen ist jedoch weiterhin, ob der BVB um jeden Preis einen neuen Torhüter verpflichten will. Marwin Hitz, der bis zum Ende der Saison den Vortritt erhält, sowie Roman Bürki stehen langfristig unter Vertrag. Letzterer wurde allerdings nach einer Schulterverletzung von seinem Landsmann verdrängt und leistete sich im Laufe der Saison mehrere Patzer.

Maignan enstammt der Jugend von Paris Saint-Germain, schloss sich aber schon im Jahr 2015 Lille an.

Im Oktober 2020 debütierte er für die französische Nationalmannschaft, für den OSC kommt er auf 173 Pflichtspiele und hielt dabei 61-mal seinen Kasten sauber.

BVB, News: Akanji verlängerte angeblich heimlich seinen Vertrag bis 2023

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Manuel Akanji (25) hat offenbar heimlich, still und leise bereits vor zwei Jahren seinen Vertrag bis 2023 verlängert . Das berichtet die Bild -Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach habe Akanji seinen eigentlich bis 2022 laufenden Kontrakt bereits 2019 verlängert, ohne dass dies an die Öffentlichkeit gedrungen war. Dies soll mit einer Gehaltserhöhung auf 4,5 Millionen Euro pro Jahr einhergegangen sein.

Dass der BVB zu geheimen Vertragsverlängerungen neigt, zeigt nicht nur das Beispiel des 28-maligen schweizerischen Nationalspielers. Erst im vergangenen Sommer hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc publik gemacht, dass der von Manchester United umworbene Jadon Sancho seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte. Vor Sancho hatte der BVB bereits den Vertrag des damaligen Torjägers Pierre-Emerick Aubameyang verlängert, ohne davon die Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt zu haben.

Akanji war im Januar 2018 für rund 22 Millionen Euro vom FC Basel zu Borussia Dortmund gewechselt, durchlebte bei den Schwarz-Gelben mehr Tiefen als Höhen und galt nicht selten aufgrund einiger Aussetzer als Verkaufskandidat, obwohl der Schweizer beim BVB nahezu immer gesetzt war.

In der laufenden Saison stabilisierte sich der 25-Jährige jedoch, stand in der Bundesliga in 21 von 27 möglichen Spielen in der Startelf und verpasste die anderen sechs Spiele nur aufgrund eines Muskelfaserrisses, Knieproblemen und einer Corona-Infektion . Gegen Manchester City lieferte Akanji am vergangenen Dienstag im Champions-League-Viertelfinale eine starke Leistung ab.

Wie die Bild berichtet, sei damit ein Abgang Akanjis in diesem Sommer unwahrscheinlich. Das würde sich nur ändern, wenn ein Verein 25 Millionen Euro für die Dienste des Defensivspielers bieten würde. In einem solchen Fall wurde der BVB zuletzt mit Augsburgs Felix Uduokhai und Wolfsburgs Maxence Lacroix in Verbindung gebracht.

BVB, Transfers: Torwarttalent Luca Unbehaun vor Wechsel nach Berlin?

Das Dortmunder Torwarttalent Luca Unbehaun steht offenbar auf der Wunschliste von Union Berlin. Dies berichtet die Bild. Der 20-Jährige stand in der laufenden Saison zehnmal im Profikader, zum Einsatz kam er allerdings nicht. Stattdessen lief er 18-mal in der Regionalliga West für die Amateure auf.

Im Alter von 15 Jahren wechselte Unbehaun in die BVB-Jugend, da ihm keine Zukunft als Nummer eins bei den Schwarz-Gelben zugetraut wird, soll die Borussia einen Verkauf anstreben. Neben Union wird auch die TSG Hoffenheim als Abnehmer gehandelt.

Unbehaun, der bisher 15-mal für Nachwuchsmannschaften des DFB im Tor stand und 2018 mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet wurde, müsste sich jedoch auch in Berlin großer Konkurrenz erwehren. Andreas Luthe ist derzeit gesetzt, Lorius Karius kann sich nach seiner Leihe einen Verbleib in der Hauptstadt vorstellen. Zudem kehrt Talent Lennart Moser von seiner Leihe von Austria Klagenfurt zurück.

BVB, News - "Kein Gast mehr": Terzic lobt Youngster Knauff

BVB-Trainer Edin Terzic hat Youngster Ansgar Knauff gelobt und diesem wie Sportdirektor Michael Zorc einen festen Kaderplatz bei den Profis zugesichert. "Ansgar ist kein Gast mehr, sondern schon seit langer Zeit Teil unseres Teams", sagte Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart.

Bei seinem Startelfdebüt unter der Woche bei Manchester City habe er gezeigt, "dass er Leuten weglaufen kann" und auch ansonsten überzeugt: "Er hatte sich diesen Einsatz verdient, und mit diesem hat er sich definitiv die Chance auf weitere verdient." Für das Spiel bei Stuttgart ist er nach einem leichten Schlag noch fraglich, es herrscht jedoch Zuversicht.

Dass Knauff in der kommenden Saison bei einem schwächeren Bundesligist durch eine Leihe Spielpraxis sammeln könnte, ist laut Zorc nicht angedacht: "Geplant ist, dass Ansgar dabei bleibt und richtiges, vollwertiges Kadermitglied wird. Das ist der Plan."

Vor seinem Einsatz gegen City wurde der 19-jährige Offensivspieler dreimal bei den BVB-Profis eingewechselt. In der Regionalligamannschaft steuerte er in der aktuellen Spielzeit in 22 Spielen sieben Tore und sechs Assists bei.

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund