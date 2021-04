BVB, News und Gerüchte: Jude Bellingham ist unverkäuflich, Jörg Schmadtke stichelt gegen Borussia Dortmund

Jude Bellingham soll unbedingt gehalten werden und Edin Terzic lobt Erling Haaland. Die BVB-News am Tag nach dem Sieg in Wolfsburg.

BVB, Gerücht: Jude Bellingham ist "unantastbar"

Während die Zukunft einiger Stars bei Borussia Dortmund über den Sommer hinaus nicht sicher ist, soll Mittelfeldjuwel Jude Bellingham auf keinen Fall verkauft werden. Das berichtet der Sky-Journalist und Transferexperte Fabrizio Romano. Er schreibt, der 17-Jährige, um den es zuletzt auch Wechselgerüchte gab, sei beim BVB in der kommenden Transferperiode "unantastbar".

Borussia Dortmund consider Jude Bellingham ‘untouchable’ in the summer transfer window. Despite Chelsea and PL clubs rumours, he’s expected to stay at BVB. 🌟🇬🇧 #BVB #CFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2021

Bellingham steht nach seinem 23-Millionen-Transfer von Birmingham City im vergangenen Sommer bei der Borussia noch bis 2023 unter Vertrag. Englische Spitzenklubs sollen dennoch ihre Fühler nach dem A-Nationalspieler (zwei Einsätze für die Three Lions) ausgestreckt haben. Die Rede war auf der Insel davon, dass der FC Chelsea Bellingham für 115 Millionen Euro zurück nach England holen wolle.

Auch Manchester Citys Trainer Pep Guardiola zeigte sich nach den Duellen mit Dortmund in der Champions League begeistert von Bellingham. Der Spanier sagte: "Ich kann nicht glauben, dass er erst 17 ist. Vielleicht ist er ein Lügner. Er ist dermaßen gut, ein fantastischer Spieler."

Bellingham legt eine starke Debütsaison im Dress der Dortmunder hin. Der Teenager absolvierte bereits 42 Pflichtspiele, in denen er drei Treffer erzielte und zudem vier Assists beisteuerte. Am Samstag flog er beim 2:0-Sieg in Wolfsburg allerdings mit der Gelb-Roten Karte vom Platz.

BVB, News - Terzic über Haaland: “Passende Antwort gegeben”

BVB, News: Der Kampf um die CL-Teilnahme in der Bundesliga

Platz Klub Spiele Tore Differenz Punkte 2. RB Leipzig 30 53:25 28 61 3. VfL Wolfsburg 31 54:32 22 57 4. Eintracht Frankfurt 31 62:47 15 56 5. Borussia Dortmund 31 66:42 24 55 6. Bayer Leverkusen 31 51:35 16 50

BVB, News: Stammzellenspender Marwin Hitz wird zum Lebensretter

Borussia Dortmunds Torhüter Marwin Hitz hat mit einer Stammzellenspende womöglich einer schwer erkrankten Person das Leben gerettet. Wenige Stunden vor dem Spiel gegen Wolfsburg am Samstagnachmittag (2:0) veröffentlichte die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) via Instagram ein Foto von Hitz in einem Krankenhausbett.

Das Bild war vor einigen Wochen während einer Bundesligapause entstanden. Der Schweizer, der sich bereits vor Jahren als Knochenmarkspender registriert hatte, wurde als geeigneter Stammzellspender für eine an Blutkrebs erkrankte Person identifiziert und leistete mit seiner Spende wertvolle Hilfe.

"Ich habe selbst eine Familie, ich habe Kinder. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand von ihnen an Blutkrebs erkranken würde, wäre ich unglaublich dankbar für jeden geeigneten Spender", wird Hitz zitiert: "Vor diesem Hintergrund war es für mich selbstverständlich, mich bei der DKMS typisieren zu lassen und auch zu helfen, als man mir irgendwann mitgeteilt hat, dass ich möglicherweise der geeignete Spender für eine an Blutkrebs erkrankte Person sei."

BVB, News: Jörg Schmadtke stichelt gegen Borussia Dortmund

Mit dem 2:0-Auswärtssieg in Wolfsburg hat der BVB seinen Rückstand auf den VfL im Kampf um die Teilnahme an der Champions League auf zwei Zähler reduziert. Wölfe-Manager Jörg Schmadtke ist dennoch guter Dinge, am Ende vor den Schwarzgelben zu landen.

Bei Sky stichelte Schmadtke nach dem Abpfiff: "Im Moment sind wir noch zwei Punkte vor dem BVB. Und wenn ich mir das Restprogramm der Dortmunder anschaue, dann wage ich mal zu bezweifeln, dass sie die zwei Punkte noch aufholen."

Borussia Dortmund trifft an den verbleibenden drei Spieltagen noch auf RB Leipzig (H), Mainz 05 (A) und Bayer Leverkusen (H). Wolfsburg hat dagegen Heimspiele gegen Union Berlin und Mainz sowie eine Auswärtspartie bei RBL vor der Brust.

BVB, Restprogramm: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund

Datum Wettbewerb Begegnung 01. Mai 2021 | 20.30 Uhr DFB-Pokal | Halbfinale Borussia Dortmund vs. Holstein Kiel 08. Mai 2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 32. Spieltag Borussia Dortmund vs. RB Leipzig 15. Mai 2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 33. Spieltag Mainz 05 vs. Borussia Dortmund

BVB, Gerücht: Arsenal ist wieder scharf auf Julian Brandt

Der englische Erstligist FC Arsenal hat offenbar erneut ein Auge auf Offensivspieler Julian Brandt von Borussia Dortmund geworfen. Wie die Bild berichtet, sei Brandt die erste Alternative für den von Real Madrid bis Saisonende ausgeliehenen Martin Ödegaard, dessen Festverpflichtung für die Gunners finanziell tendenziell nicht machbar sei. Der 24-Jährige von Borussia Dortmund sei hingegen für nur 25 Millionen Euro zu haben.

Brandt, der vertraglich noch bis 2024 an den BVB gebunden ist , konnte seit seinem Wechsel 2019 von Bayer Leverkusen nach Dortmund nicht gänzlich überzeugen und pendelte aufgrund seiner Formschwankungen immer wieder zwischen Bank und Startelf .

Besonders in der laufenden Spielzeit hat er einen schweren Stand: In 40 Pflichtspielen kommt Brandt gerade einmal auf fünf Torbeteiligungen, in den wichtigen Spielen in der K.o.-Phase der Champions League kam er in vier Partien gegen Sevilla und Manchester City lediglich auf 20 Einsatzminuten. Zweimal erhielt Youngster Ansgar Knauff den Vorzug.

Die anhaltende Entwicklungsstagnation bei Brandt könnte auch dessen Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer gefährden. Bundestrainer Joachim Löw verzichtete bei der Kaderberufung im März für die WM-Qualifikationsspiele gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien erstmals seit 2016 auf die Dienste des BVB-Spielers.

Arsenal hatte bereits im Winter die Fühler ausgestreckt. Damals berichtete unter anderem das Portal The Athletic vom Interesse der Gunners an Brandt. "Grundsätzlich ist es so, dass wir uns natürlich mit jeder Situation individuell beschäftigen würden - auch mit einem wirtschaftlichen Hintergrund, der nicht rosig ist aufgrund der Pandemie-Situation. Aber es liegt nicht mal ansatzweise etwas auf dem Tisch", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc seinerzeit