BVB, News und Gerüchte: Zorc kritisiert Doppelmoral der Stars, Topspiel in Wolfsburg heute - alle Infos zu Borussia Dortmund

BVB-Sportdirektor Michael Zorc prangert eine Doppelmoral bei den Spielern an, heute geht es gegen Wolfsburg. Alle News zu Borussia Dortmund.

Der BVB am Samstag. Alle News, Gerüchte und Informationen rund um Borussia Dortmund von heute gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage bei den Dortmundern könnt Ihr hier nachlesen.

BVB - Giovanni Reyna vor Wolfsburg vs. Dortmund: "Ist schon wie ein Finale"

Offensivspieler Giovanni Reyna hat sich im Feiertagsmagazin des BVB zum anstehenden Spiel beim VfL Wolfsburg geäußert.

"Das ist schon wie ein Finale. Es geht um viel in diesem Spiel, für diese und vor allem für nächste Saison", so Reyna. Mit einem Auswärtssieg würde Dortmund auf zwei Punkte an Wolfsburg und damit die Champions-League-Plätze heranrücken. Umgekehrt wäre die Qualifikation für die Königsklasse bei einer Niederlage für den BVB nur noch sehr schwer zu realisieren.

Für Reyna ist das Duell mit den Wölfen ein besonderes, da sein Vater Claudio von 1997 bis 1999 für den VfL spielte.

BVB, News - Michael Zorc kritisiert Doppelmoral der Stars

Rund um die gescheiterte Einführung der Super League und die Reform der Champions League übten einige Stars Kritik daran, dass man den Spielern zu viele Spiele zumutet. Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc kann das verstehen, sieht in den Äußerungen aber auch eine Art Doppelmoral.

"Ich habe schon von verschiedenen Spielern und Trainern gehört, dass es zu viele Spiele sind und etwas mehr Zurückhaltung geboten wäre. Dann möchte ich als Verein anmerken, dass ich diese Zurückhaltung gerne auch in den Vertragsgesprächen mit ihren Beratern bemerkt hätte", sagte Zorc auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Er führte aus: "Denn es ist ja kein Geheimnis, dass man das macht, um neue Einnahmequellen zu generieren.“

BVB in Wolfsburg: Wer zeigt Borussia Dortmund heute live im TV und STREAM?

Topspiel in der Bundesliga: Der VfL Wolfsburg empfängt im Duell um die Champions-League-Plätze den BVB (Borussia Dortmund). Anpfiff in der Volkswagen Arena ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Für beide Mannschaften wäre ein Sieg an diesem 31. Spieltag enorm wichtig: Der BVB (Borussia Dortmund) befindet sich aktuell mit 52 Punkten auf Rang fünf, auf der Drei befindet sich aktuell der VfL Wolfsburg (57 Punkte).

Ein BVB-Sieg am Samstag und die Schwarz-Gelben sind wieder auf zwei Punkte am VfL dran - sollte der VfL gewinnen, darf dieser beruhigt für die Königsklasse in der kommenden Saison planen.

Uns erwartet ein spannendes Duell in Wolfsburg, beide Teams werden in diesem Spiel alles geben. Goal erklärt, wer das Spiel der Bundesliga am Samstag LIVE im TV und LIVE-STREAM überträgt.

BVB vor Endspiel in Wolfsburg heute: Jadon Sancho macht "hervorragenden Eindruck"

Trainer Edin Terzic von Bundesligist Borussia Dortmund hat vor dem Königsklassen-"Endspiel" beim VfL Wolfsburg sein Team in die Pflicht genommen . Der eine oder andere Spieler sei nach der langen Saison müde, "aber das zählt morgen alles nicht", sagte Terzic: "Wir müssen alles raushauen, was im Körper drinsteckt, um Wolfsburg auf zwei Punkte herunter zu ziehen."

Ob Jadon Sancho für Samstag (15.30 Uhr) wieder eine Startelf-Option ist, ließ der 38-Jährige offen. Sancho hatte am Mittwoch nach siebenwöchiger Verletzungspause gegen Union Berlin (2:0) sein Comeback gefeiert und dabei "einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Wenn er so spielt und so fleißig ist, wird er jeder Mannschaft auf der Welt helfen können."

