BVB, News und Gerüchte: Andre Silva als Ersatz für Erling Haaland? BVB lehnt Teilnahme an Super League ab - Borussia Dortmund heute

Bundesligist Borussia Dortmund denkt wohl über eine Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Andre Silva nach. Laut Informationen der Bild-Zeitung sollen diese Pläne allerdings erst konkretisiert werden, wenn tatsächlich ein Abgang des europaweit begehrten Erling Haaland bevor stünde.

Dass ausgerechnet die Dortmunder vermutlich ein Interesse am Portugiesen anmelden, ist aus sportlicher Sicht brisant: Auch durch Silvas Tore könnte der BVB das Ziel Champions League verpassen. Aktuell rangiert die Eintracht mit vier Punkten vor den Schwarzgelben auf dem vierten Tabellenplatz der Bundesliga.

Silva steht durch seine Leistungen bei mehreren Spitzenklubs auf dem Zettel, unter anderem wurden bereits Atletico Madrid , Manchester United und der FC Barcelona als potenzielle Interessenten genannt. Ob Silvas Vertrag eine Ausstiegsklausel beinhaltet, ist nicht gesichert .

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund beschäftigt sich wohl mit einem Transfer von Terem Moffi. Der Nigerianer, der aktuell beim französischen Erstligisten FC Lorient unter Vertrag steht, soll laut Foot Mercato ein Kandidat für die Haaland-Nachfolge beim BVB sein.

Moffi kam erst im letzten Sommer für acht Millionen Euro aus Belgien nach Lorient. Der 21-Jährige konnte bislang elf Tore in 27 Ligue-1-Partien erzielen. Er könnte auch im Fall eines Haaland-Verbleibs im Sommer perspektivisch verpflichtet werden, da allgemein spätestens 2022 mit einem Abgang des Norwegers gerechnet wird .

Weder Bayern München noch Borussia Dortmund haben Interesse am Beitritt zur neuen europäischen Super League des Fußballs . Beide Klubs betonten am Montag vielmehr, auf eine reformierte Champions League zu setzen. Wie der Spiegel berichtet, sind die beiden deutschen Topvereine allerdings von den Gründern als feste Teilnehmer gewünscht. Dies gehe aus dem Rahmenvertrag hervor, der dem Magazin vorliegt.

"Der FC Bayern hat sich an den Planungen einer Super League nicht beteiligt. Wir sind davon überzeugt, dass die aktuelle Statik im Fußball eine seriöse Basis garantiert", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Der Klub begrüße die Reformen der Champions League, "weil wir glauben, dass sie für die Entwicklung des europäischen Fußballs der richtige Schritt sind."

Er glaube zudem nicht, "dass die Super League die finanziellen Probleme der europäischen Klubs lösen wird, die durch Corona entstanden sind", sagte Rummenigge. Alle Vereine in Europa sollten nun solidarisch daran arbeiten, "dass die Kostenstruktur, insbesondere die Spielergehälter und die Honorare für die Berater, den Einnahmen angepasst werden", um den Fußball rationaler zu gestalten.

Ähnlich äußerte sich Dortmunds Vorstandsvorsitzender Hans-Joachim Watzke. "Die Mitglieder des Boards der European Club Association (ECA) haben sich am Sonntagabend zu einer virtuellen Konferenz zusammengeschlossen und bekräftigt, dass der Board-Beschluss vom vergangenen Freitag nach wie vor Gültigkeit hat", sagte Watzke.

Dieser Beschluss besage, "dass die Klubs die geplante Reform der Champions League umsetzen wollen. Es war die klare Meinung der Mitglieder des ECA-Boards, dass man die Pläne zur Gründung einer Super League ablehnt". Watzke betonte, dies gelte auch für den deutschen Rekordmeister Bayern München. Beide Großklubs hätten "in allen Gesprächen zu 100 Prozent deckungsgleiche Auffassungen vertreten".

Und dennoch hätten die zwölf Initiatoren Bayern und Dortmund wohl gerne dabei. Beide Vereine sollen laut Spiegel eine Einladung zur Super League erhalten haben, zur Zusage gibt es angeblich ein Ultimatum von 30 Tagen. Generell sei im Vertragswerk des neuen Elitewettbewerbs festgeschrieben, dass jede Saison zwei deutsche Teilnehmer dabei sein sollen.

Für ein paar Autogramme mehr: Torjäger Erling Haaland von Bundesligist Borussia Dortmund hat für den guten Zweck erneut zum Filzstift gegriffen. Der norwegische Nationalspieler schickte ein unterschriebenes BVB-Trikot sowie mehrere Autogrammkarten und signierte Fotos an eine Hilfsorganisation für Menschen mit Autismus nach Rumänien.

Hintergrund der Aktion ist der vielbeachtete Autogrammwunsch des rumänischen Schiedsrichter-Assistenten Octavian Sovre nach dem Viertelfinal-Hinspiel der Borussia in der Champions League bei Manchester City (1:2) . Dieser hatte dem Unparteiischen eine Rüge durch die UEFA eingebracht, der rumänische Verband suspendierte ihn .

Haaland hatte für Sovre eine Gelbe und eine Rote Karte unterschrieben. Der Referee sammelt seit geraumer Zeit Autogramme prominenter Kicker, die er zugunsten Hilfsbedürftiger versteigern lässt.

BREAKING: Erling Haaland has just sent new gifts to the SOS Autism charity where his signed cards at City - Drtmund also ended. The gift also includes a hand-written note Well done, @ErlingHaaland ! pic.twitter.com/CWUBiAuWU5