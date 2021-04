Pep Guardiola adelt BVB-Juwel Jude Bellingham: "Fu**ing Persönlichkeit"

Jude Bellingham gehörte bei der BVB-Niederlage gegen Manchester City zu den besten Spielern. Pep Guardiola war vom 17-Jährigen beeindruckt.

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat nach dem Erreichen des Champions-League-Halbfinals mit Manchester City von Borussia Dortmunds Mittelfeldtalent Jude Bellingham geschwärmt - und seine Pläne für die Nacht verraten.

"17 Jahre alt. Und so eine unglaubliche fu**ing Persönlichkeit! Er ist so, so gut", sagte Guardiola am Sky-Mikrofon und sprach dem Kontrahenten ein generelles Lob für dessen Kaderplanung aus. Der BVB habe einen "guten Mix" aus Oldies "wie Mats Hummels oder Marco Reus" und Talenten wie dem vor der Saison von Birmingham City verpflichteten Bellingham "oder auch Erling Haaland".

Der Ex-Bayern-Trainer schwärmte zudem von der Dortmunder Leistung am Mittwochabend. Vor allem in den ersten zehn bis 15 Minuten sei der BVB "wahnsinnig stark" gewesen, meinte Guardiola. In der zweiten Hälfte, insbesondere in den letzten 30 Minuten, habe sich seine Mannschaft das Weiterkommen allerdings verdient. "Da waren wir brillant", befand der 50-Jährige.

Nach Triumph über BVB: Guardiola will "sehr viel Wein" trinken

Nach dreimaligem Ausscheiden im Viertelfinale in Folge war Guardiola sichtlich gelöst. "Endlich haben wir es geschafft", sagte er strahlend. "Ich bin sehr stolz auf die Jungs." Im Halbfinale wartet Paris Saint-Germain, das seinen Ex-Klub aus München ausgeschaltet hatte.

Guardiola wollte sich nach dem Sieg in Dortmund aber noch nicht zu dem Duell mit den Franzosen äußern. Er kündigte an, den Abend erstmal gebührend ausklingen lassen zu wollen - mit Wein. "Sehr viel Wein", wie Guardiola betonte.

Viel Zeit zum Feiern bleibt dem Spitzenreiter der Premier League trotzdem nicht: Am Samstag (18.30 Uhr) geht es für die Citizens aber schon mit dem FA-Cup-Halbfinale gegen den FC Chelsea weiter.