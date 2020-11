BVB: Chelsea denkt wohl über Transfer von Jude Bellingham 2022 nach

Jude Bellingham gehört zu den größten Talenten des englischen Fußballs. Nun soll mit Chelsea der nächste EPL-Klub am 17-Jährigen interessiert sein.

Der interessiert sich wohl für Mittelfeldspieler Jude Bellingham (17) von und könnte 2022 einen Anlauf unternehmen, den Engländer in die Premier League zu holen.

Wie Eurosport berichtet, ist Blues-Trainer Frank Lampard trotz der Transferoffensive im vergangenen Sommer noch nicht ganz zufrieden mit dem aktuellen Kader.

Vor allem einen zentralen Mittelfeldspieler soll sich der 42-Jährige noch wünschen, weshalb es zuletzt immer wieder Gerüchte um West Hams Declan Rice gab. Doch die Hammers fordern angeblich satte 80 Millionen Euro Ablöse.

Vor BVB-Wechsel: Bayern und ManUnited waren an Bellingham dran

Chelseas Führungsetage sieht derzeit noch keine dringliche Notwendigkeit in der Mittelfeldzentrale und würde die Zeit bis 2022 gerne mit den vorhandenen Spielern plus Leih-Rückkehrer Ross Barkley (bis Sommer 2021 an Aston Villa verliehen) überbrücken, um dann einen Versuch bezüglich eines Bellingham-Transfers zu starten.

Bellingham wechselte vor der aktuellen Spielzeit von Birmingham City nach Dortmund, der FC Bayern und waren wohl ebenfalls an ihm dran. Chelsea soll ihn zumindest auf dem Schirm gehabt haben, einen konkreten Vorstoß will man aber wohl erst 2022 wagen.

Der Vertrag des frischgebackenen Nationalspielers in Dortmund läuft noch bis 2023.