BVB: Zukunft von Julian Brandt bei Borussia Dortmund weiter offen

Julian Brandt läuft seiner Form weiter hinterher. Die Zukunft des Mittelfeldspielers bei Borussia Dortmund steht in den Sternen.

Die Zukunft von Mittelfeldspieler Julian Brandt bei Borussia Dortmund über den kommenden Sommer hinaus ist trotz eines bis 2024 laufenden Vertrags ungewiss. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, hänge eine Weiterbeschäftigung des 24-Jährigen vor allem vom neuen Trainer Marco Rose ab.

So könnte Brandt in der Vorbereitung auf die kommende Saison vom Neustart unter Rose profitieren, wenn die Karten neu gemischt werden. Ob Rose aber überhaupt mit Brandt plant, ist unklar. Ein Gespräch zwischen dem derzeit noch bei Borussia Mönchengladbach beschäftigten Trainer und Brandt habe der Zeitung zufolge noch nicht stattgefunden.

BVB: Brandt enttäuschte auch unter Terzic

Brandt war 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Dortmund gewechselt. In der laufenden Saison läuft der Edeltechniker seiner Form aber hinterher, in 36 Pflichtspielen war er nur an vier Treffern beteiligt. Weder unter Trainer Lucien Favre noch unter dessen Nachfolger Edin Terzic konnte Brandt nachhaltig überzeugen. Zwar gehörte er in den vergangenen Wochen häufiger zur Startformation, enttäuschte dabei aber oft.

Als Folge war Brandt von Bundestrainer Joachim Löw nicht für die jüngst ausgetragenen WM-Qualifikationsspiele gegen Island (3:0), in Rumänien (1:0) sowie gegen Nordmazedonien (1:2) nominiert worden. Damit muss der 35-malige Nationalspieler Brandt deutlich um seinen Kaderplatz für die EM im Sommer bangen.