BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund knüpft Maignan-Transfer an Bedingung, FC Bayern wollte Knauff verpflichten

BVB: Mike Maignan offenbar weiterhin Wunschkeeper - Transfer nur bei Bürki-Abgang?

Borussia Dortmund strebt offenbar weiterhin eine Verpflichtung des französischen Nationaltorhüters Mike Maignan vom OSC Lille an.

Wie France Football und Bild übereinstimmend berichten, gelte der 25-Jährige als Wunschkandidat des künftigen BVB-Trainers Marco Rose. Die Ablöseforderung für den Keeper soll sich auf 15 Millionen Euro belaufen.

Allerdings vermeldet die Bild , dass die Verantwortlichen des BVB einen Transfer nur vollziehen würden, wenn sich ein Abnehmer für Roman Bürki findet.

Dieses Vorhaben könnte sich allerdings als schwierig erweisen, da Bürki vertraglich noch bis 2023 an den BVB gebunden ist und sein kolportiertes Jahresgehalt von rund 3,5 Millionen Euro einige Interessenten abschrecken könnte.

Borussia Dortmund: Sebastian Hoeneß wollte Ansgar Knauff wohl zu Bayern II locken

BVB-Shootingstar Ansgar Knauff (19) hat in der Vergangenheit offenbar Begehrlichkeiten beim FC Bayern München geweckt. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach wollte Sebastian Hoeneß, einst Trainer der zweiten Mannschaft der Bayern und heutiger Hoffenheim-Coach, den Angreifer nach München lotsen.

Knauff entschied sich jedoch für einen Verbleib in Dortmund und unterschrieb in der Folge seinen ersten Profivertrag. Mittlerweile kommt der deutsche U19-Nationalspieler unter BVB-Trainer Edin Terzic zunehmend zum Einsatz und feierte zuletzt auch sein Debüt in der Champions League gegen Manchester City.

Borussia Dortmund, News: Köln beschäftigt sich mit Ex-BVB-Trainer Peter Stöger

Der 1. FC Köln beschäftigt sich offenbar mit einer Rückkehr des ehemaligen BVB-Trainers Peter Stöger zur neuen Saison. Wie die Sport Bild am Mittwoch berichtete, soll der Österreicher dem FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in einem Telefonat seine grundsätzliche Bereitschaft für ein zweites Engagement gegeben haben - auch im Falle eines Abstieges in die 2. Bundesliga.

Stöger (55) hatte den FC bereits von 2013 bis 2017 mit Erfolg trainiert. Neben dem Aufstieg 2014 stach vor allem der Einzug in die Europa League 2017 heraus. Momentan ist Stöger beim österreichischen Traditionsklub Austria Wien tätig, wo er jedoch kürzlich seinen Abschied im Sommer angekündigt hatte.

Köln ist seit der Trennung von Markus Gisdol auf der Suche nach einem neuen Trainer. Interimsmäßig betreut derzeit Friedhelm Funkel den Tabellenvorletzten.

Quelle : SID

Borussia Dortmund, News: BVB-Angreifer Jadon Sancho vor Comeback gegen Union Berlin

Der englische Nationalspieler Jadon Sancho steht am Mittwoch (20.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen Union Berlin vor seinem Comeback beim Bundesligisten Borussia Dortmund.

"Er macht auf uns einen sehr guten Eindruck, er möchte auf jeden Fall spielen", sagte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Der 21-jährige Sancho, der mit einem Muskelbündelriss wochenlang ausgefallen war, hatte am Montag das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. "Es ist nicht wichtig, dass er schnell zurückkommt, sondern dass er uns auch lange erhalten bleibt", betonte der BVB-Coach und will Vorsicht walten lassen. Hingegen wird Thomas Delaney gegen Union ausfallen, so Terzic.

Der Dortmunder Trainer hat großen Respekt vor den Eisernen. "Es ist nicht leicht, gegen Berlin zu spielen, sie absolvieren eine fantastische Saison. Sie sind sehr schwer zu schlagen, es wird ein harter Kampf am Mittwoch", meinte Terzic.

Ein dickes Lob hat er für Gäste-Profi Max Kruse parat. "Ich finde Max Kruse super, ist ein herausragend guter Spieler. Was Max Kruse auszeichnet, ist die Torgefahr und die Vision, die er ausstrahlt. Er hat eine sehr freie Rolle, er kann aus allen Positionen Torgefahr entwickeln", so der Borussia-Trainer. Man sei aber guter Dinge, "dass er das Mittwoch nicht so zeigen kann".

