BVB, News und Gerüchte: Flick wollte Borussia-Star zu Bayern holen, Ex-Spieler Barrios leidet unter Herzproblemen - alle Infos zu Dortmund heute

Dortmunds ehemaliger Spieler Barrios leidet an den Folgen von Covid-19 und Flick wollte wohl einen BVB-Star. Alle News zur Borussia heute.

Der BVB am Freitag. Alle News, Gerüchte und Informationen rund um Borussia Dortmund von heute gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage bei den Dortmundern könnt Ihr hier nachlesen.

Ex-BVB-Spieler Lucas Barrios leidet unter Herzproblemen

Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund Lucas Barrios leidet unter einer leichten Herzmuskelentzündung. Das verkündete sein aktueller Klub Gimnasia y Esgrima La Plata aus Argentinien. Ursache ist eine zweimalige Erkrankung des 36-jährigen Stürmers an Covid-19.

Barrios sagte ESPN : "Ich bin jetzt in der Situation, die offensichtlich nicht schön ist und ich wünsche niemandem, dass er sie auch durchleben muss. Am wichtigsten ist, dass ich mich erhole und bald wieder verfügbar bin." Wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar. "Dies ist das zweite Mal, dass COVID-19 mich erwischt hat. Ich hatte Antikörper und alles, aber der Virus packte mich trotzdem", so Barrios.

Der Stürmer spielte von 2009 bis 2012 für Dortmund und gewann in dieser Zeit zwei Meistertitel und einmal den DFB-Pokal. In 102 Spielen für Dortmund erzielte er 49 Tore.

BVB, Gerücht: Hansi Flick wollte Emre Can zum FC Bayern holen

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern wollte Nationalspieler Emre Can von Borussia Dortmund vor der laufenden Saison offenbar gerne nach München zurückholen. Das geht jedenfalls aus dem Bild -Podcast "Bayern-Insider" hervor.

Can, der bereits von 2009 bis 2013 für den deutschen Rekordmeister auflief und dort sein Profidebüt feierte, war jedoch nicht der einzige deutsche Spieler auf Flicks Liste.

Demnach setzte sich der 56-Jährige auch für Arne Maier (aktuell von Hertha BSC an Arminia Bielefeld verliehen) und Max Meyer (wechselte im Winter von Crystal Palace zum 1. FC Köln) ein, Bayern-intern seien diese Forderungen aufgrund sportlicher Zweifel jedoch allesamt abgelehnt worden.

Im Zuge von Flicks Bekanntgabe, dass er den FCB zum Saisonende verlassen will, wurde immer wieder von Alleingängen des Chefcoachs in Sachen Spielertransfers berichtet. So soll er beispielsweise Mario Götze, Timo Werner und Benjamin Henrichs vor der Spielzeit telefonisch kontaktiert haben, was bei den Verantwortlichen in München nicht gut angekommen sei .

VIDEO-Highlights, Bundesliga: BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin 2:0

BVB: Sondertrikot avanciert zum Verkaufsschlager

Das von Borussia Dortmund beim Heimspiel gegen Werder Bremen getragene Sondertrikot, das an die erfolgreichen 1990er Jahre erinnern sollte, wurde zum Verkaufsschlager. Am Sonntag waren im Online-Shop bereits nach wenigen Stunden die ursprünglich 50.000 angebotenen Trikots vergriffen. Deshalb verlängerte Dortmund die Aktion und bietet nun bis nächsten Samstag um 19.09 Uhr weitere Exemplare an.

𝙎𝙤𝙣𝙙𝙚𝙧𝙩𝙧𝙞𝙠𝙤𝙩-𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚



Unser #NULLN90N -Trikot ist ab morgen wieder online bestellbar!



Alle Infos 👉 https://t.co/Umw3RDg0Y3 — Borussia Dortmund (@BVB) April 20, 2021

Zu kaufen gibt es das Sondertrikot nicht nur mit Rückennummern und Namen aktueller Spieler, sondern auch von Klublegenden aus den 1990er Jahren. Am gefragtesten ist einem Bericht der Bild zufolge Kapitän Marco Reus, gefolgt von Erling Haaland. In den Top 10 sollen sich mit dem heutigen Sportdirektor Michael Zorc, Karl-Heinz Riedle und dem heutigen Direktor des Nachwuchsleistungszentrums Lars Ricken aber auch drei Legenden befinden.

"Es freut uns besonders, dass nicht nur die Trikots unserer aktuellen Spieler, sondern auch die der Helden so gefragt sind. Daran erkennt man die tiefe und langjährige Verbundenheit unserer Fans, die die Dortmund-DNA seit Jahrzehnten schon in sich tragen", sagte Geschäftsführer Carsten Cramer der Bild .

