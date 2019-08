Supercup 2019 kostenlos im LIVESTREAM: BVB vs. FC Bayern München mit dem DAZN-Gratismonat

Borussia Dortmund vs. FC Bayern im deutschen Supercup. Goal liefert alle Informationen rund um den LIVESTREAM von DAZN, der das Spiel gratis zeigt.

Die neue Saison 2019/20 beginnt gleich mal wieder mit dem deutschen "Clasico": empfängt als Vizemeister der vergangenen Saison Meister und Pokalsieger Bayern München zum Supercup. Anpfiff ist am Samstagabend um 20.30 Uhr.

In der vergangenen Saison war der BVB lange Zeit Tabellenführer in der , ehe die Bayern nach der Winterpause die Handbremse lösten und in einer bemerkenswerten Aufholjagd doch noch Deutscher Meister wurden.

Im deutschen Pokalwettbewerb scheiterte der BVB im Februar an Werder Bremen, gegen das der deutsche Rekordmeister schließlich im Halbfinale gewann. Durch ein 3:0 gegen RB Leipzig sicherte sich das Team von Niko Kovac schlussendlich das Double.

Auf dem Transfermarkt war vor allen Dingen Schwarz-Gelb bislang tätig. Mit Mats Hummels, Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt schnappte sich Dortmund vier echte Verstärkungen. Die Bayern dagegen konnten bislang nur Lucas Hernandez als echten Hammer-Neuzugang präsentieren.

Am Samstagabend kommt es im Signal Iduna Park zum ersten Aufeinandertreffen dieser Spielzeit - und gleich geht es auch um einen Titel.

BVB vs. heute kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen: Goal verrät, wie Ihr gratis mit dabei seid, wenn die Münchner im Signal Iduna Park aufkreuzen.

BVB vs. FC Bayern München: Den Supercup 2019 heute kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen

Es ist wieder Zeit für den deutschen Supercup, der traditionell vor Saisonstart in der Bundesliga ausgetragen wird. BVB vs. FC Bayern München wird dabei live und kostenlos im Stream des Ismaninger Streamingdienstes DAZN zu sehen sein.

Das funktioniert deswegen, weil DAZN jedem seiner Neukunden einen Gratismonat schenkt und somit die Kosten in den ersten 30 Tagen gleich Null sind.

BVB vs. FC Bayern München heute kostenlos im LIVESTREAM von DAZN sehen: Hier den Gratismonat holen

BVB vs. FC Bayern im LIVESTREAM bei DAZN sehen, das geht mit nur wenigen Klicks. Der große Vorteil von DAZN ist: Der Sender zeigt / überträgt nicht nur den Supercup 2019, was bedeutet, dass Ihr mit dem Gratismonat noch vieles mehr streamen könnt.

Alle Events, die in der Woche zu sehen sind, könnt Ihr im stets aktuellen LIVESTREAM-Programm einsehen. Seit dieser Saison zeigt / überträgt der Sender auch ausgewählte Bundesligaspiele live im Stream. Welche, das erfahrt Ihr hier. Weiter gibt es natürlich die Champions League im LIVESTREAM.

BVB vs. FC Bayern wird ab 20.30 Uhr live und in voller Länge bei DAZN gezeigt. Ab 20 Uhr beginnen die Vorberichte. Jan Platte, Ralph Gunesch und Alex Schlüter sind Euer DAZN-Trio, das Euch mit den wichtigsten Infos zur Begegnung versorgt. Die vollen 90 Minuten gibt es nach den Vorberichten live.

Nam dem kostenlosen Probemonat kann für nur 11,99 Euro/Monat weiter europäischer Spitzenfußball live angeschaut werden. Hinzu kommen auch noch Events anderer Sportarten - Tennis, Darts, Handball, NBA, NFL, Baseball, usw. sind ebenfalls beim Dienst zu sehen. Zudem hat DAZN erst kürzlich sein Programm nochmals erweitert.

BVB vs. FC Bayern München heute kostenlos im LIVESTREAM sehen: Die App von DAZN

Wir haben im Abschnitt oben also erfahren, dass BVB vs. FC Bayern München heute Abend live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen wird. Das Ganze geht kostenlos, mit dem Gratismonat, den jeder Neukunde erhält.

Doch nun fragen sich alle Fans eines der beiden deutsche Top-Klubs, wie sie die Begegnung dann anschauen können. In den nächsten Zeilen erfahrt Ihr es.

BVB vs. FC Bayern München heute kostenlos im LIVESTREAM sehen: Welche Geräte?

Der LIVESTREAM zu BVB vs. FC Bayern München von DAZN kann über verschiedene Geräte geöffnet werden: Laptop, Amazon Fire TV-Stick, Playstation 4, Smartphone, Tablet mit Android (Google Play Store), PC oder ein Gerät von Apple (App-Store) - DAZN ist mit nahezu allen technischen Geräten kopplungsfähig.

Alle Eure Geräte sollten nach Möglichkeit auch mit dem Internet verbunden sein, sonst wird es schwer, den LIVESTREAM BVB vs. Bayern München zu sehen. Auf dem Laptop oder dem PC könnt Ihr die Seite von DAZN auch ganz einfach und ohne Schnörkel öffnen, via App funktioniert das aber ebenso.

Wie genau Ihr Euch bei DAZN anmeldet, erfahrt Ihr in dieser Anleitung.

