Welche neuen Wettbewerbe laufen im LIVE-STREAM bei DAZN? Was zeigt der Streamingdienst alles? Die Infos zum Livesport-Angebot

DAZN hat sich ein neues Rechtepaket gesichert. Goal verrät, welche Wettbewerbe künftig im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt / übertragen werden.

Das kommt überraschend: Der Streamingdienst DAZN geht zum 1. August 2019 eine Kooperation mit dem TV-Sender Eurosport ein, der seine Rechte für die Übertragung von Sportevents an den Ismaninger Sender abtritt.

Bislang war DAZN in Sachen nur befugt, die Highlights der 1. und 2. Liga zu zeigen, jedoch aber keine Live-Events. Das ändert sich nun.

Welche neuen Wettbewerbe laufen im LIVE-STREAM bei DAZN? Goal liefert eine Übersicht über die Sportarten, die DAZN ab 1. August ebenfalls live im Stream offeriert.

Welche neuen Wettbewerbe laufen im LIVE-STREAM bei DAZN?

DAZN hat eine Sublizenz für die Übertragung der Sportarten erworben, die eigentlich bei Eurosport live im TV oder im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

Ab dem 1. August 2019 darf DAZN also neue Wettbewerbe ausstrahlen, die bislang nicht im Programm des Streamingdienstes aus Ismaning verankert waren.

Mit dabei sind echte Kracher, die bei den Kunden von DAZN sicher Lust auf mehr wecken.

Aufgrund der Aufstockung des LIVE-STREAM-Programms erhöht sich der Monatspreis für DAZN von bislang 9,99 Euro auf 11,99 Euro. Für alle Fans, die weiter nur zehn Euro bezahlen wollen, gibt es die Möglichkeit, ein Jahresabonnement in Höhe von 119,99 Euro zu erwerben. Den Gratismonat gibt es weiter!

In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr, welche neuen Wettbewerbe künftig live im Stream von DAZN zu sehen sein werden.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Die Bundesliga kommt ab sofort live im Stream bei DAZN. Der Streamingdienst übernimmt die Sendezeiten von Eurosport, überträgt also Freitagsspiele, Sonntagsspiele um 13.30 Uhr und Montagsspiele in voller Länge.

Zudem bleibt der Sender auch seiner Berichterstattung zu den Highlights der 1. und treu.

Wollt Ihr wissen, welche Begegnungen bereits terminiert sind und damit in voller Länge auf DAZN laufen, lest Ihr in unserem separaten Artikel nach.

Darauf freuen wir uns riesig: Wir zeigen ab dieser Saison 40 Bundesliga-Spiele inklusive Relegation und Supercup live. @Bundesliga_DE pic.twitter.com/1KAAPyCrWd — DAZN DE (@DAZN_DE) 18. Juli 2019

Grand-Slam-Tennis im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Bislang war DAZN in Sachen Tennis-Berichterstattung weit hinten dran, da man nur ausgewählte Herrenturniere der ATP-Tour und eine Vielzahl an WTA-Turnieren live im Stream zeigte.

Das ändert sich jetzt: Durch die Kooperation mit Eurosport kommen drei der vier Grand Slams im LIVE-STREAM bei DAZN. Während Sky weiter die Rechte an Wimbledon hält, werden die Australian Open, Roland Garros und die US-Open künftig im LIVE-STREAM zu sehen sein.

Die Olympischen Spiele 2020 im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Ein weiteres Highlight des Sommers kommt ebenfalls im LIVE-STREAM von DAZN: Olympia! Die Olympischen Spiele 2020 sollen vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 in Tokio stattfinden und ihren Platz im Programm von DAZN finden.

Wintersport im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Da Eurosport vor allem in den Wintermonaten - wenn die Bundesliga Pause macht - live vor Ort war, wenn Wintersport auf dem Programmkalender stand, wird dies nun bei DAZN ebenfalls der Fall sein. Der Streamingdienst überträgt verschiedene Wintersportarten live im Stream. Dazu gehören unter anderem:

FIS Ski Alpine Weltcup

Vierschanzentournee

Biathlon-Weltcup

Radsport, FIA Formel E uvm. im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Zu guter Letzt hat der Streamingsender aus dem Münchner Norden auch noch Radsport (Tour de France) und die FIA Formel E im Programm.

Hier geht's zum stets aktuellen DAZN-Programm!