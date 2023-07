Ein Bundesligist darf in der Conference League spielen. Welchen Platz muss er dafür in der Tabelle belegen?

Die Europa Conference League ist der jüngste und kleinste der drei UEFA-Europapokalwettbewerbe. Er wurde erst zur Saison 2021/22 ins Leben gerufen, um auch Vereinen aus kleineren Nationen die Möglichkeit zu bieten, in einem internationalen Wettbewerb zu spielen.

Das Abschneiden der Bundesligisten war bisher sehr überschaubar. Sowohl Union Berlin (2021/22) als auch der 1. FC Köln (2022/23) überstanden die Gruppenphase nicht.

In der kommenden Spielzeit (2023/24) vertritt Eintracht Frankfurt die Bundesliga in der Conference League.

Die Conference League ist ein noch sehr junger europäischer Wettbewerb. Welchen Tabellenplatz muss ein Bundesligist belegen, um dabei zu sein? Die Antwort darauf hat GOAL.

Bundesliga: Welcher Platz ist für die Conference League qualifiziert?

Gemäß den Vorgaben der UEFA durch die UEFA-Fünfjahreswertung stehen der Bundesliga vier Plätze in der Gruppenphase der Champions League (Platz eins bis vier der Vorsaison), einer in der Gruppenphase der Europa League (Platz fünf) und einer in den Playoffs der Conference League (Platz sechs) zu. Zusätzlich darf der Sieger des DFB-Pokals in der Gruppenphase der Europa League starten. Dementsprechend ist normalerweise der Bundesligist für die Conference League qualifiziert, der die Bundesliga als Sechster abschließt. Das wäre Bayer Leverkusen gewesen.

Da sich Pokalsieger RB Leipzig aber über die Liga für die Champions League qualifiziert hat, rückt Leverkusen in die Europa League auf. Und der Platz von Bayer 04 in der Conference League geht an den letztjährigen Tabellensiebten Eintracht Frankfurt.

Zusammengefasst: Grundsätzlich qualifiziert sich der Sechste aus der Bundesliga für die Conference League. Ist der Pokalsieger über die Liga (Platz eins bis sechs) für den internationalen Wettbewerb qualifiziert, reicht aber schon Platz sieben für die Qualifikation zur Conference League. Wäre beispielsweise im Vorjahr der FC Augsburg (15. in der Bundesliga) Pokalsieger geworden, hätte Leverkusen in der Conference League spielen müssen und Frankfurt gar nicht europäisch gespielt.

Conference League: Wann und wo findet das Finale 2024 statt?

Die UEFA vergab das Finale der Conference League 2024 nach Athen. Es findet am 29. Mai im Agia-Sofia-Stadion statt.

Conference League: Die bisherigen Sieger