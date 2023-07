Conference League: In welchem Stadion findet das Finale 2024 statt?

Es ist der kleinste der drei Klub-Titel, die man in Europa gewinnen kann, doch das dürfte dem Sieger egal sein. Wo findet das Finale 2024 statt?

Die Europa Conference League ist der jüngste und kleinste der drei UEFA-Europapokalwettbewerbe. Erst zum dritten Mal wird in der Saison 2023/24 der Titel vergeben. Im Vergleich dazu: Die Champions League, nicht zu Unrecht als die "Königsklasse" bezeichnet, gibt es schon seit mehr als 30 Jahren. Und die Europa League als Nachfolge-Wettbewerb des UEFA-Pokals existiert seit der Saison 2009/10.

Die drei großen Sieger der vergangenen Spielzeit heißen Manchester City (Champions League), FC Sevilla (Europa League) und West Ham United (Europa Conference League). Sie sicherten sich die europäischen Titel, die natürlich in der anstehenden Saison auch vergeben werden.

In der Europa Conference League wird der dritte Sieger gesucht. Wo aber findet das Endspiel der Saison 2023/24 statt? GOAL liefert Euch die Antwort!

Das war das Conference-League-Finale 2023

Im Endspiel der Conference standen sich in der Fortuna Arena in Prag West Ham United und die Fiorentina gegenüber. Vor der Pause gab es nicht viele Chancen, der Aufreger des Durchgangs war ein Becherwurf durch einen englischen Fan, der Fiorentinas Cristiano Biraghi am Kopf traf.

Getty Images

In der zweiten Halbzeit ging West Ham durch einen umstrittenen Handelfmeter in Führung, den Said Benrahma verwandelte (62.). Die Antwort der Italiener folgte aber prompt: Fünf Minuten später glich Giacomo Bonaventura aus (67.). In der Schlussphase hatten beide Mannschaften die Gelegenheiten, die Partie für sich zu entscheiden - aber nur eine traf: Jarrod Bowen machte in der 90. Minute das 2:1 für die Hammers.

Die bisherigen Sieger in der Europa Conference League

2022 AS Rom 2023 West Ham

Wo findet das Conference-League-Finale 2024 statt?

Die UEFA gab am 28. Juni 2023 den Austragungsort des Finales der Europa Conference League 2024 bekannt. Dabei handelt es sich um das Agia-Sofia-Stadion in Griechenlands Hauptstadt Athen.

Alle Fußball-Fans, die noch nie von dieser Arena gehört haben, sind entschuldigt: Das Stadium, in dem AEK Athen spielt, wurde erst im September 2022 eröffnet.

Es bietet Platz für 32.500 Fans.

Das Finale der Europa Conference League findet dort am 29. Mai 2024 statt.