Die Conference League ist der drittwichtigste Vereinswettbewerb Europas. Seit wann gibt es ihn eigentlich?

Am Mittwochabend bestreiten West Ham United und die Fiorentina in der Eden Arena von Prag das Finale der UEFA Conference League. Dabei wird der Gewinner des dritthöchsten Wettbewerbs in Europas Klubfußball gesucht.

Die Conference League ist hinter der Champions League und der Europa League die Nummer drei der UEFA. Sie ist außerdem der mit Abstand jüngste europäische Wettbewerb.

GOAL erklärt, seit wann es die Conference League gibt.

Seit wann gibt es die Conference League?

Die Conference League wurde von der UEFA zur Saison 2021/22 aus der Taufe gehoben. Hintergrund der Gründung des neuen Wettbewerbs war eine Verkleinerung der Teilnehmerzahl in der Europa League. Statt 48 gingen dort fortan nur noch 32 Mannschaften an den Start.

Mannschaften, deren Länder in der Fünfjahreswertung schlechter als Rang 15 platziert waren, konnten nicht mehr an der Europa League teilnehmen. Also schuf die UEFA einen Wettbewerb, der vor allem für kleinere Länder attraktiv sein sollte.

An der Conference League nehmen ebenfalls 32 Vereine teil. Während einer Saison werden 141 Spiele absolviert, bis der Gewinner feststeht.

Wer gewann bisher die Conference League?

Erster und bisher einziger Gewinner der Conference League ist die AS Roma. Sie gewann das Finale im Mai 2025 gegen Feyenoord Rotterdam mit 1:0.

Der heutige Galatasaray-Profi Nicolò Zaniolo erzielte in Tirana (Albanien) das Siegtor für die von José Mourinho trainierten Italiener.