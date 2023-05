Die UEFA-Fünfjahreswertung: Wie funktioniert sie, wie ist der aktuelle Stand?

Wenn es um den Europapokal geht, ist immer wieder von der Fünfjahreswertung die Rede. Was ist das genau? Und was wird damit bestimmt?

Die Teilnahme am Europapokal ist für die Top-Teams, nicht nur in der Bundesliga, in einer Saison meist das große Ziel. Egal ob Champions League, Europa League oder Europa Conference League: Im Vergleich mit den Mannschaften aus den anderen Ländern kann man nicht nur die großen Titel einsammeln, sondern auch richtig viel Geld verdienen.

Im Zusammenhang mit der Qualifikation für diese Wettbewerbe geht es auch oft um die UEFA-Fünfjahreswertung.

Doch was ist das genau, wie funktioniert sie - und wie sieht der aktuelle Stand dort aus? Wir klären in diesem Text auf!

Was ist die UEFA-Fünfjahreswertung?

Früher war es einfach, wenn es um die Besetzung des Teilnehmerfelds im Europapokal ging: Der Champion trat im Europapokal der Landesmeister an, für die Pokalsieger gab es ebenfalls einen eigenen Wettbewerb - und die nächstbesten Teams durften in der darauffolgenden Saison im UEFA-Cup ran.

Ab der Saison 1997/98 nahmen jedoch nicht mehr nur die Meister an der Champions League teil, sondern auch die in der Vorsaison dahinter platzierten Teams der großen Nationen hatten die Möglichkeit, in der Königsklasse aufzulaufen. Den Europapokal der Pokalsieger gab es nicht mehr - und diese Umstrukturierungen nahm die UEFA zum Anlass, die Vergabe der Startplätze der europäischen Wettbewerbe neu zu regeln: Die Fünfjahreswertung wurde eingeführt.

Die Fünfjahreswertung ist eine Rangliste, in der die Erfolge der Starter der einzelnen Landesverbände in den abgelaufenen fünf Europapokal-Spielzeiten auftauchen. Für die Resultate in Champions League, Europa League und Europa Conference League gibt es Punkte sowie weitere Bonuszähler für das Erreichen der weiteren Runde.

Die Gesamtpunktzahl wird dann durch die Anzahl der teilnehmenden Teams eines jeden Landesverbandes geteilt - und fertig ist die Fünfjahreswertung.

Wozu dient die UEFA-Fünfjahreswertung?

Und wofür das Ganze? Anhand der UEFA-Fünfjahreswertung wird die Anzahl der Startplätze für die kommende Saison für Champions League, Europa League und Europa Conference League bestimmt. Dabei gilt der Grundsatz: Je erfolgreicher ein Land abschneidet, desto mehr Klubs aus diesem Land dürfen an den lukrativen Wettbewerben teilnehmen.

Die Vergabe der Startplätze:

Platz Champions League (Gruppenphase / Quali) Europa League Europa Conference League 1 - 4 4 (4 / 0) 2 1 5 3 (2 / 1) 2 1 6 3 (2 / 1) 1 2 7 - 10 2 (1 / 1) 1 2 11 - 15 2 (0 / 2) 1 2 16 - 50 1 (0 / 1) 0 3 51 - 55 1 (0 / 1) 0 2

UEFA-Fünfjahreswertung: Wie ist der aktuelle Stand?

Der aktuelle Stand der Fünfjahreswertung gilt immer für die kommende Saison. Die Punkte, die nun beispielsweise in der Spielzeit 2022/23 gesammelt werden, tauchen erst in der Berechnung für die Startplätze für die Saison 2024/25 auf. Damit können die Klubs immer schon zum Saisonstart sicher sein, welcher Platz in der Endabrechnung für die Teilnahme am entsprechenden Wettbewerb reicht - und welcher nicht mehr.

Hier ist der aktuelle Stand (nur die Top 20):