Ist Bayer Leverkusen schon mal Meister in der Bundesliga geworden?

Leverkusen führt die Bundesliga-Tabelle an und hat damit beste Karten auf den Titel. Ist Bayer schon mal Meister geworden?

Bayer Leverkusen ist in der Bundesliga das Team der Saison. Bis weit nach der Winterpause marschierte die Werkself ohne Niederlage durch die Spieltage, deshalb ist es keine große Überraschung, dass Bayer die Tabelle anführt - noch vor dem FC Bayern München, der in den vergangenen Jahren in Deutschland das Maß aller Dinge war.

Als Spitzenreiter hat Leverkusen die besten Karten, auch am Ende der Saison jubeln zu dürfen - über den Gewinn der Meisterschaft. Die meisten Fans in Deutschland dürften wissen, dass zuletzt der FC Bayern eine ungekannte Titelserie in der Liga hinlegte. Davor war Jürgen Klopp mit Borussia Dortmund, der dem Rekordmeister die Schale streitig machen konnte.

Aber ist Bayer Leverkusen auch schon einmal in seiner Klub-Geschichte Meister geworden oder wäre es unter Trainer Xabi Alonso die Premiere für den Verein?

Hier klären wir diese Frage und zeigen Euch, wie oft Bayer Leverkusen schon den Bundesliga-Titel gefeiert hat!