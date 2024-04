Spielt der FCK (Kaiserslautern) nächste Saison Europa League, wenn Bayer Leverkusen ins DFB-Pokalfinale kommt?

Der 1. FC Kaiserslautern hat das Finale des DFB-Pokals erreicht. Genügt das vielleicht schon für den Einzug in die Europa League?

Trainerlegende Friedhelm Funkel hat den 1. FC Kaiserslautern ins Endspiel des DFB-Pokals geführt! Im Halbfinale setzte sich der FCK am Dienstagabend mit 2:0 bei Drittligist und Sensationsteam Saarbrücken durch.

Marlon Ritter sorgte in der 53. Minute per Kopf für die Führung. In der 75. Minute gelang Almamy Touré dann die Vorentscheidung und der Treffer zum Endstand.

Viele Fans der Lauterer fragen sich nun natürlich: Was passiert eigentlich, wenn Bayer Leverkusen am Mittwoch im zweiten Halbfinale gegen Düsseldorf gewinnt und Endspielgegner des FCK wird? Spielt Kaiserslautern dann schon sicher nächste Saison in der Europa League?