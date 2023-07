Bundesliga: Wie viele Startplätze für die Champions League gibt es?

Die besten Teams der nationalen Ligen spielen stets in der Champions League. Wie viele Klubs aus der Bundesliga qualifizieren sich?

Jedes Jahr, wenn es auf die Zielgeraden der Saison geht, stellt sich immer auch die Frage: Wer schafft es in die Champions League?

Der Meister ist dabei, klar. Aber es spielen ja auch noch weitere deutsche Vereine in der Champions League mit.

Wie viele Startplätze die Bundesliga für die Königsklasse hat, könnt Ihr hier bei GOAL nachlesen.

Wie viele Champions-League-Plätze gibt es in der Bundesliga?

Die Bundesliga hat derzeit vier direkte Startplätze in der Champions League. Das bedeutet, dass die ersten vier Teams der Tabelle automatisch in der darauffolgenden Saison in der Königsklasse spielen. In die Qualifikation muss kein Verein.

Wie viele CL-Plätze eine Liga hat, legt die UEFA-Fünfjahreswertung fest. Darin werden die Ergebnisse der vergangenen fünf Spielzeiten in den Europapokalen abgebildet und anhand dessen wird ein Ranking erstellt. Die ersten vier Nationen dieses Rankings erhalten vier direkte Startplätze in der Champions League. Deutschland liegt dort derzeit auf Rang drei hinter Spanien und England und knapp vor Italien.

Getty

LaLiga, Premier League, Bundesliga und Serie A haben also sicher vier Mannschaften in der Champions League.

Champions League: Warum waren in der Saison 2022/23 fünf deutsche Mannschaften dabei?

Das lag daran, dass Eintracht Frankfurt in der Saison 2021/22 die Europa League gewonnen hatte.

Die Hessen hatten sich über die Bundesliga zwar nicht für die Champions League qualifiziert, als Europa-League-Sieger erhält man aber automatisch einen CL-Startplatz für die darauffolgende Spielzeit.

Getty Images

Daher durfte Frankfurt zusätzlich zu den vier über die Bundesliga qualifizierten Mannschaften Champions League spielen.

UEFA-Fünfjahreswertung und CL-Startplätze