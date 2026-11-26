So seht Ihr Brest gegen Paris FC mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo Geoblocking greifen könnte? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte besitzt.

Anmelden & Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollständigen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 27. Nov. 2026 - 14:45 Stade Francis le Blé

Brest empfängt Paris FC im Stade Francis Le Ble zu einem Ligue-1-Duell zweier Mannschaften, die zuletzt gut in Form waren.

Die Mannschaft von Julien Lachuer hat drei ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Zuletzt gab es am 21. November einen 1:0-Auswärtssieg in Straßburg. Damit baute sie ihre Serie auf drei Siege in Folge ohne Gegentor aus.

Brest steht auf Tabellenplatz sechs und wirkte in der Defensive gut organisiert. Lyon und Lorient wurden bereits in diesem Monat jeweils mit 2:0 geschlagen.

Paris FC ist sogar noch besser in Form. Die Mannschaft von Liam Rosenior liegt nach einem 4:0-Heimsieg gegen Angers am 22. November auf Platz zwei der Ligue 1.

Zuvor hatte Paris FC auswärts gegen Auxerre und zu Hause gegen Monaco gewonnen. Die Gäste haben damit drei Siege in Folge eingefahren. Zudem haben sie viele Tore erzielt, darunter vier beim 4:3-Erfolg gegen Rennes im Oktober.

Beim letzten Aufeinandertreffen im Mai schlug Paris FC Brest mit 4:0. Das verleiht der Partie für die Gastgeber zusätzliche Brisanz. Hier erfahrt Ihr alles darüber, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Brest gegen Paris FC liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber feststehen.

Team-News und Kader