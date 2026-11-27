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Der nächste Streich: Real Madrid bringt die vierte Vertragsverlängerung innerhalb weniger Tage unter Dach und Fach.

Mittelfeldspieler Brahim Diaz hat seinen Vertrag beim spanischen Spitzenverein Real Madrid verlängert. Die Königlichen teilten am Freitag offiziell mit, dass der marokkanische Nationalspieler ein neues Arbeitspapier unterzeichnet habe, das ihn bis 2031 an den Klub bindet. Diaz' alter Kontrakt lief nach dieser Spielzeit aus. Diaz' Ausstiegsklausel, die in Spanien Pflicht ist, wurde auf eine Milliarde Euro festgesetzt.

Mit seiner Verlängerung befindet sich der 27-Jährige in guter Gesellschaft: In der vergangenen Woche hatten bereits drei Mannschaftskameraden neue Verträge unterschrieben. Zunächst war Edeltechniker Arda Güler (21) dran. Der Türke bleibt bis 2032. Das gilt auch für Mittelfeldabräumer Aurelien Tchouameni (26), dessen Verbleib einen Tag später bestätigt wurde. Dritter im Bunde war Keeper Thibaut Courtois (34). Der belgische Routinier unterzeichnete bis 2028.

Geplant ist außerdem, dass Jude Bellingham (23) langfristig gebunden werden soll: Dem Engländer winkt dabei laut Medienberichten ein horrendes Jahresgehalt, das ihn zu einem der Top-Verdiener in Europa macht.

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Wie teuer war Brahim Diaz bei seinem Wechsel zu Real Madrid?

Diaz wurde derweil in den Jugendabteilungen des FC Malaga und von Manchester City ausgebildet. Im Januar 2019 wechselte er für 17 Millionen Euro Ablöse zu Real. Dort schaffte er den Durchbruch nicht und wechselte im Sommer 2020 für insgesamt drei Jahre auf Leihbasis zur AC Mailand. Seit seiner Rückkehr ist er fester Bestandteil im Profikader der Blancos und gilt als wichtiger Ergänzungsspieler.

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In dieser Saison absolvierte Diaz unter dem neuen Cheftrainer Jose Mourinho zehn Einsätze, davon aber noch keinen über die volle Distanz. Bemerkenswert dabei: In allen vier Champions-League-Einsätzen lieferte der vielseitig einsetzbare Flügelstürmer jeweils seinen Assist.

Getty Images

Insgesamt steht der 36-fache marokkanische Nationalspieler bei 56 Scorerpunkten in 173 Partien für Real (22 Tore, 34 Assists). Er gewann mit dem Hauptstadtklub unter anderem zwei spanische Meisterschaften und die Champions League.