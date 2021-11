Boxen live im TV und LIVE-STREAM: Munguia vs. Rosado heute - so wird der Kampf übertragen

Nächster epischer Showdown in der Boxwelt: In der Mittelgewichtsklasse trifft heute der Mexikaner Jaime Munguia auf den Amerikaner Gabriel Rosado. Los geht es in Anaheim in Kalifornien in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen drei Uhr deutscher Zeit.

Die Welt des Kampfsports ist aktuell wohl so spannend wie selten zuvor: Während Tyson Fury die epische Trilogie gegen Deontay Wilder mit einem Sieg beenden konnte, hat der britische Superstar Anthony Joshua eine herbe Niederlage gegen Oleksandr Usyk hinnehmen müssen.

Nicht nur bei den Schwergewichtlern, auch im Mittelgewicht geht es natürlich heiß her – den Beweis dafür werden wir heute Nacht LIVE verfolgen dürfen: Wenn Jaime Munguia auf Gabriel Rosado treffen wird, liegen gleich zehn Jahre Altersunterschied dazwischen!

Rosado ist laut den Buchmacher:innen der Underdog, so oder so erwartet uns aber ein spannender Fight! Goal erklärt in diesem Artikel alles Wissenswerte rund um den Kampf im Ring.

Munguia vs. Rosado heute im LIVE-STREAM: So wird Boxen im Internet übertragen

37 Siege, null Niederlagen: Die Bilanz von Jaime Munguia kann sich mehr als nur sehen lassen! Es verwundert also wenig, dass die Quoten auf den Mexikaner relativ niedrig sind, schließlich sehen die meisten Buchmacher:innen in ihm den Favoriten!

Dass der Fight so oder so spannend und interessant wird, steht fest – allerdings gibt es noch weitere Fragen, die es zu klären gilt: Welcher TV-Sender oder Streamingdienst überträgt in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Fight zwischen Munguia und Rosado?

Boxen heute LIVE auf DAZN: So wird Munguia vs. Rosado übertragen

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, die heute Nacht den Kampf sehen möchten:

DAZN überträgt den ganzen Spaß LIVE! Wir blicken also in den nächsten Abschnitten erst einmal auf die Übertragung im LIVE-STREAM, bevor wir uns weiter unten mit der TV-Übertragung beschäftigen.

DAZN ist ein Streamingdienst, welcher seit 2016 auf dem deutschen Markt aktiv ist und in sehr kurzer Zeit ein bemerkenswertes Angebot aufbauen konnte. Mittlerweile ist die schwarz-weiße Plattform die wohl größte und beliebteste im Land, wenn es darum geht, Sportinhalte zu verfolgen.

Munguia vs. Rosado: So günstig ist das DAZN-Abonnement

Bis vor kurzem gab es bei DAZN sogar ein ganz besonderes Angebot, mit welchem man das Programm kostenlos sehen konnte: den DAZN Probemonat! Dieser ist zwar Geschichte, trotzdem sind die Preise noch so niedrig, dass man das DAZN-Abonnement abschließen kann, ohne dass man im Anschluss Bauchschmerzen bekommt.

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Tablet, Handy, Konsole, Fernseher: So seht ihr heute die Boxnacht

Dass DAZN Boxen und generell Kampfsport überträgt, ist dabei alles andere als neu: Anthony Joshua, Floyd Mayweather, Conor McGregor, Tyson Fury … Sie alle waren schon LIVE auf DAZN zu sehen!

Ein weiterer Vorteil von DAZN: Die Menge an unterschiedlichen Geräten, auf denen man das Programm LIVE verfolgen kann, ist gewaltig! Sei es auf dem Handy, dem Tablet, im Browser, an der Spielekonsole oder via internetfähigen Fernsehsendern: Irgendwie findet man immer einen Weg, das DAZN-Angebot wahrzunehmen!

Jaime Munguia vs. Gabriel Rosado: So wird Boxen im TV gezeigt

Kommen wir nun zu der Übertragung im Fernsehen, schließlich wollen viele Anhänger:innen den Fight bestimmt auf dem TV-Gerät im Wohnzimmer oder Schlafzimmer verfolgen.

Boxen heute LIVE: Wird DAZN im TV übertragen?

An dieser Stelle präsentieren wir kurz DAZN 1 und DAZN 2, denn die beiden sollten vielen Fans noch kein Begriff sein. Hiermit sind nämlich die zwei Fernsehsender von DAZN gemeint, die seit diesem Sommer LIVE Programm senden.

Zwei Haken haben diese Sender aber noch: Erstens kann man diese bisher nur via Sky oder Vodafone empfangen, und zweitens senden sie nur von 8 Uhr morgens bis Mitternacht. Genau in der Tages- beziehungsweise Nachtzeit, in welcher der Munguia-Kampf stattfindet, ist also kein Fernsehsender auf Sendung.

Boxen auf dem Fernseher sehen: So verfolgt ihr heute die Boxnacht LIVE

Auch sonst überträgt DAZN kein Programm im linearen TV, schließlich ist es ein Streamingdienst. Trotzdem gibt es aber mehrere Mittel und Wege, um den Kampf heute Nacht auf dem Flachbildschirm abzuspielen!

Zum einen kann es nämlich sein, dass im Wohnzimmer ein Smart-TV steht. Das sind Fernseher, welche einen integrierten Internetzugang haben und sich gewisse Apps herunterladen können.

Boxen LIVE im TV: So richtet ihr DAZN ein!

Auch DAZN hat eine solche App, welche auch noch kostenlos ist. Einfach herunterladen, anmelden oder registrieren (zu den gleichen Preisen wie oben genannt) und den richtigen Stream auswählen – schwieriger wird es nicht!

Der Fernseher ist kein Smart-TV, hat aber immerhin noch einen HDMI-Zugang? Dann lässt sich der ganze Spaß trotzdem bewerkstelligen: DAZN im Browser auf dem Laptop einrichten und diesen dann per HDMI-Kabel an den Fernseher verbinden – schon kann man den Fight heute Nacht LIVE und in Farbe auf dem Fernseher verfolgen!

So seht ihr heute Munguia vs. Rosado im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick