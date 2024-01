Botschaft mit vier Buchstaben: Lionel Messi gedenkt verstorbenem Franz Beckenbauer

Wie viele andere Prominente aus der Welt des Sports nahm auch Lionel Messi Abschied vom Kaiser.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat in einer Botschaft auf seinem Instagram-Account dem verstorbenen Franz Beckenbauer gedacht.

WAS WURDE GESAGT? Der argentinische Weltmeister postete am Montagabend ein Foto des "Kaisers" in seiner Instagram-Story. Dazu stellte er den Schriftzug "QEPD", welcher bei nicht-spanischsprachigen Fans schnell für Verwirrung sorgte.

"QEPD" ist eine im Spanischen jedoch sehr gängige Abkürzung für "que en paz descanse". Auf Deutsch bedeutet das soviel wie "Ruhe in Frieden".

WAS IST DER HINTERGRUND? Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben, am Montag trat seine Familie schließlich an die Öffentlichkeit. Neben Messi schickten auch viele andere Größen aus der Welt des Sports ihre Beileidsbekundungen.