Boca Juniors gegen River Plate: Alles Wissenswerte zum Superclásico

Spielvorschau: Boca Juniors gegen River Plate im Superclásico

Boca Juniors empfängt River Plate in der Liga Profesional zum wohl bedeutendsten Duell des argentinischen Vereinsfußballs. Die Mannschaft von Rodolfo Arruabarrena trifft in La Bombonera auf das Team von Leonardo Ponzio. Anstoß ist am Sonntag, 1. November, um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

Boca und River vor dem Superclásico in Topform

Boca hat drei seiner letzten vier Pflichtspiele gewonnen, darunter ein 1:0 gegen Independiente, und bleibt damit an der Spitze der Clausura-Gruppe A. Auch gegen Vasco Da Gama setzte sich Boca in der Copa Sudamericana mit 3:1 durch. River ist ebenfalls in guter Form und gewann vier seiner letzten fünf Spiele, darunter ein deutliches 3:0 gegen Belgrano. Boca-Stürmer Miguel Merentiel hat in dieser Saison zehn Tore erzielt, während River-Stürmer Angel Correa in seinen letzten beiden Einsätzen ein Tor und eine Vorlage verbuchte.

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Die Bilanz zwischen Boca und River

In den vergangenen Spielzeiten waren die Duelle der beiden Klubs eng umkämpft. Die letzten fünf Begegnungen verteilten sich auf mehrere Spielzeiten der Liga Profesional. Das jüngste Aufeinandertreffen gewann River im April 2026 zu Hause mit 1:0 gegen Boca. Im November davor hatte Boca einen 2:0-Heimsieg gefeiert.

Hitzige Atmosphäre zu erwarten

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Boca und Manchester United, Ander Herrera, bezeichnete die Atmosphäre bei einem 2:0-Heimsieg gegen River als die beste, die er je bei einem Fußballspiel erlebt habe. Auch bei dieser Ausgabe des Superclásico sind in der legendären La Bombonera wieder hitzige Duelle zu erwarten.

Personal und Kader