So seht Ihr Boca Juniors gegen Independiente Rivadavia mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Boca Juniors empfängt Independiente Rivadavia in der Liga Profesional. Spielort und Anstoßzeit stehen noch nicht fest.

Die Mannschaft von Rodolfo Arruabarrena geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Boca besiegte Atletico Mineiro am 21. November im Finale der Copa Sudamericana mit 2:0 und gewann den Wettbewerb als erstes Team zum dritten Mal.

Damit endete eine 18-jährige Wartezeit auf einen internationalen Titel. Kapitän Leandro Paredes trieb die Mannschaft nach seiner Rückkehr zu seinem Jugendverein durch den Wettbewerb. Von einem Schreckmoment wegen einer drohenden Ohnmacht nach dem Finale schien er sich schnell zu erholen.

Auch in der Liga ist Boca in starker Form. Das Team gewann seine letzten fünf Spiele, darunter jeweils mit 1:0 gegen River Plate und Defensa y Justicia, und kassierte dabei kein Gegentor.

Independiente Rivadavia unter Alfredo Berti reist mit einer durchwachseneren Bilanz an. Das Team verlor am 12. November im Supercup gegen Estudiantes und spielte in seinem letzten Ligaspiel 1:1 gegen Gimnasia Mendoza.

Bertis Mannschaft führt dennoch die Gruppe B der Apertura an und kann deshalb auch auswärts selbstbewusst antreten. Ein Sieg gegen ein Team, das gerade einen kontinentalen Titel gewonnen hat, wäre ein bemerkenswertes Ergebnis.

Hier findet Ihr alle bekannten Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zum Spiel.

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