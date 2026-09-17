Das Team des Rio-Weltmeisters unterlag CF Montreal im Halbfinal-Rückspiel mit 1:2 (0:2) und verpasste nach dem 1:1 im Hinspiel den erneuten Einzug ins Endspiel. Zuletzt hatten die Whitecaps viermal in Serie den Titel gewonnen, mit insgesamt fünf Triumphen liegen sie hinter Rekordsieger Toronto FC (acht) auf Rang zwei.

Müller hatte in der Liga am vergangenen Wochenende angeschlagen gefehlt, nachdem er am Spieltag zuvor nach einem Schlag verletzt ausgewechselt werden musste. Gegen Montreal kehrte er in die Startelf zurück, konnte aber keine entscheidenden Akzente setzen.

Im Canadian Championship kämpfen die elf kanadischen Profiklubs, drei aus der Major League Soccer und acht aus der Canadian Premier League, sowie vier semi-professionelle regionale Meister seit dem Jahr 2008 um einen eigenen Titel. Im Finale trifft Montreal nun am 21. Oktober auf den Forge FC.