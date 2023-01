Biathlon im TV und LIVE STREAM: Die Staffel der Männer heute (Ruhpolding) live sehen

Der Weltcup macht in Ruhpolding Halt. GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Staffel der Männer im TV und LIVE-STREAM.

Heute Nachmittag (13. Januar 2023) steht die 4 x 7,5 km Staffel der Herren im Biathlon-Weltcup an. Ausgetragen wird sie in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding und beginnt um 14.25 Uhr.

Das Maß aller Dinge in der Staffel waren letztes Jahr die Norweger, die jede Staffel gewinnen konnten. Für Deutschland gehen unter anderem bekannte Namen wie Benedikt Doll oder Johannes Kühn an den Start. Letztes Jahr war der Franzose Quentin Fillon Maillet Gesamtsieger. Im aktuellen Zwischenstand findet er sich nur auf Platz drei wieder, vor ihm liegen die beiden Norweger Sturla Holm Laegreid und Johannes Thingnes Boe. Als bester Deutscher liegt Benedikt Doll auf Platz sechs.

Hier bei GOAL findet Ihr alle Infos dazu, wo Ihr die Staffel der Herren heute live verfolgen könnt.

Biathlon heute live: Die Staffel der Herren in Ruhpolding auf einen Blick

Event Staffel der Herren (4 x 7,5 km) Wettbewerb Biathlon-Weltcup Beginn 13. Januar - 14.25 Uhr Ort Chiemgau-Arena (Ruhpolding)

Biathlon im TV: Die Staffel der Männer live sehen

Den Biathlon-Weltcup könnt Ihr natürlich auch live im TV verfolgen. Zuständig für die Übertragung sind dabei die ARD und das ZDF im Wechsel sowie der Sport-Sender Eurosport1.

Biathlon im TV: Den Weltcup in Ruhpolding live bei der ARD sehen

Die Übertragung bei der ARD beginnt bereits um 14.10 Uhr. Dort könnt Ihr dann die Vorberichterstattung sehen, bis um 14.25 Uhr pünktlich zum Start der Staffel, Kommentator Christian Dexne übernimmt.

Die ARD könnt Ihr natürlich wie gewohnt einfach im Free-TV empfangen.

Biathlon im TV: Die Übertragung des Weltcups bei Eurosport1

Auch Eurosport1 zeigt die komplette Staffel der Männer live im TV. Dieser Sender überträgt rund um die Uhr diverse Sportevents live und ist genauso wie die ARD einfach im frei empfangbaren Fernsehen zu finden.

Biathlon per LIVE-STREAM sehen

Neben diesen beiden Optionen für die TV-Übertragung könnt Ihr das gesamte Rennen natürlich auch per LIVE-STREAM sehen. Dabei stehen Euch sogar drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl.

getty images

Die Herren-Staffel im LIVE-STREAM der ARD verfolgen

Die ARD stellt Euch auf der eigenen Website immer einen LIVE-STREAM bereit, bei dem die gleichen Inhalte wie im TV gezeigt werden. Daher könnt Ihr dort auch die Staffel der Herren sehen.

Ihr braucht bloß auf diesen Link hier zuklicken und seid ab 14.25 Uhr live mit dabei. Das Ganze ist völlig kostenlos und alles, was Ihr braucht, ist ein internetfähiges Gerät, mit dem Ihr den STREAM dann verfolgen könnt.

Der LIVE-STREAM zum Rennen von Eurosport1

Das Zusehen per LIVE-STREAM bei Eurosport1 gestaltet sich etwas schwieriger. Auf der Website des Senders gibt es keinen LIVE-STREAM mehr zu sehen. Eurosport1 gehört nämlich mittlerweile zum US-Unternehmen Discovery.

Die LIVE-STREAMS von Eurosport wurden daher jetzt auch zu discovery+ ausgelagert. Das heißt, Ihr müsst dort erst einmal ein gültiges Abo abschließen, bevor Ihr das Rennen verfolgen könnt.

Ein Abo bei discovery+ kostet Euch 3,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro für ein ganzes Jahr. Genauere Infos dazu findet Ihr hier.

Mit DAZN zum LIVE-STREAM des Biathlon-Weltcups

Bei DAZN könnt Ihr den LIVE-STREAM des Rennens ebenfalls sehen. Alle Eurosport-Inhalte werden nämlich auch per LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Ihr braucht also nur ein DAZN-Abo und könnt den Biathlon-Weltcup dann dort verfolgen.

Ihr braucht nicht noch zusätzlich ein Abo bei discovery+. Kostenlos ist das Zusehen bei DAZN aber auch nicht möglich. Ein Monatsabo kostet Euch 29,99 Euro monatlich, mit dem Jahresabo werden Kosten in Höhe von 24,99 Euro pro Monat fällig.

Dafür könnt Ihr dann bei DAZN jeden Freitag und Sonntag die Bundesliga sehen, genauso wie die französische, italienische und spanische Liga. Außerdem zeigt der Sport-Streamingdienst die NBA, NFL, UFC und vieles mehr.

Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann hier noch mehr zu DAZN nachlesen:

DAZN: Diese Abo-Optionen bietet der Streamingdienst

Bundesliga auf DAZN erleben! Alle Informationen

Champions League: Die Übertragung auf DAZN

Super Bowl 2023: Alle Informationen zur Übertragung