Belgien vs. Iran: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G Los Angeles Stadium

Belgien trifft auf den Iran. Anpfiff ist am 21. Juni 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

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Belgien gegen Iran: Hintergrund

Das Duell in Südkalifornien ist wichtig, weil beide Teams aus dem engen Rennen in Gruppe G hervortreten wollen. Nach den Remis zum Auftakt – Belgien spielte in Seattle 1:1 gegen Ägypten, der Iran erkämpfte in Los Angeles ein 2:2 gegen Neuseeland – ist im SoFi Stadium von Los Angeles kaum Platz für Fehler. Beide Teams wissen, dass die psychologische Verfassung und eine schnelle Regeneration nach den anspruchsvollen Auftaktspielen über den weiteren Turnierverlauf entscheiden.

Belgiens Trainer Rudi Garcia muss schnell eine Startelf finden, die bis zur Einwechslung von Romelu Lukaku in der zweiten Halbzeit gegen die Pharaonen um kollektiven Zusammenhalt rang. Garcia setzt auf seinen kreativen Motor von Weltklasse – angeführt von Kapitän Kevin De Bruyne – um das Spiel neu zu kalibrieren, die zentralen Bereiche zu dominieren und den flüssigen Ballbesitzrhythmus zu etablieren, der nötig ist, um den disziplinierten iranischen Block zu zermürben. Auf der anderen Seite steht eine widerstandsfähige iranische Mannschaft unter Trainer Amir Ghalenoei. Team Melli hat beim 2:2 gegen Neuseeland gezeigt, dass es Rückstände drehen kann. Die Abwehr arbeitet hartnäckig, der Konterangriff ist gefährlich, sobald Disziplin gefragt ist.

Im hochmodernen Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) wird diese Partie zu einem Schachspiel der Taktik. Beide Teams dürfen sich im Zentrum keine Abwehrschwäche leisten; daher entscheiden Kommunikation im Mittelfeld und Präzision im letzten Drittel. Belgien sieht die Partie als Chance, den Anspruch auf den Gruppensieg zu festigen; der Iran will jeden Fehler bestrafen und mit schnellen Kontern punkten. Mit jedem Spiel wird klarer, dass nur der sichere Gruppensieg zählt – diese Erkenntnis lenkt jede Entscheidung vom Anpfiff an.

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Wie haben sich beide Teams am ersten Spieltag geschlagen?

Belgien 1:1 Ägypten

Rudi Garcia führte sein Team in Seattle von Beginn an, kontrollierte Platz und Tempo, musste jedoch einen Rückstand wettmachen und kam schließlich zu einem 1:1 gegen eine disziplinierte ägyptische Auswahl. Die Pharaonen schockierten die "Red Devils" in der 19. Minute, als Emam Ashour eine Vorlage des Geburtstagskindes Mohamed Salah annahm und den Ball flach am Torhüter Thibaut Courtois vorbei ins Netz schoss. Nach der Pause erhöhte Belgien den Druck, Kevin De Bruyne traf per Freistoß den Pfosten. In der 66. Minute brachte Rudi Garcia Romelu Lukaku, der sofort mit körperlichem Druck ein Eigentor von Mohamed Hany erzwang und so den 1:1-Endstand herstellte.

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Iran 2:2 Neuseeland

Die Mannschaft von Amir Ghalenoei zeigte im Los Angeles Stadium Charakter und Widerstandskraft und glich zweimal aus, um ein 2:2 zu sichern. Team Melli geriet früh in Rückstand, als Elijah Just die All Whites in der 6. Minute in Führung schoss, doch Ramin Rezaeian glich kurz nach der halben Stunde aus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit traf Just zum zweiten Mal und brachte Neuseeland erneut in Führung, doch der Iran gab nicht auf. In der 63. Minute erzielte Mohammad Mohebi den wichtigen Ausgleich und sicherte damit einen hart erkämpften Punkt, wodurch die Gruppe G vor dem zweiten Spieltag völlig ausgeglichen ist.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Belgien (Rudi Garcia): Fokus auf direkte Angriffe & Tempo im letzten Drittel

Garcia muss seinen Ballbesitz-Plan nicht umstellen, doch er muss den fehlenden Rhythmus und Zusammenhalt beheben, der die erste Halbzeit gegen Ägypten prägte. Trotz Überlegenheit wirkten die Roten Teufel im Aufbau langsam, bis Romelu Lukaku nach der Pause das Spiel physisch veränderte.

Gegen den tief stehenden, kompakten Abwehrblock des Iran werden die zentralen Bereiche überlastet sein. Garcias wichtigste Anpassung betrifft daher das Angriffstempo und die Nutzung dynamischer Überzahlsituationen auf den Außenbahnen. Statt Kevin De Bruyne und Amadou Onana das Spiel im Mittelfeld horizontal zu kontrollieren, soll Belgien den Ball vertikal schneller nach vorne treiben. Die schnellen, direkten Dribblings von Jeremy Doku und Leandro Trossard sollen die iranische Abwehr strecken, Räume für Lukaku öffnen und zentrale, wenig aussichtsreiche Wege vermeiden.

Iran (Amir Ghalenoei): Integrität der Abwehr und erstklassiges Gegenpressing

Ghalenois Team zeigte Moral, glich zweimal aus und holte ein 2:2 gegen Neuseeland, doch der zweite Spieltag verlangt eine klare defensive Anpassung. In Los Angeles wirkten die iranischen Angriffe zwar scharf, doch wiederholt setzten sich vertikale Konter durch, und es entstanden gefährliche Räume im eigenen Defensivdrittel.

Gegen das technisch überlegene belgische Mittelfeld um De Bruyne ist Passivität oder der Verlust der Ordnung in der Angriffsphase ein sicheres Rezept für eine Niederlage. Ghalenoei muss deshalb sein Mittelfeld umstellen – vor allem Saeid Ezatolahi und Saman Ghoddos. Sie sollen sich in der Rückraumverteidigung aggressiv positionieren, um Belgiens Aufbauspiel im tiefen Raum früh zu stören, bevor die Europäer ihren Ballbesitz festigen. Gewinnt Team Melli den Ball, darf es nicht seitlich spielen, sondern muss sofort scharfe Diagonalpässe setzen, um die Räume hinter den aufgerückten belgischen Außenverteidigern zu nutzen.

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Was sind die aktuellen Mannschaftsnachrichten vor dem 2. Spieltag?

Belgien: Mannschaftsnachrichten

Rudi Garcia steht vor der Aufgabe, das Team vor dem Trip nach Südkalifornien zu einen und zugleich die Belastung seiner Stars zu steuern. Die Roten Teufel blieben im 1:1 gegen Ägypten von neuen Verletzungen und Sperren verschont, daher hat Garcia den gesamten Kader zur Verfügung.

Kapitän Kevin De Bruyne führt erneut das Mittelfeld an, doch die eigentliche Spannung liegt im letzten Drittel. Nach 60 statischen Minuten in Seattle muss Garcia über Romelu Lukaku entscheiden. Der Rekordtorschütze kam am ersten Spieltag von der Bank und erzielte den Ausgleich. Er drängt darauf, Loïs Openda in der Startelf zu ersetzen, um gegen Irans tiefstehende Abwehr maximale physische Präsenz zu zeigen, während Flügeloptionen wie Leandro Trossard und der junge Nationalspieler Matias Fernandez-Pardo aus Lille bereitstehen, um auf den Außenbahnen für Schwung zu sorgen.

Iran: Mannschaftsnews

Amir Ghalenoei steht vor einem komplizierten Auswahlproblem, während er sein Team auf den Favoriten aus Belgien vorbereitet. Das größte Thema bei Team Melli ist die enorme Belastung nach dem 2:2 gegen Neuseeland, das ständige Wechsel zwischen Abwehr und Angriff erforderte, um zweimal einen Rückstand auszugleichen.

Das medizinische Team arbeitet rund um die Uhr, um die Mittelfeldspieler Saeid Ezatolahi und Saman Ghoddos fit zu bekommen. In der Abwehr überstand Innenverteidiger Shojae Khalilzadeh die 90 Minuten ohne Verletzung. Er organisiert die Abwehr und muss gegen Lukaku und De Bruyne klar kommunizieren. Im Sturm bleibt Mehdi Taremi vorn, während Mohammad Mohebi und Mehdi Ghayedi für Tempo bei Kontern sorgen sollen.

Belgien vs. Iran: Die wichtigsten Duelle

Romelu Lukaku gegen Shojae Khalilzadeh

Er veränderte die physische Dynamik des Spiels sofort und erzwang Sekunden nach seiner Einwechslung den entscheidenden Ausgleich gegen Ägypten. Romelu Lukaku bleibt der furchteinflößende Dreh- und Angelpunkt in Rudi Garcias Sturm. Belgien zahlte am ersten Spieltag in der ersten Stunde für sein langsames, stagnierendes Aufbauspiel. Ein fitter Lukaku gibt der Mannschaft physische Präsenz, nagelt Verteidiger fest, schafft Räume für kreative Läufer und verwertet Chancen im Strafraum.

Die Aufgabe, ihn zu stoppen, übernimmt der "Traktor"-Innenverteidiger Shojae Khalilzadeh, der defensive Anker in Amir Ghalenoeis Abwehr. Die iranische Abwehr zeigte im Schlussakt des 2:2 gegen Neuseeland Charakter, doch nun wartet eine andere, deutlich härtere Prüfung. Im Zentrum braucht er volle Konzentration und klare Kommunikation, damit Lukaku ihn nicht physisch überrennt oder aus der Position lockt – sonst entstehen die Lücken, die Belgiens kreative Mittelfeldspieler gnadenlos nutzen.

Kevin De Bruyne vs. Saeid Ezatolahi

Als Herzstück und kreativer Motor der Belgier bestimmte Kapitän Kevin De Bruyne in Seattle das Tempo, traf per Freistoß den Pfosten und suchte unermüdlich Lücken in der ägyptischen Abwehr. Gegen den Iran will er die Engpässe im Mittelfeld umgehen und schnelle vertikale Umschaltphasen einleiten. Gelingt ihm das, bedient er mit seinen präzisen Pässen die schnellen Flügelstürmer wie Jeremy Doku.

Diesen Rhythmus will Saeid Ezatolahi stören. Der Sechser von Shabab Al-Ahli ist der defensive Schutzschild im iranischen Mittelfeld. Gegen Neuseeland zeigte er, wie wichtig sein taktisches Verständnis für den Schutz der Viererkette ist. Im Los Angeles Stadium wird seine Arbeit ohne Ball jedoch auf eine harte Probe gestellt. Er muss aktiv aus dem Rückraum verteidigen, Räume verkleinern, De Bruynes tiefe Aufbauspiel stören und nachrückende Mittelfeldspieler verfolgen, damit das Team Melli nicht in eine passive, ausrechenbare Abwehr gedrückt wird.

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Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe G?

Nach zwei packenden Unentschieden zum Auftakt haben alle vier Teams jeweils einen Punkt: Belgien spielte 1:1 gegen Ägypten, der Iran 2:2 gegen Neuseeland. Daher ist Gruppe G eng. Das zweite Spiel in Los Angeles ist ein mathematischer Wendepunkt für die Qualifikation vor der letzten Runde.

Gewinnt Belgien

Ein Sieg für Rudi Garcias Team würde die Roten Teufel auf vier Punkte bringen und sie damit fast in die Runde der letzten 32 befördern. Sollte Neuseeland parallel gegen Ägypten verlieren, wäre Belgien sogar alleiniger Tabellenführer. Dieser Sieg würde ein Sicherheitspolster schaffen: Ein Remis im letzten Spiel gegen Neuseeland bedeutete den sicheren Einzug, während der Druck auf den Iran wächst, der im letzten Gruppenspiel ein starkes Ergebnis braucht.

Gewinnt der Iran,

Gewinnt die Mannschaft von Amir Ghalenoei, ist die Gruppe wieder offen, und Team Melli stünde kurz vor der ersten Qualifikation für die K.o.-Runde. Mit vier Zählern müsste die Mannschaft von Amir Ghalenoei am letzten Spieltag gegen Ägypten vermutlich nur noch einen Punkt holen, um das Ticket für die nächste Runde zu lösen. Gleichzeitig bliebe Belgien bei einem Zähler, sodass das Team im abschließenden Spiel gegen Neuseeland unbedingt gewinnen müsste, um sich als einer der besten Gruppendritten noch Chancen auf das Weiterkommen zu wahren.

Das Unentschieden-Szenario

Ein weiterer Punktgewinn im Los Angeles Stadium würde beide Nationen mit jeweils zwei Punkten gleichauf halten und die gesamte Gruppe erst am letzten Spieltag entscheiden. Ein Remis verhindert zwar das vorzeitige Ausscheiden beider Teams, schrumpft aber ihren Sicherheitsabstand deutlich. Dann müsste Belgien im letzten Spiel gewinnen, um unter die ersten Zwei zu kommen, während der Iran gegen Ägypten vor einem ebenso druckvollen "Must-Win"-Szenario stünde, um nicht auf komplizierte Tiebreaker für Platz drei angewiesen zu sein.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Rudi Garcia trainiert Belgien bei diesem Turnier. Vor diesem Spiel meldet der Verband keine Verletzungen oder Sperren, eine vorläufige Startelf liegt noch nicht vor. Updates folgen kurz vor Anpfiff, sobald die offiziellen Teamnachrichten eintrudeln.

Amir Ghalenoei führt die iranische Auswahl. Der Kader meldet keine Verletzungen oder Sperren, eine Startelf steht noch nicht fest. Weitere Updates folgen kurz vor dem Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Belgien gewann drei der letzten fünf Spiele und spielte zweimal remis. Zuletzt gab es beim WM-Auftakt am 15. Juni ein 1:1 gegen Ägypten. Im Juni besiegte die Mannschaft in Testspielen Tunesien 5:0 und Kroatien 2:0. Zuvor hatte Belgien 1:1 gegen Mexiko gespielt und die USA 5:2 geschlagen. In diesen fünf Spielen erzielte Belgien zehn Tore und kassierte drei; das Team blieb ungeschlagen.

Der Iran holte in seinen letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden. Das jüngste Spiel endete am 16. Juni beim WM-Auftakt 2:2 gegen Neuseeland. Zuvor gewann die Mannschaft zwei Freundschaftsspiele: 2:0 gegen Mali und 3:1 gegen Gambia. Im März besiegte sie Costa Rica 5:0. Die einzige Niederlage kassierte sie gegen Nigeria, das 2:1 gewann. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft 14 Tore und kassierte fünf Gegentreffer; vor dem Turnier gewann sie drei Mal in Folge.

Bilanz der direkten Begegnungen

Für die letzten fünf Begegnungen zwischen Belgien und dem Iran liegen keine Daten zur direkten Bilanz vor. Weitere historische Informationen werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Tabelle

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